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Сегодня, 09:50

Агент Ренана заявил об отсутствии официального предложения «Монако»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Робер Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны «Монако».

«Официального предложения не было. Только запросы из нескольких клубов», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Жорже Никола сообщал, что клуб чемпионата Франции предлагает «Зениту» за 19-летнего бразильца 25 миллионов евро.

Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». С того момента защитник провел 11 матчей за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

ФК Зенит
ФК Монако
Роберт Ренан
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Агкацев прокомментировал новость об интересе со стороны «Динамо»