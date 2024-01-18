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Сегодня, 09:00

Уход Кругового — потеря для «Зенита». Как клубу заменить его?

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Данил Круговой.
Данил Круговой.
Фото Global Look Press
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У сине-бело-голубых образуется дыра на левом фланге.

Данил Круговой летом уходит в ЦСКА, а весной по решению петербургского клуба будет выступать за «Зенит-2». Вся история в совокупности — шокирующая и спорная, но давайте взглянем на ситуацию глазами тренерского штаба: что ему теперь делать?

Это не просто вопрос, а целая проблема. У «Зенита» остается только один футболист на левом фланге обороны — Дуглас Сантос. Да, он надежный, стабильный, с железным здоровьем, но входить в решающую фазу тяжелого сезона без альтернативы капитану — громадный риск.

Какие есть варианты решения проблемы?

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Вариант 1. Поиск во внутренних резервах

Помимо Дугласа, в составе нынешнего «Зенита» место левого защитника в четверке может занять один футболист — Вячеслав Караваев. Но, во-первых, он правша, во-вторых, имеет не очень большой опыт игры на этой позиции (в основном в сборной России), в-третьих, в последнее время стал травматичным.

В «Зените-2» и молодежке сине-бело-голубых с левыми защитниками тоже беда. За «двойку» весь прошлый год хорошо играл футболист молодежной сборной Белоруссии Илья Москаленчик, но в начале января его отдали в аренду «Тюмени». В резервах клуба есть еще братья-близнецы Серафим и Арсений Абзалиловы, Елисей Емельянов, Максим Шаров, Денис Мушкарин, Иван Шиленок... Если бы «Звезда» не переманила к себе год назад Ивана Горяинова и Юрия Коледина, то можно было бы рассмотреть и их.

Но все это — сырые варианты. Если и надо подводить к основе молодежь, то постепенно, а не резко, как сейчас.

Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариант 2. Поиск среди арендованных в другие клубы

Среди тех, кого «Зенит» отправил в аренды в этом сезоне, не так много крайних защитников — уже упомянутый Илья Москаленчик, Дамир Шайхтдинов (игрок правого фланга), а также Арсен Адамов, играющий за «Оренбург».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» может расторгнуть арендное соглашение с «Оренбургом», такая опция в договоре Адамова есть. Но решит ли этот ход проблемы «Зенита»? В «Урале» перед переездом в Санкт-Петербург Адамов занимал место правого центрального защитника, в «Оренбурге» он действует справа, Семак тоже наигрывал его справа. Опыт в роли левого защитника у Арсена крохотный — в молодежке «Ахмата» и в отдельных матчах за «Урал». И потом, Адамов правша. С ним на левом краю «Зениту» будет существенно тяжелее доставлять мяч вперед.

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Вариант 3. (Лихорадочный) поиск на рынке

Самый сложный вариант. Зимой традиционно сложно усилиться кому угодно, потому что клубы неохотно расстаются с футболистами посреди сезона. Но попытаться можно. Окно, кстати, еще даже не открылось — регистрационный период начнется 25 января и продлится до 22 февраля.

Ситуацию «Зенита» усложняет лимит — если Ду Кейрос не уйдет, то у петербургского клуба не будет мест для легионеров. Конечно, теоретически можно того же Ду просто вычеркнуть из заявки в РПЛ — грубоватый, но вариант. То есть сине-бело-голубые все же могут купить или арендовать еще одного легионера, но сделать это будет труднее — переговоры с зарубежными клубами лучше начинать сильно заранее, особенно если речь о Бразилии, где правами на футболиста могут владеть третьи лица.

Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Допускаю, что «Зенит» банально кого-то арендует на полгода, а глобальным решением проблемы займется летом. В хорошо знакомых «Зениту» «Сочи» и «Оренбурге» есть приемлемые временные варианты на подстраховку — Артем Макарчук и Максим Сидоров. Можно вспомнить про Евгения Чернова, играющего за «Ростов». В «Крыльях Советов» есть Юрий Горшков, в «Локомотиве» — Наир Тикнизян: готовые варианты под основу, но вряд ли они пойдут на конкуренцию с Дугласом, да и стоить будут очень дорого.

Более-менее реальный вариант — 23-летний Илья Вахания из «Ростова». Прошлой весной он был капитаном «Зенита-2», воспитанник петербургского клуба. Универсал, может сыграть на любом фланге и даже в опорной зоне, стал одним из открытий этой осени.

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Илья покинул Санкт-Петербург летом свободным агентом, так как хотел расти и получать игровую практику. Ее он и получил в «Ростове»: доказал, что способен играть на уровне РПЛ уже сейчас. Но у Вахании действующий контракт с желто-синими и никакого приоритетного права выкупа у «Зенита» нет, так что ему придется напрячься при переговорах.

Возможно, у Вахании (или у другой приемлемой альтернативы) в контракте прописаны отступные, которые «Зенит» готов заплатить. Тогда ситуация чуть упростится. Но пока она существенно усложнилась тем, что сине-бело-голубые не смогли договориться с Круговым по новому контракту и собираются полгода морозить его в дубле. Кажется, однозначного варианта выхода из этой ситуации попросту нет.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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