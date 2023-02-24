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Сегодня, 17:37

Журова назвала смелым поступком получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» предоставление российского гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«В нынешней ситуации вообще просить российское гражданство, особенно легионерам, достаточно смелый поступок. Когда раньше легионеры просили российское гражданство, это было одно, сейчас же мы понимаем, какое осуждение в мире это может вызвать. По-разному к этому относятся. Спортсмен, который просит российское гражданство, миллион раз подумает, а стоит ли ему это делать, к сожалению. Пройдет время, все вернется на круги своя и это будет нормой. Но в данный момент это достаточно не так просто. И когда такое происходит, это даже для мирового спорта становится неожиданностью. Как так? Русские должны бежать из России, а тут легионеры, наоборот, к ним приезжают. Это развеивает ряд мифов по поводу смены гражданства наших спортсменов», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Светлана Журова
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