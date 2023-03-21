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Зделар: «В Европе не много таких сильных лиг, как российский чемпионат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу над «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России (1:0).

«ЦСКА провел отличный матч против «Зенита». Мы доказали, что можем обыгрывать их, поэтому мы счастливы. Это большой праздник для болельщиков. Останавливаться на этом не собираемся. Сложно сказать, какие у нас задачи на сезон. В начале чемпионата я говорил, что команда только строится, приходят новые игроки — мы идем шаг за шагом», — цитирует «РБ Спорт» Зделара.

Также он признался, что не думает о переходе в европейский клуб, так как хочет провести много лет в ЦСКА.

«Хочу ли я попробовать себя в большом европейском клубе? ЦСКА и является таким клубом. Кто знает, что будет в будущем, но я счастлив здесь. Надеюсь, я останусь здесь на много лет, мне все нравится — начиная от России, заканчивая моим клубом. РПЛ — очень сильная лига. В Европе не много таких сильных лиг, как российский чемпионат. Все матчи сложные, не бывает легких игр. Мое мнение: РПЛ — шестая лига Европы», — добавил Зделар.

Зделар перешел в ЦСКА летом 2022 года. Он сыграл за красно-синих 16 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sasha-zdelar-rpl-shestaya-liga-evropy-tsska-bol-shoj-evropejskij-klub/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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