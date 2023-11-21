Петржела: «Третье место в группе — потолок «Зенита» в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов, если бы команда выступала в турнире.

«Зенит» всегда боролся за выход из группы в ЛЧ, но в последнее время делал это безуспешно. Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто этого не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках. Думаю, потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В Лиге чемпионов-2021/22 «Зенит» последний раз выступал в турнире и занял 3-е место в группе, набрав 5 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.