«Магат решил, что игрок из России ему не нужен». Пента-трик Веретенникова и «9,5» от «СЭ»

В чемпионатах России только двое забивали по пять голов за матч.

Ровно 25 лет назад, 4 апреля 1998 года, полузащитник «Ротора» Олег Веретенников забил пять голов в одном матче, повторив рекорд нападающего «КАМАЗа» Виктора Панченко, который тот установил в марте 1994-го.

А в истории союзных чемпионатов пять голов в одном матче удавалось забить шести игрокам.

Это: Евгений Шелагин (1938 год. «Спартак» Лен — «Буревестник» — 6:0), Илья Датунашвили ( 1966 год. «Динамо» ТБ — «Арарат» — 5:0), Георгий Гавашели (1968 год. «Динамо» Тб — «Крылья Советов» — 7:2), Николай Васильев (1979 год. «Торпедо» М — «Пахтакор» — 6:2), Валерий Масалитин (1990 год. ЦСКА — «Ротор» — 7:0). Игорь Колыванов (1991 год. «Динамо» — Днепр" - 6:2)

«Ротор» — «Шинник» — 6:2 (4:1)

Голы: Веретенников (Зубко), 5 — 1:0. Путилин (Казаков, штрафной), 10 — 1:1. Веретенников, 17 — 2:1. Зубко (Есипов, Зернов), 32 — 3:1. Веретенников (с пенальти), 36 — 4:1. Леонченко (с пенальти), 77 — 4:2. Веретенников (Бахарев), 80 — 5:2. Веретенников (штрафной), 85 — 6:2.

Уже во втором туре сезона-1998 на поле сошлись серебряный призер и четвертая команда прошлого чемпионата.

Дружина Виктора Прокопенко добилась успеха уже на исходе 5-й минуты. Зубко совершил проход по правому флангу и прострелил в штрафную. Веретенников, находясь спиной к воротам, на углу вратарской принял мяч, сумел перехитрить Соловцова и Новгородова и, проскочив между ними, пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

На 17-й минуте защитники «Шинника» опрометчиво выбили мяч прямо на Осинова, который подключился к атаке. Последовал мощнейший удар с левой ноги метров с 20. Корнюхин в броске мяч отбил, но неудачно — Веретенников нанес удар быстрее, чем сумел подняться с газона голкипер.

На 36-й минуте очередное подключение к атаке Осинова нашло продолжение в пасе Веретенникову, который на скорости попытался уйти от Путилина, но тот уже в штрафной зацепил его ногой. Бесспорный пенальти реализовал сам пострадавший.

На 80-й минуте Бахарев подхватил мяч в центре поля и, совершив слаломный проход сквозь трех (!) игроков «Шинника», ворвался в штрафную и выдал пас в центр на Веретенникова. Капитану «Ротора» хватило доли секунды, чтобы в борьбе с защитником обработать мяч и с левой ноги нанести разящий удар. А спустя пять минут Веретенников забил свой пятый гол в матче коронным ударом со штрафного. Кривова сбили в 25 метрах по центру от ворот, и Олег поверх «стенки» вогнал мяч в верхний угол — Корнюхин даже не среагировал на удар.

Олег Веретенников. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

А ведь был еще и ювелирный пас Веретенникова со своей половины поля, которым он вывел Есипова один на один с голкипером.

После финального свистка болельщики еще долго не расходились и скандировали: «Веретенников! Веретенников!»

За ту игру волгоградец получил от «СЭ» 9,5 балла из 10 возможных (0,5 сняли из-за желтой карточки, полученной за жесткую атаку соперника в середине поля).

— Надеялся забить один гол и обязательно с игры, но в этом матче мне сопутствовала удача, — сказал Веретенников после финального свистка. — Если не ошибаюсь, то за 90 минут игры я нанес шесть ударов по воротам, из которых пять достигли цели. (Все так и было: шестой удар Веретенников нанес на 55-й минуте — мяч пролетел в непосредственной близости от штанги. — Прим. «СЭ».)

— Какой из пяти голов вам запомнился больше всего?

— Первый. После прострельной передачи Зубко с правого фланга я принял мяч на углу вратарской, удачно покатил его Новгородову под опорную ногу, а уже там, мне кажется, немного замешкался вратарь. Я успел протолкнуть мяч под ним в дальний угол, и уже от штанги он улетел в сетку.

— В четвертом голе вам ассистировал уже Бахарев. Помните, как это было?

— Еще бы! Ведь процентов на 80 заслуга в этом голе именно Бахарева. Он обыграл человек пять-шесть, пока дошел от центрального круга до штрафной.

— Забив пятый мяч, вы случайно не подумали о том, чтобы перекрыть рекорд Панченко, тем более что времени для этого было достаточно?

— Нет, я даже не вспоминал об этом. Для нас главное — победа, очки, а кто забивает — значения не имеет.

А вот как сам Виктор Панченко рассказывал о своем рекорде в интервью «СЭ» в 2017 году

— Пять забил «Алании» в одном матче — помню три. Самое удивительное, в той игре пробил по воротам ровно пять раз! Что ни удар — гол!

— Тренировал «Аланию» Валерий Газзаев. Горячился на бровке?

— После матча подошел Битаров: «Георгич так расстроен, написал заявление об уходе». Я поразился: «Зачем? У вас чемпионская команда!» Это был третий тур. Мы в первом в Москве попали ЦСКА — Радимов дебютировал, нам забил на Восточной. Второй тур — на том же месте «Торпедо» три загрузило.

— Как с поля это смотрелось?

— А я в этих матчах не играл. Четверик сказал: «Ты не готов!»

Олег Веретенников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Почему?

— У него постоянно претензия находилась — то лишний вес, то в тактику не вписываюсь... После двух поражений паника! Перед «Аланией» Четверик подходит на тренировке: «Хочу тебя поставить». «Ну, ставь, — отвечаю. — Не пожалеешь». Мама, царство небесное, на трибуне сидела, болельщиков полный стадион.

Вернемся к Веретенникову. Любопытно, что этого пента-трика вполне могло и не быть. В межсезонье бомбардир был близок к отъезду в Европу. На сборе «Ротора» в Германии глаз на него положил «Вердер».

— «Вердер» был готов подписать контракт со мной. Мы были в Германии на сборах и играли с этой командой. Но у них как раз в этот период поменялся тренер. Пришел Феликс Магат, который решил, что игрок из Восточной Европы ему не нужен. Отказался от моей кандидатуры... — рассказывал Веретенников в одном из интервью.

В том сезоне «Ротор» долгое время претендовал на попадание в тройку. Все перечеркнул домашний матч со «Спартаком» в 28-м туре. В первом тайме Веретенников реализовал пенальти, однако Титов на 83-й минуте и Писарев на 86-й принесли красно-белым победу (2:1).

Следом «Ротор» проиграл в гостях ЦСКА Олега Долматова, который с предпоследнего места поднялся на второе. Волгоградцы впервые за три года остались без медалей. Но вот Веретенников в третий раз в карьере выиграл бомбардирскую гонку, как и в 1997 году, забив 22 гола.

До сегодняшнего дня никто в чемпионатах России так и не повторил достижений Панченко и Веретенникова. По четыре гола в одном матче забивали 12 игроков: Вели Касумов («Динамо»), Валерий Масалитин («Спартак» М), Андрей Тихонов («Спартак»), Александр Маслов («Ростельмаш»), Максим Ромащенко («Динамо»), Александр Ширко («Спартак» М), Антон Хазов («Динамо» М), Жо (ЦСКА), Вагнер Лав (ЦСКА), Федор Смолов («Краснодар), Александр Ерохин («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).