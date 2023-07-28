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Сегодня, 14:32

Агент Паулиньо: «Переговоры с ЦСКА завершены»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Паулиньо Фернандо Мейра.
Фото Global Look Press
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Агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра в разговоре с «СЭ» рассказал о завершении переговоров насчет возможного перехода игрока в ЦСКА.

«Переговоры с ЦСКА о возможном переходе Паулиньо завершены», — сказал Мейра «СЭ».

7 июля Мейра сообщил «СЭ», что трансфер игрока возможен. Но ЦСКА, по словам агента, на тот момент не сделал предложения.

19 июля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что армейцы сделали «Спортингу» второе предложение в размере 4,5 миллиона евро. Речь шла о контракте для нападающего по системе 2+1. Игрок хотел получать в Москве 2 миллиона евро в год.

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
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