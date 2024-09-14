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Сегодня, 22:00

План Семака с тремя форвардами провалился, несмотря на победу. Соболев — первый кандидат на вылет из основы

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сергей Семак и Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Леонид Волотко — о главном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Зенит

Против ЦСКА Сергей Семак выбрал самое нестандартное решение, как использовать Матео Кассьерру, Александра Соболева и Лусиано Гонду. Но все равно забрал победу в главном матче тура, который снова вскрыл проблему банды Марко Николича, а также доказал: «Зенит» в таком сочетании — вынужденная и временная опция.

Да, на бумаге атака с тремя габаритными форвардами выглядит устрашающе. Но на деле привела к микроскопическим 0,02 xG к 43-й минуте и создала впечатление, что до гола гости как будто играли в меньшинстве. Это не то чтобы сенсация, учитывая качество исполнителей и плотность обороны ЦСКА, но фактически вся линия атаки «Зенита» в первом тайме была отрезана от игры.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

Кассьерре явно непривычно в новой роли. Постоянно сваливаться на левый фланг и играть «узкого» вингера, опускаться в глубину в поисках мяча и минимально участвовать в завершении атак — не то, в чем хорош колумбиец.

Но на его месте вышел Соболев — и провалил дебют. Ни одного удара за 60 минут, девять потерь мяча, 37% выигранных единоборств — Александр элементарно не набрал форму после индивидуальных тренировок в «Спартаке». А шансы прорваться в старт «Зенита» строго лимитированы. Очевидно, что с ЦСКА его выпустили в надежде на эмоциональный всплеск — от дебюта в новом клубе и противостояния с неприятным соперником. Но не сработало: все, чем запомнился Соболев, это стык с Виллианом Рошей и срезка у своих ворот, которая чудом не привела к пенальти или автоголу.

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безусловно, здесь важно отметить и ЦСКА. По словам Рифата Жемалетдинова, команда «полностью контролировала матч, а «Зенит» давно не был настолько слабым». Но это явно преувеличение. И эмоции. Да, хозяева были лучше до 43-й минуты: контролировали мяч, выдавливали Питер на свою половину и в целом доминировали. Но снова пропустили первыми, хотя играли не хуже. А потом чудом не получили второй от Кассьерры.

Оставался тайм, чтобы все исправить. При этом у «Зенита» ушел Барриос, не играл Глушенков, Вендел выдал не лучший матч, а Соболев просто испарился. Но сколько моментов создал ЦСКА? Сильно ли напрягся Латышонок? Команда Николича не впервые уступает при качественной игре — и систематически теряет очки в матчах с топ-соперниками. Вот на что нужно обращать внимание футболистам. А судейство, «слабость «Зенита» и остальные вещи, о которых говорит Жемалетдинов, как минимум второстепенны. Как максимум — не важны, потому что ключевая проблема — явно не в сопернике.

Нуралы Алип, Мойзес и&nbsp;Игорь Дивеев.

У «Зенита» впереди «Факел» на своем поле, и чуть ли не единственная интрига — какой состав выставит Семак. Прямо сейчас Кассьерра явно превосходит Соболева. Слева будут доступны Педро и Андрей Мостовой (оба не вышли с ЦСКА из-за длительных перелетов), которые на этой позиции явно предпочтительнее и более мобильны Матео. Справа есть Лусиано: он пока вообще превосходит самые смелые ожидания (три гола в двух матчах и дубль в товарищеской игре), хотя вообще-то мог пожаловаться на адаптацию к новой стране, чемпионату и команде.

Даже при таких вводных Соболеву будет непросто пробиться в состав. А теперь представьте, какая драка за основу начнется после возвращения Глушенкова. Кого вытеснит Александр в своем нынешнем состоянии?

«Зенит» и Семак в этой ситуации получили то, что хотели: уникальный для РПЛ выбор исполнителей впереди, уйму вариантов усиления со скамейки и возможность подобрать атаку под любого соперника.

Личные планы Александра Соболева в этот список точно не входят. После матча с ЦСКА он первый кандидат на вылет в запас.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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