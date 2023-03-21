Юран объяснил причины спада «Спартака» во второй части сезона

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру «Спартака» после зимней паузы в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, на сборах была форсированная подготовка к межсезонному турниру, в котором играл «Спартак». Там они просто феерили. Это было видно и в первых матчах с «Локомотивом» в кубке. Там они уже побежали, а потом все это пошло вниз. «Спартак» уже не так бежал. С «Оренбургом» было такое впечатление, что можно поменять майки — «Спартак» был «Оренбургом». Реально оренбургская команда выиграла больше единоборств, больше пробежала, больше было желания», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» с 40 очками занимает 3-е место в РПЛ после 20 туров. В последнем туре красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).