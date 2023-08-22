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РПЛ

Сегодня, 19:12

Журналист Андраде: «Представители «Зенита» вылетели в Лиссабон на переговоры по Нересу»

Руслан Минаев
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«Зенит» вылетел в Лиссабон для проведения переговоров по трансферу вингера «Бенфики» Давида Нереса, сообщает журналист Бруно Андраде.

По его информации, 26-летний бразилец хочет покинуть клуб, но не до конца уверен в переезде в Россию. Нерес ждет предложений от других клубов. Отмечается, что «Бенфика» не собирается способствовать переговорам.

22 августа португальский агент Паулу Барбоза заявил, что португальцы готовы продать Нереса в «Зенит» за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение в размере 45 миллионов евро за полузащитника. Издание A Bola отмечало, что сам игрок не собирается переходить в российский клуб.

В текущем сезоне Нерес провел 2 матча за «Бенфику» и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
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 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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