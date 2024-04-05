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Сегодня, 21:00

«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ

Сафонов и Добровинский сделали прогнозы на матчи 23-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Александр Соболев и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и адвокат Александр Добровинский.

«Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов 1:0. «Урал» провел хороший матч против «Локомотива» в Кубке России, это добавит позитивных эмоций команде. Также команда Гончаренко будет биться за каждое очко, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.

Александр Добровинский 0:1. «Урал» не очень хорошо идет в чемпионате России. А «Крылья» неплохо смотрелись в матче против «Зенита», поэтому ожидаю их победу с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

«Пари НН» — «Краснодар»

Алексей Сафонов — 1:2. «Краснодару» пора собраться, есть хорошие шансы побороться за золотые медали, а для этого нужно побеждать.

Александр Добровинский — 1:2. «Краснодар» продолжает бороться за чемпионство. Команда обязана для этого победить.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

«Ростов» — «Сочи»

Алексей Сафонов — 1:2. Нравится этой весной «Сочи», хороший состав подобрался зимой. Если бы такой был в начале сезона, то сочинцы находились бы сейчас в середине таблицы.

Александр Добровинский 1:0. «Ростов» прекрасно начал весну, четыре победы в четырех матчах. «Сочи» в этот период тоже не проиграл ни разу в РПЛ. Но думаю, что команда Карпина одержит пятую победу подряд.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

ЦСКА — «Факел»

Алексей Сафонов — 2:1. У «Факела» крепкая команда, но ЦСКА должен забрать три очка и продолжить борьбу за высокие места.

Александр Добровинский 2:0. ЦСКА у себя дома хорошо играет, поэтому он должен обыграть «Факел». При этом армейцы не пропустят.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

«Зенит» — «Балтика»

Алексей Сафонов — 2:1. «Зенит» — фаворит этой встречи. Команде нельзя терять очки в таких играх, так как ей предстоят матчи против «Краснодара» и «Динамо».

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» в таких матчах редко теряет очки. Думаю, что он спокойно обыграет «Балтику».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

«Ахмат» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:0. «Ахмат» в не самом лучшем положении, ему нужны очки. Думаю, что в Грозном у него хорошие шансы победить «Локомотив».

Александр Добровинский — 1:1. Обе команды нуждаются в очках. Первая борется за выход из зоны стыковых матчей, а вторая продолжает борьбу за топ-5.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

«Динамо» — «Спартак»

Алексей Сафонов — 3:1. «Спартак» находится в не самой лучшей форме, ноль побед в 2024 году. А «Динамо» после поражения от «Ростова» должно реабилитироваться и выиграть.

Александр Добровинский 1:1. Нас ждет увлекательное московское дерби. Мне кажется, что оно закончится вничью.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

«Оренбург» — «Рубин»

Алексей Сафонов — 1:1. Считаю, что будет много борьбы, эта игра завершится с ничейным счетом.

Александр Добровинский — 0:0. Команды нечасто забивают в этом сезоне, поэтому ожидаю безголевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
08 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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