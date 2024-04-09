Жигулев рассказал историю с участием Галицкого

Сегодня, 12:31
Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал историю с участием владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Футболист является воспитанником краснодарского клуба.
— Он знает меня с 12 лет. За это время у нас было много разных бесед. У Сергея Николаевича очень сильная энергетика и напористость. У нас были и есть хорошие отношения. Он всегда говорил, что верит — я стану футболистом. Помню одну историю с ним.
— Давай.
— Я тогда только попал в «Краснодар». У нас должна была быть просмотровая игра, а я, как назло, забыл бутсы! На первый тайм одолжил у одного парня, на второй — у другого. Хорошо сыграл, подчищал в центре и даже забил гол. Сергей Николаевич после игры подошел к нашим тренерам: «Вы че, пацану не можете бутсы купить?!» Подумал, что к ним в академию какой-то голодранец приехал (смеется), — цитирует Жигулева Sport24.
В этом сезоне чемпионата России 28-летний хавбек провел 13 матчей.