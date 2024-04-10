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Сегодня, 12:33

РФС намерен провести ретроматч «Ротор» — «Спартак»

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил о планах организовать матч в честь 95-летия волгоградского «Ротора».

«Не забудем про 95-летие волгоградского «Ротора». Думаю, можем провести матч «Ротор» — «Спартак». Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области», — приводит «РБ Спорт» слова Терешина.

1 мая прошлого года в Волгограде прошел ретроматч Победы с участием ветеранов сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». Он представлял собой реконструкцию игры, которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
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