Зиньковский рассказал, что думает о смене руководства в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал смену руководства в московском клубе.

— В интернете как и все увидел новости. Спокойно воспринял. Сейчас будет собрание, познакомимся с руководством лично. Дальше нам расскажут, чего от нас ждут в новом сезоне.

— Ставите ли вы себе индивидуальные цели на этот сезон?

— Конечно, ставлю. Не буду говорить какие. Нужно забить больше, чем в прошлом сезоне и помочь команде.

— А для команды?

— Нам объявят. Я хочу выигрывать каждый матч.