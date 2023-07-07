«Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

«СЭ» поговорил с голкипером «Спартака».

За семь лет в «Спартаке» Александр Селихов выиграл все титулы и медали в России, прошел через жуткие травмы и пробивался в основу, даже когда оказывался на скамейке. В интервью «СЭ» перед стартом нового сезона голкипер рассказал о весенних ошибках, новом тренере вратарей, встрече с Буффоном и трогательном отношении к сборной России.

На Мальдивах с Соболевым видели дельфинов!

— Этим летом у вас был довольно короткий отпуск — успел отдохнуть?

— Успел и отдохнуть, и сделать все дела. Для меня вполне достаточно.

— Помимо родного Орла где побывал?

— Мы с Саней Соболевым съездили на Мальдивы, на рыбалку. Хорошо провели время семьями.

— Без рыбалки для тебя отпуска не существует?

— Да! И в Орле рыбачил, и на Мальдивах попробовали. Чуть разнообразили рыбалку. Это очень хороший отдых. Мне нравится!

— Что поймал?

— С Соболевым — тунца. В Орле с отцом и братом — уже карпа, карася.

— Показывай!

— Да никаких особенно трофеев не было, там три-четыре килограмма.

— В Орле и на Мальдивах — две разные рыбалки?

— Конечно! На Мальдивах попробовали троллинг: вид рыбалки, где ты с лодки закидываешь и просто отдыхаешь — ждешь, когда удочка затрещит. В Орле же спокойно следишь за поплавочком.

— На Мальдивах с Соболевым видели дельфинов?

— Да! Он их и заметил, ха-ха!

Александр Соболев и Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

От тренеров чувствовал доверие. Хотя после весенних ошибок меня спокойно можно было убрать в запас

— Как ты оценишь прошедший сезон для «Спартака» и для себя лично?

— Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня — плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем.

— Что сказал тренер? Был какой-то финальный разбор?

— Думаю, уже на летних сборах будем смотреть какие-то нарезки и анализировать свои игры, ошибки.

— Чувствовалось, что Абаскаль и его штаб злы на ту весну, которую вы провели после классной осени?

— Мне кажется, они скорее думали, как все исправить. У нас был какой-то отрезок без побед. Они искали причину, с чем это было связано. Вот и все.

— Не смогли ее быстро выявить?

— Связать это можно с чем угодно: молодая растущая команда, большой зимний перерыв... Я не знаю, в чем тут была причина. Их можно найти много, но до сути мы доберемся внутри команды.

— В матче с «Зенитом» во втором круге казалось, что «Спартак» вышел на поле, вообще не веря в себя. Как будто была какая-то обреченность...

— Честно, такого не было. Команда настраивалась и была готова дать бой. Мы и дали бой. Было 2:2, в меньшинстве отыгрались, и уже на последних минутах нам не хватило концентрации. Лично мне в моменте с первым голом не хватило концентрации. Поэтому не согласен, что мы вышли на этот матч обреченными.

— Не было ощущения, что «Зенит» играл не в полную силу?

— Может, они куражились. Я не знаю. Мне кажется, было видно, что мы давали хороший бой. Не скажу, что они нас «рылом возили».

— На «Зенит» у тебя особый настрой?

— Понятно, что этот матч в России — номер один или номер два. Но лично для меня без разницы: «Зенит» или «Химки». Не имеет значения.

— Как сам себе объяснил ошибки в матчах с «Динамо», «Зенитом», «Краснодаром»?

— С «Динамо» были непростые моменты: там вылетал мяч после углового, после прострела... Сейчас мы над этим работаем. Может быть, это было связано с моей смазанной подготовкой на сборах. Ведь я пропустил неделю из-за повреждения спины, потом еще пару дней из-за голеностопа. Может быть, сказалась пауза — приехал неготовым. Сейчас, конечно, можно гадать на кофейной гуще, но ни к чему это не приведет. Нужно проанализировать ошибки и натренировать моменты, которые могут повториться.

— Давай о первом голе с «Зенитом»: раньше у тебя подобных моментов не случалось.

— Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения. Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом.

— Ошибки в вышеупомянутых матчах случились за довольно короткий промежуток времени. Как на это реагировал тренерский штаб?

— Мы разговаривали с главным тренером, с тренером вратарей. Разбирали эти ошибки. От них я чувствовал только доверие. Благодарен им за это. Мне это придало сил, чтобы выйти из какой-то психологической ямы. В той ситуации меня спокойно можно было и посадить на скамейку.

— Ты находился в психологической яме?

— У меня такого не было. Многие говорили, писали об этом. Но мне уже 29 лет. Если вспоминать все мои игры, то ошибок была куча. Просто так получилось, что последние произошли за короткий промежуток времени. Все ошибки были разные. Я их проанализировал. Можно сказать, я встал и пошел дальше.

— Хейт болельщиков почувствовал?

— Если честно, не сильно зависаю в интернете. Что-то мне писали, да. Но я к этому нормально отношусь.

— Многие связывали ошибки с тем, что у тебя что-то происходило в жизни. Были вещи, которые отвлекали от футбола?

— Семейных проблем не было.

— Говорили даже, что это ты так отметил день рождения.

— Была однажды история: мы играли с ЦСКА 6 апреля, а 7-го у меня день рождения. И я сломал палец во время матча. Кто-то мне сказал, что когда наступает твой день, то неделя получается сумбурной. У меня так получилось два раза.

— К тридцати годам ты через многое прошел: травмы сменялись яркими отрезками, а те — ошибками. Не думал, почему так происходит?

— Анализировал все это. Тяжело держать все время определенную планку. Таких игроков единицы в мировом футболе. Понятно, что случаются и черные полосы. Нужно быть к этому готовым.

— «Спартак» весной не пропускал только в двух матчах. Как это объяснишь?

— «Спартак» играет в другой футбол... Вот в «Амкаре» было легче, потому что там мы «ставили автобус», и ты спокойно накапливаешь где-то 12 сухих матчей за сезон. В «Спартаке» мы раскрываемся, играем в атакующий футбол. Если перешел сюда, это не значит, что будешь стоять с сигаретой в зубах. Вратарь здесь должен быть наготове и в нужный момент всегда выручать.

Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Смолова можно понять: он был на Евро и ЧМ. Я нигде не играл и приеду в сборную с кайфом

— Абаскаль в «Спартаке» уже год. Понимаешь, как команда будет меняться с этим тренером дальше?

— Сезон покажет, как будет меняться «Спартак». Видно, что мы двигаемся в правильном направлении. Команда очень молодая, много воспитанников подтягивают в основу. Думаю, что по предыдущему сезону Гильермо сделал очень много выводов.

— Впервые с 2018 года тренер «Спартака» провел полный сезон и начинает следующий — последний раз так было при Каррере. Это плюс?

— Я только рад этому. Абаскаль — очень перспективный и молодой тренер. Понятно, что у него могут быть недочеты в таком возрасте. Но он быстрыми шагами идет к своей цели.

— По манере поведения Абаскаль напоминает Тедеско.

— В плане ментальности, наверное, они похожи. Если брать тренировочный процесс, то чуть-чуть разные школы и разные тренировки.

— Интересно ли сейчас играть в РПЛ, учитывая гегемонию «Зенита»? Она тебя не раздражает?

— Нет. Если ты спортсмен, ты всегда соревнуешься. Понятно, когда не побеждаешь, это тебя раздражает и злит. Но после этого, наоборот, хочешь только больше работать, чтобы в нужный момент показать себя. Что касается чемпионата России, мне кажется, тут упал уровень боления. Понятно, с чем это связано. Наверное, и уровень футбола в лиге тоже упал.

— А как повлиял бан российских команд в международных турнирах?

— В плане мотивации у меня никаких сдвигов нет. Я так же мотивирован. Как говорится, надейся на лучшее и готовься к худшему. Я надеюсь, что когда-то бан снимут. Пусть многие и скажут, что я наивен. Но я буду верить до конца.

— Поменялось ли твое отношение и восприятие сборной России?

— Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно.

— Федор Смолов считает по-другому. Недавно в интервью он сказал о сборной: «Ну, такое».

— Федю можно понять. Он играл на чемпионате Европы и мира. А я провел один тайм. Здесь разница понятна. Когда ты это чувствуешь и тебе это приедается, это другой вопрос. Я нигде не играл. Поэтому буду приезжать с кайфом.

— В 29 лет ты еще мечтаешь о Европе? Или уже нет?

— Понятное дело, цель такая была. Она и сейчас есть. Но я сейчас в «Спартаке» и хочу полностью отдавать себя на поле. Если что-то будет [из Европы], то все возможно. Сейчас я сконцентрирован на своей команде. Хотелось бы, наверное, еще забрать титул.

— Хоть раз была возможность уехать?

— Что-то вокруг да около было. Без особой конкретики.

Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Респект Федуну — он многое сделал в «Спартаке»!

— Позади первый сезон без Леонида Федуна в «Спартаке». Как изменилась команда?

— Да вроде никак. Может быть, на уровне функционирования клуба что-то поменялось. У меня своя работа. Я никуда не лезу: тренируюсь и играю.

— Как можешь оценить вклад Федуна в «Спартак» с точки зрения болельщика?

— Я считаю, что он очень много сделал в «Спартаке». Ему нужно отдать большой респект!

— В «Спартаке» новый тренер вратарей — Юрий Шишкин...

— Провели с ним всего несколько тренировок. Впечатления хорошие, положительные. Понятно, что у каждого тренера вратарей своя философия, свое видение того, над чем больше надо работать, какой вратарской специфике надо уделять внимание. Мне интересно начинать работать с Николаичем.

— У Урванчки была европейская система. Кузнецов тоже работал в Европе. Сейчас же тренер вратарей — человек старой школы, который успел поиграть в чемпионате СССР. Чувствуется ли разница?

— Они же все проходят обучение. Есть специальные группы, постоянно ведутся лекции. Вратарское искусство не стоит на месте. Это уже не советская школа. У него [Шишкина] все направлено на полную подготовку вратаря, начиная с игры на выходах и заканчивая игрой ногами и реакцией.

Начали мы с позиции. Правильного выбора броска, толчка, переступа. Сейчас «проходим» эту тему. Просматриваем видео, разбираем свои игры и то, как действуют европейские голкиперы.

Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В 29 уже еле с кровати встаешь, а Буффон в 45 играет. Легенда!

— Лучший вратарь России прямо сейчас?

— Акинфеев.

— Есть ли в футболе правило, которое ты хотел бы убрать?

— Наверное, чтобы на паузе не били пенальти. Это не правило, но в этом плане я чуть-чуть бы облегчил. Потому что некоторые вещи ужесточают: например, нога вратаря [в момент удара] обязательно должна быть на линии. Я смотрел на Егора Бабурина, когда ему «Ростов» бил три пенальти, и он уже был «все». А Ежи Дудек, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, выходил из вратарской вообще!

— Величайший футболист в истории?

— Марадона. Смотрел много документальных фильмов про него. Диего меня поразил. На него молился весь мир!

Что испытал, когда Марадона скончался? Обидно, когда уходят такие люди... Он всегда выходил [на поле] под одну песню — ее включили, когда мы играли в Неаполе. Сразу тогда представил видео, как он жонглирует с развязанными шнурками.

— Чем еще запомнилась та игра?

— Когда ехали на предыгровую тренировку, все показывали нам средние пальцы. Шел дедушка с костыликом и из последних сил показывает этот же жест! Очень сильно тогда смеялись.

— Лучший вратарь в истории?

— Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон.

— Не Яшин?

— Возможно, и Яшин. Но Буффону 45 лет, а он еще играет. На днях с Илюхой Свиновым обсуждали: тебе 29 лет, и ты уже еле встаешь с кровати. А тут 45 — легенда! И как человек он тоже приятный. Мы пересекались в Австрии на сборах — он со всеми сфотографировался.

— Какой вид спорта после футбола для тебя второй?

— Хоккей.

— Кто из хоккеистов номер один в мире?

— Овечкин.

— А Никишин?

— Саня — очень перспективный. В прошлом сезоне из «Спартака» перешел в СКА. Я верю, что он уедет за океан. Он орловчанин, мой земляк. В Орле как раз пересекались с ним. Поужинали, пообщались.

— Когда он поедет в НХЛ?

— Честно, не знаю, как это происходит. Как работают драфты, и когда их туда «выдергивают». Для меня это еще сложновато. Там столько заморочек! Надеюсь, что в скором времени он окажется в НХЛ. Наверное, надо ему сначала здесь Кубок Гагарина забрать и уже потом ехать бороться за Кубок Стэнли.

Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А ты сам был на играх НХЛ?

— Не был. Не скажу, что это мечта, скорее хотелка. Хотелось бы попасть и на НБА, на НХЛ.

— За кого болеешь в НХЛ?

— За российских хоккеистов. Когда Евгений Набоков играл за «Сан-Хосе», я топил за них. Раньше постоянно резались в приставку в НХЛ. Поэтому я рад, что Иван Барбашев уже во второй раз забрал Кубок Стэнли. Пусть ребята привозят его в Россию!

— Ты тогда уже должен за «Каролиной» начинать следить.

— Да, там есть наши ребята. Вратарь (Кочетков. — Прим. «СЭ») и Свечников. Сказал ему, чтобы обязательно брал 57-й номер.

— Планирует он?

— Не знаю. Я пошутил.

— В октябре ты продлил контракт до 2025 года и написал: «Я дома». Что для тебя «Спартак» сейчас?

— «Спартак» — это дом, поэтому я так и написал. Честно, проникся красно-белым цветом.

— Ты в «Спартаке» почти семь лет...

— Я даже и представить не мог, что проведу здесь семь лет. У меня были и неплохие отрезки, и очень плохие. В целом все уже выиграли со «Спартаком». Значит, надо идти по второму кругу!