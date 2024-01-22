Ахметов — в «Зените», а Круговой — в ЦСКА. Так исправляются ошибки прошлого

Но потеряно самое ценное — время.

Два самых громких подписания россиян в январе 2024 года связаны с «Зенитом». Девятого числа клуб объявил о покупке Ильзата Ахметова из «Краснодара» — заплатили 850 тысяч евро, а спустя неделю стало известно о переходе предстоящим летом на правах свободного агента Данила Кругового в ЦСКА.

Оба игрока еще несколько лет назад могли оказаться в командах, которые выбрали только сейчас. Теперь все выглядит так, будто участники наконец признали ошибки. Одну — «Зенит», другую — один из футболистов.

Ахметов

Начнем с истории Ахметова.

В 2018 году Ильзат расстался с «Рубином» и оказался на просмотре в «Зените», куда только пришел Сергей Семак. Полузащитник съездил с командой на предсезонный сбор и вроде бы даже понравился тренеру, но не срослось. Семак позже говорил, что дело в переизбытке игроков центра поля.

Ахметов же утверждал, что ему совсем не гарантировали практику. В общем, не получилось и не получилось, сколько таких трансферных срывов мы видели. Тем более игрок оказался в ЦСКА, который в то время пересобирался после массового ухода былых звезд. Ильзат сразу обосновался в стартовом составе и непосредственно участвовал в победе над «Реалом» в Лиге чемпионов.

В какой-то момент футболист был единственным представителем своего возраста в первой сборной России. Пока Чалов, Обляков, Дивеев, Максименко и прочие дозревали в молодежке, Ахметов вовсю рубился в отборе на Евро. На сам турнир, правда, не поехал. Ильзат ощутимо сдал, пройдя через операцию на плече. Пик остался примерно в 2019-2020 годах, а к лету 2022-го он снова оказался без команды — не договорился с ЦСКА по новому контракту.

Еще зимой на горизонте снова замаячил «Зенит». За годы, прошедшие с предыдущего контакта клуба с игроком, в Питере реанимировали футбольные навыки Оздоева, сделали легендой джокера Ерохина и привезли великолепных Барриоса с Венделом. Возможно, купи «Зенит» Ахметова в 2018-м, позиция закрылась бы на сезоны вперед, как это случилось в ЦСКА. Только вместо московской нестабильности полузащитник получил бы горочку трофеев и, как следствие, больше уверенности. Но это все, конечно, если бы.

Ильзат Ахметов. Фото ФК «Зенит»

В 2022 году Ильзат в «Зените» опять не оказался, хотя был очень близко. Со слов Ахметова, все уже согласовали, но не успели оформить до закрытия окна. А «Краснодар» летом все успел. 18 месяцев на юге вышли ровными, хоть и не слишком яркими. Полузащитника перестали вызывать в сборную, даже когда речь стала идти о матчах с Кубой или Таджикистаном. При этом Ахметов — заметная часть прущего к чемпионству «Краснодара».

И вот теперь, с третьего раза, он в «Зените». Вот только какую роль будет играть? На скамейке и так хватает футболистов — Коваленко, Ду Кейрос, Изидор, Мостовой и все тот же Ерохин. Решили так ослабить конкурента? Спорно. Слишком уж просто «Краснодар» отпустил Ахметова, совсем не в стиле Галицкого. Боятся очередного приступа тоски по родине от Вендела? Так вон же выше мини-список на его место. Да и Ильзат вряд ли сопоставим по уровню с бразильцем.

В приветственном интервью полузащитник сказал: «Оказаться в «Зените» было предписано Всевышним. И от этого, видимо, невозможно было уйти». Наверное, самое логичное объяснение. Впрочем, несмотря на вопросы, вряд ли кто-то остался в минусе. Ахметов дорвался до клуба, в который, судя по многочисленным попыткам, давно хотел. «Зенит» тоже, скорее всего, не просто так столько раз связывался с футболистом — гештальтик прикрыт, а заодно получена крепкая по меркам РПЛ опция в центр поля. Ну и «Краснодар», считай, заработал — брали-то бесплатно, а тут почти миллион евро упал в карман.

Круговой

У Кругового ситуация немного иная. Данил — воспитанник «Зенита», он провел в системе клуба несколько лет, но не получил шанса в основе и уехал в «Уфу». Там всего за год стало очевидно, что левый защитник достоин играть в команде посолиднее, и питерцы вернулись за игроком.

Но Круг (как сам себя называет футболист) летом 2019-го получил предложение и от ЦСКА. Удивительно, что Данил публично, прямо в эфирах, рассказывал о муках выбора между двумя клубами. Не самая распространенная практика, обычно все стороны стараются тщательно скрывать детали переговоров.

Данила штормило. Изначально Круговой твердо решил отправиться в столицу: «Из топ-клубов хотел бы оказаться в ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»... Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть». Звучит здраво.

Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем дольше шли диалоги с потенциальными работодателями, тем больше сомнений возникало у футболиста: «Очень сложный выбор. Есть некоторые нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит» или перейти в «Зенит» и лишить себя возможности когда-либо сыграть за ЦСКА. Сложно, буду решать. Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы, и посмотрим». Как же ты ошибался, Данил, никаких возможностей ты не лишился.

В итоге — «Зенит». Круг объяснял переход желанием покойного отца, который мечтал, чтобы сын играл за петербуржцев. Дальше в жизнь воплотились первичные прогнозы защитника. Круговой конкурировал за место на поле с великолепным Дугласом Сантосом, который даже в плохой день дает качество.

За четыре с половиной года Данил накопил 105 матчей за «Зенит», но если делить количество минут на проведенные игры, получится в среднем меньше тайма за раз. В последнее время сам игрок обшучивал свое положение баночника многочисленными тиктоками. За самоиронию — лайк, но стало ясно, что Круговой сидит в золотой клетке. Или на золотой лавке, суть та же.

Об этом говорит и настроение Данилы после победы в Суперкубке России-2022. Его команда только что разгромила самого принципиального соперника в матче за титул (4:0 со «Спартаком»), а он бродил по газону с медалью на шее без лица и отказывался обсуждать будущее.

В другом интервью Круг не до конца согласился с мнением, что в ЦСКА играл бы чаще. Защитник сказал, что многому учится у Дугласа Сантоса и хочет передавать накопленный опыт молодежи, когда бразилец уйдет. В реальности ушел сам Круговой. Не стал продлевать договор с «Зенитом» и принял предложение ЦСКА. Если верить инсайдам, в Петербурге предлагали пятилетний контракт с зарплатой два миллиона евро за сезон.

Причем футболист подписал договор, который вступит в силу летом, уже зимой, что ожидаемо не понравилось руководству «Зенита». Дело в том, что Данил не стал отмалчиваться и публично обрисовал причины ухода: «Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол». Хочешь играть в футбол? Пожалуйста: «На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую команду для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — с такими словами вышел к журналистам президент клуба Александр Медведев.

Виноватых здесь, кажется, нет. Любые отношения могут закончиться болезненно. Особенно если за спиной большой общий путь. Лучшим исходом происходящего видится полугодичная аренда в ЦСКА, чтобы Круговой не томился до лета, а сразу начал выступать за новую команду в РПЛ. Он и так ждал почти пять лет, постоянно думая о сделанном когда-то выборе и его последствиях.