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Сегодня, 11:58

«Зенит» представил новую форму на вторую часть сезона-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
Новая форма «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» представил новую игровую форму от испанского бренда Joma на вторую часть сезона-2022/2023.

Команда выйдет в ней на поле уже 4 марта. Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах. Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом.

Все команды системы «Зенит» будут выступать в новой форме до конца кампании-2023/24.

«Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

4 марта «Зенит» примет «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ. Начало игры — в 16.30 мск.

ФК Зенит
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