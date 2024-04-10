Защитник «Зенита» Сантос рассказал об интересе к себе со стороны «Фламенго»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос подтвердил, что в нем заинтересован бразильский «Фламенго».

«Это правда. Мой агент сообщил мне об этом, он сказал, что «Фламенго» интересуется мной», — приводит Globo Esporte слова Сантоса.

При этом 30-летний футболист отметил, что он не полностью реализовал себя в Европе.

«Я сказал своему тренеру, что всему свое время. Мои планы в Европе еще не осуществились. У меня есть мечта снова сыграть в Лиге чемпионов», — добавил бразилец.

Сантос стал игроком «Зенита» в 2019 году. Всего за сине-бело-голубых он провел 173 матча, в которых отметился 6 голами и 29 результативными передачами. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2026 года.