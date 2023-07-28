Агент Ренана заявил об отсутствии официального предложения «Монако»

Сегодня, 09:50
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны «Монако».
«Официального предложения не было. Только запросы из нескольких клубов», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее журналист Жорже Никола сообщал, что клуб чемпионата Франции предлагает «Зениту» за 19-летнего бразильца 25 миллионов евро.
Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». С того момента защитник провел 11 матчей за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.