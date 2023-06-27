Пономарев — о Дзюбе: «Он не будет так результативно играть в следующем сезоне»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

«Дзюба не будет так результативно играть в следующем сезоне. Есть предел. Не зря раньше в 30 лет в советское время уже считались глубокими ветеранами, как бы ни играл, говорили заканчивать. Сейчас играют до 36-37, значит, у нас такой поганый футбол! Выходит, дело так. Зрителей приучили к безобразному футболу! У Дзюбы так забивать больше не получится никогда! Не верю в него, никогда. У него просто удачно получилось. Кто-то верит, что Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата России в следующем сезоне? Ой, глупые какие! У нас даже никто на замахе не умеет убирать соперника. Никто это не делает, кроме Федора Чалова. Безобразие», — сказал Пономарев Legalbet.

34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.