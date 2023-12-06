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РПЛ

Сегодня, 08:00

«Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист Эдгар Севикян
Эдгар Севикян.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Нападающий «Пари НН» ответил на вопросы «СЭ».

Эдгар Севикян прошел путь через академию «Локомотива», испанский «Леванте» и юношескую сборную России. Сейчас 22-летний нападающий — один из лидеров «Пари НН». В сентябре он впервые получил вызов в первую сборную России, однако от приглашения отказался. Севикян сделал выбор в пользу сборной Армении, за которую уже успел дебютировать в отборочных матчах Евро-2024.

В интервью «СЭ» нападающий «Пари НН» объяснил, почему выбрал Армению, а также ответил на вопросы об особенностях испанского футбола и влиянии отца на карьеру.

Юран понимает игроков, это сильно помогает

— В начале сезона вы были в верхней части таблицы. Чем объясняешь такой взлет?

— Мы провели хороший предсезонный сбор. Не могу назвать конкретные факторы, но думаю, что большое влияние имеют дисциплина и мотивация. Каждый хочет побеждать и расти. Это совокупность психологических моментов и подготовки. Но думаю, что можно еще лучше.

— Изменения в психологии команды — это влияние Сергея Юрана?

— Он поиграл в великих клубах, топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть. Он хорошо понимает игроков, а это сильно помогает.

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— Какова заслуга Юрана в том, какой футбол ты сейчас показываешь?

— В прошлом сезоне не получал много игровой практики. Сергей Николаевич — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне так доверять. За это я ему благодарен. Когда ты начинаешь больше играть, ты возвращаешь себе ритм. В самый ответственный момент, когда команда боролась за выживание и играла в стыковых матчах, он мне доверился. В тяжелое время! Думаю, я его не подвел.

— Юран — очень яркий человек. Что сразу всплывает в памяти, когда слышишь его имя?

— Вспоминается игра с «Динамо», когда мы сыграли в ничью. В перерыве он был очень недоволен. Завел всех, сказал, что это никуда не годится. Команда вышла на второй тайм максимально заряженной. Думаю, его эмоциональное поведение в раздевалке было оправдано. Бутылки по раздевалке не летали. Хотя, может, я не заметил. Юран 90 минут переживает за нас и испытывает большой стресс.

— На что прямо сейчас претендует «Пари НН»? Какие цели?

— Я не хочу ставить границы и цели. Думаю, надо сфокусироваться на том, чтобы готовиться к победе в каждой игре. А там получится так, как получится. Нужно работать и выкладываться на каждой тренировке. Все мы хотим подняться еще выше.

Футболист Эдгар Севикян
Фото Global Look Press

Всегда думал об Армении

— Как ты узнал о том, что будешь в стартовом составе на матч против сборной Хорватии?

— После игры с Уэльсом у нас было две тренировки: восстановительная и предыгровая. И на второй я уже начал понимать, что, скорее всего, на встречу с Хорватией выйду в старте. В день матча была установка, мои предположения подтвердились. Настраивался очень серьезно, хотелось сыграть.

— Какие эмоции испытал?

— Очень рад, что дебютировал в стартовом составе сборной. Тем более что игра пришлась на такого гранда европейского футбола, как Хорватия. От этого были положительные эмоции.

— К сожалению, из Загреба не удалось увезти победу.

— Хотя, как мне кажется, команда провела неплохой матч. Мы могли забить свои моменты. Конечно, тяжело играть против таких классных футболистов, зато получили большой опыт.

— Почему у сборной Армении не получились последние матчи в отборе чемпионата Европы?

— Я бы так не сказал. Сборная провела неплохой цикл, были яркие матчи. Только с Латвией нам не удалось показать качественную игру, это отразилось на всей квалификации. Но, например, с Хорватией и Уэльсом у нас было много моментов, где мы могли забивать — играли лучше, чем соперник. У меня тоже были возможности. И в сентябре провели хорошие матчи. В любом случае у нас хорошая команда, мы можем расти — будем делать все, чтобы добиваться положительных результатов.

— Когда ты впервые начал думать о том, что можешь выступать за сборную Армении?

— Всегда были мысли об этом. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты.

— Когда на тебя впервые вышли люди из Федерации футбола Армении?

— Периодически выходили на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

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— Что помогло решиться на выбор в пользу сборной Армении?

— Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять.

— Ты советовался с кем-то из игроков сборной Армении?

— В мой первый сезон за «Пари НН», когда не получал игровой практики, мы с Эдиком (Эдуардом Сперцяном. — Прим. «СЭ») перед какой-то игрой общались, он спрашивал: «Ну что, как ты?» Объяснял, что без игровой практики меня никуда не вызовут. Понимал, что, если начну больше играть, а Армения обратит на меня внимание, соглашусь. С Хориком Байрамяном тоже общались. Он интересовался тем, что я думаю о выступлении за Армению. Тогда я уже принял решение, вопрос был только в количестве игровой практики. При этом не было такого, что я советовался. Они всего лишь спрашивали, готов ли я. Когда решение принял и меня вызвали, Эдик мне написал и поддержал, сказал — очень рад, что я присоединился к сборной.

— В сентябре появился список сборной России, в который ты оказался включен. Потом выяснилось, что уже принял решение выступать за Армению. Что происходило в тот момент?

— За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России.

— Как ты отреагировал на него?

— Очень удивился, это было неожиданно. Потому что изначально был вызов без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался. Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем (Карпиным. — Прим. «СЭ»), ни с РФС. Я высказался публично, и все.

— Карпин отнесся к этому с пониманием.

— Очень приятно, когда такой человек, как Валерий Георгиевич, даже когда игрок не едет в его сборную, так реагирует. Большое спасибо ему за это! Других чувств и быть не может. Только благодарность.

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— Как тебя встретили болельщики сборной Армении?

— Когда была пауза в сентябре на сборные, я поехал в Армению, чтобы решить вопрос с документами. В октябре, когда меня уже вызвали, была небольшая церемония. Я был уставшим после игры, но в аэропорту меня встретили болельщики, подарили шарф. Было очень приятно!

— До вызова в сборную часто бывал в Армении?

— В 2022 году прилетал в Ереван посмотреть матч сборной с Шотландией. До этого не каждый год, но периодически приезжаем с семьей летом. В детстве проводил время в Армении, оставался с дедушкой и бабушкой.

— Как у тебя с армянским языком?

— Все понимаю по-армянски, могу объясняться. Но родители не прямо из Еревана, а из грузинского района. Там немного другой диалект. Я его понимаю, с бабушкой на нем разговариваю. На этом диалекте чувствую себя намного увереннее и спокойнее.

— В чем главное отличие между Арменией и Россией?

— Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза. Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной.

Футболист Эдгар Севикян
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уезжая в Испанию, не мог представить, что дебютирую в ла лиге

— Как ты сейчас вспоминаешь время, проведенное в Испании?

— Очень положительно. Многому там научился, начиная от академии и заканчивая дебютом за основную команду. Очень тяжелый путь, на котором я многое узнал. Речь не только о футболе, но и о менталитете. Это тоже очень важно. Там другое обучение и подход. Вспоминаю с большой радостью.

— По чему особенно скучаешь?

— По солнцу, наверное. В Валенсии люди даже удивлялись, когда шел дождь. В России это нормально, а там — редкость. Скучаю по каким-то блюдам: по паэлье, по хамону. Мне кажется, откуда бы ты ни уезжал, по каким-то блюдам будешь скучать. Но первое, что вспоминается, — солнце, климат. Когда ты просыпаешь утром и светит солнце, у тебя сразу другое настроение.

— Ты понимаешь, почему не получилось закрепиться?

— Не хочу углубляться в детали, но начнем с того, что мне удалось дебютировать в чемпионате и Кубке Испании. Это был тяжелый путь. Знаю, что люди думают: это всего пара минут в ла лиге. Но на самом деле добиться этого было очень тяжело. Когда я уезжал в Испанию, даже не мог представить, что дебютирую в ла лиге. Я туда уехал в 16 лет и думал, что продолжу учиться и развиваться. В итоге дорос до выхода на поле в чемпионате Испании. Надо понимать, что мне было 19-20 лет. «Леванте» тогда провел отличный сезон, были победы над «Реалом», в Кубке дошли до полуфинала. Это была очень конкурентоспособная команда. Ты приходишь на тренировку и чувствуешь мастерство игроков. Поначалу не успеваешь даже принять мяч и отдать ближнему, настолько там все быстро. Со временем адаптируешься, но закрепиться в молодом возрасте мне было тяжело. Когда я дебютировал за основу, то не получал времени в чемпионате, но сыграл на Кубке, попадал в заявку на многие матчи. Тогда попросил клуб, чтобы я тренировался с основой командой, но играл за вторую, получал практику.

А потом пошла череда неприятных травм, в итоге за сезон я сыграл мало матчей даже за вторую команду. Оставался год контракта, мне предложили уже не те условия, что до этого. Я говорю не о финансах, а о спортивной составляющей. Это не то, что мне предлагали до травм. Поэтому так все сложилось. Но все равно вспоминаю об этом этапе только с удовольствием. Даже в плохих моментах ты чему-то учишься и набираешься опыта.

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— Не страшно было в юном возрасте переезжать в другую страну?

— Скрывать не буду, было очень тяжело принять такое решение. Представьте, с пяти лет вы играете в академии «Локомотива», у вас очень много друзей — и тут, не зная языка, переезд в Испанию. Сам по себе я был закрытым, поначалу мне было очень тяжело — ни с кем не общался. Осознавал, что какое-то время не будет друзей, не с кем будет даже посмеяться. Но ты понимаешь, к чему идешь с самого детства — к своей цели. Настолько любишь футбол, что готов идти на жертвы. Конечно, первое время были сомнения. Думал: «Зачем я сюда приехал?» Ничего не хотелось делать, я возвращался с тренировки и просто лежал в кровати целый день. Тогда и были игры за юношескую сборную России, это являлось глотком свежего воздуха. Приезжая на две недели, чувствовал себя совсем по-другому: счастлив, открыт и раскрепощен.

— Почему?

— В Испании ты ни с кем не общаешься, а в сборной у тебя очень много друзей, с которыми легко можешь объясняться на своем языке. Можешь просто посмеяться и поговорить. Очень ждал моментов сборов юношеской команды и с большой грустью уезжал оттуда. Но со временем происходит адаптация, постепенно учишь язык. Становится легче, начинаешь разговаривать, понимать тренера и игроков. Стараешься больше шутить, можешь пойти покушать вместе с партнерами по команде. Отмечу, что я ни капли не жалею, что принял решение о переезде в Испанию. И принял бы его вновь, если бы была такая возможность.

Виталий Шитов и Эдгар Севикян
Виталий Шитов и Эдгар Севикян.
Фото Global Look Press

— Что тебе помогало в моменты, когда опускались руки?

— Поддерживала семья, родители, сестра и брат. Они сильно переживали за меня. Понимали, что без языка мне тяжело. Они знали, что пришлось оставить все победы в академии «Локомотива», все эмоции, близких людей, дом. Близкие и родные люди очень помогли.

— Были ли у тебя предложения из Европы до перехода в «Пари НН» в 2022 году?

— Ни одного. Были разговоры об интересе вторых команд. Например, «Бетис-Б». Заинтересованность была у филиалов больших команд клубов ла-лиги. «Леванте» поначалу предлагал подписать контракт с основной командой, пройти сбор и дать тренеру решить, оставлять меня на сезон или отдавать в аренду для получения опыта. Но после травмы речь шла уже о другом контракте, по которому я бы получал больше игрового времени во второй команде, привлекался бы в основу. Но после дебюта в ла лиге понимал, что хочу сделать следующий шаг. Мне хотелось чувствовать себя игроком основной команды. Ждал до конца, когда некоторые команды уже начали предсезонку.

— Сохраняется ли мечта вернуться в Европу?

— Конечно! У каждого футболиста свои цели. Но мне кажется, если ты хочешь расти, учиться новому, конкурировать с лучшими игроками и клубами, то появляется мечта играть в топ-5 лиг.

— Правда ли, что ты отказывался подписывать контракт с «Локомотивом», так как хотел уехать?

— Было желание уехать в Европу. Если бы хотел остаться в России, то подписал бы контракт с «Локомотивом». Но понимал, что через полгода появится возможность попробовать свои силы в Европы — через некоторое время я и уехал в «Леванте». Очень благодарен академии «Локомотива» за понимание в этой ситуации. Большое спасибо всем тренерам! Это команда моего детства, которая мне очень многое дала. Я всегда буду ей благодарен!

— Переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» воодушевил тебя?

— Это очень положительная история. Даже с учетом санкций игрок уезжает не просто в Европу, а, по моему мнению, в одну из лучших команд. Очень рад за Арсена. Не знаком с ним, но понимаю, что для карьеры это пойдет на пользу. Не думаю, что появится какой-то поток из РПЛ в Европу. Все зависит от конкретного футболиста, его уровня, интереса клуба — должно сойтись очень много факторов, как в случае Арсена. Не думаю, что ему было легко перейти. Но рад, что все получилось.

Арсен Захарян в&nbsp;матче против &laquo;Зальцбурга&raquo;. Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно

— Аршавин назвал переходы россиян в небольшие команды Европы: «Ни денег, ни славы».

— У каждого игрока свои цели. Кто-то хочет заработать побольше, другой стремиться поиграть в топ-чемпионатах, почувствовать эту атмосферу. Перейти в команду, которая играет в плохой футбол, где бы ты не закрепился и не показал лучших качеств, — действительно не лучшая история. А когда и тренер тебя видит в составе, и футбол интересный, и клуб тебе будет доверять — другое дело. Никогда не знаешь, как будет, может сложиться по-разному. Возможно, ничего не получится и будешь думать: «Зачем я уехал из России, если я там мог выигрывать и зарабатывать?» А может, уедешь, забьешь 10 голов в сезоне, и тебя захочет купить «Ювентус» или «Интер». Не знаю, будет ли у меня еще возможность попробовать себя в Европе... Но я буду делать все возможное для этого. Когда я в молодом возрасте уезжал в «Леванте», не понимал, получится ли. Да, это юношеский уровень, но мне хотелось попробовать свои силы, учиться чему-то новому. Трудолюбием ты должен достигать каких-то своих целей и результатов.

— Как у тебя появилось желание уехать в Европу?

— В детстве, когда смотришь Лигу чемпионов и Лигу Европы, на великие команды, сильных игроков, видишь атмосферу и уровень футбола. Хочешь не хочешь, а откладывается в голове. И появляется желание однажды побывать там. Маленьким смотрел футбол по телевизору, как игроки поют гимн своей страны или звучит гимн Лиги чемпионов... И думал: «Каково сейчас находиться на поле?» Понимал, что это другой мир и футбол.

— Помогает ли тебе испанский язык в современных условиях РПЛ?

— Конечно, ведь в лиге много латиноамериканцев. И у нас в команде есть футболисты, которые говорят на испанском. Даже в сборной Армении, в тренерском штабе, есть испаноговорящие. Знание языка сильно помогает.

Эдгар Севикян и Роман Зобнин
Эдгар Севикян и Роман Зобнин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— В чем разница развития молодых футболистов в России и в Испании?

— В топ-клубах России, разумеется, много времени уделяется технике, работе с мячом. Знаю это по «Локомотиву». Не скажу, что это сильно отличается от испанского подхода. Но там не так много внимания обращают на результат, больше настраивают на работу и развитие. Например, в «Локомотиве» развивали качества игроков, но были и турниры, на которых требовали результата. В «Леванте» смотрел на тренировки маленьких команд и обратил внимание, что ошибки не вызывают у людей негативных эмоций. Нет такого: «Почему ты не забил? Почему ты промахнулся?» Есть только поддержка — хлопнули по ладошке и сказали, попробуй снова. Это детали, но они отражаются на отношении. Нет напряженности, давления, криков. В российских академиях топовых команд ты приобретаешь технику, но в каждой игре должен все это обязательно показать, чтобы команда победила.

— То есть в России детей затачивают на результат, а в Испании на развитие?

— И в Испании результат требуют, но в тот период, когда игрок получил знания и созрел для этого. Например, с 6 до 13 лет нет никакого давления. Потом уже серьезнее, но никакой депрессии после поражений у игроков нет. В России после отрицательного результата вся команда злая, расстроенная. В Испании меня поразило, что в этом случае я один был грустным. А вся команда извлекла урок и забыла этот матч, пошла дальше. Это тоже сказывалось на адаптации. Например, я проводил не очень удачную тренировку, и пропадало желание приходить на следующую. А одноклубник мог провести плохой матч, но на следующий день приходил в раздевалку и как будто ничего не было — забивал по три гола.

Мой отец — мой авторитет

— Мы обратили внимание, что твоя семья часто поддерживает тебя на матчах.

— Мне очень важна их поддержка. Приятно, когда близкие люди приходят на игру. Это всегда мотивирует и заряжает.

— Какое влияние на твою карьеру оказал отец?

— Всегда советуюсь с ним, когда принимаю какое-то решение. С самого детства он ходит на все мои матчи, не пропускает. Папа всегда был вовлечен в мою карьеру. В детстве он бывал и строг, после каких-то матчей мог и поругать. Но я становился старше, и отец видел, что я сам могу оценить и покритиковать себя. Видел мое трудолюбие и любовь к футболу. Даже сейчас, например, после неудачных матчей он мне не звонит после игр — знает, что буду расстроен. Всегда набирает на следующий день, начинает поддерживать. Папа — большая помощь для меня.

— Как отец отреагировал на твое решение выступать за сборную Армении?

— Не было такого, что меня отец уговаривал. Но когда я принял решение, он был очень рад.

— Мнение отца является ключевым в любом вопросе?

— Оно всегда очень важно! Не только в вопросах футбола, но и просто по жизни. Любой совет, любые слова для меня ценны. Мой отец — мой авторитет. Могу с ним поговорить на разные темы, спросить мнение.

— Вне футбола остается ли время на жизнь обычного человека?

— Честно, времени мало. В паузы на сборные раньше можно было отвлечься, отдохнуть от тренировок. Но сейчас чемпионат, игры на Кубок, тренировки и игры в сборной. В выходной я могу зайти в ресторан, побыть с близкими людьми, немного разгрузить голову и тело.

Арсен Захарян
Валерий Карпин
Сергей Юран
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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