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Сегодня, 12:31

Жигулев рассказал историю с участием Галицкого

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал историю с участием владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Футболист является воспитанником краснодарского клуба.

— Он знает меня с 12 лет. За это время у нас было много разных бесед. У Сергея Николаевича очень сильная энергетика и напористость. У нас были и есть хорошие отношения. Он всегда говорил, что верит — я стану футболистом. Помню одну историю с ним.

— Давай.

— Я тогда только попал в «Краснодар». У нас должна была быть просмотровая игра, а я, как назло, забыл бутсы! На первый тайм одолжил у одного парня, на второй — у другого. Хорошо сыграл, подчищал в центре и даже забил гол. Сергей Николаевич после игры подошел к нашим тренерам: «Вы че, пацану не можете бутсы купить?!» Подумал, что к ним в академию какой-то голодранец приехал (смеется), — цитирует Жигулева Sport24.

В этом сезоне чемпионата России 28-летний хавбек провел 13 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-636648-zhigulev-galitskiy-sprosil-vy-che-patsanu-ne-mozhete-butsy-kupit-podumal-chto-k-nim-golodranets-priyekhal
Илья Жигулев
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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