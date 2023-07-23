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Сегодня, 21:43

В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с «Аль-Хилялем» о продаже форварда Малкома за 60 миллионов евро.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

По словам функционера, «Зенит» получит все выплаты от «Аль-Хиляля» до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Источник: РИА Новости
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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