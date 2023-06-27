Зиньковский рассказал, что думает о смене руководства в «Спартаке»

Сегодня, 12:48
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал смену руководства в московском клубе.
— В интернете как и все увидел новости. Спокойно воспринял. Сейчас будет собрание, познакомимся с руководством лично. Дальше нам расскажут, чего от нас ждут в новом сезоне.
— Ставите ли вы себе индивидуальные цели на этот сезон?
— Конечно, ставлю. Не буду говорить какие. Нужно забить больше, чем в прошлом сезоне и помочь команде.
— А для команды?
— Нам объявят. Я хочу выигрывать каждый матч.
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. 20 июня клуб объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых.