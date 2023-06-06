«Лучший тренер РПЛ — Семак. Главное разочарование — «Динамо». Авторская колонка Олега Иванова

Итоги сезона от экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Чемпионат России завершен. Самое время подвести итоги. Я решил ограничиться пятью номинациями. Погнали!

Лучший игрок

Малком

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Здесь все очевидно. «Зенит» — чемпион, бразилец в команде ключевая фигура, да еще и лучший бомбардир лиги. 23 мяча и 8 голевых за 27 матчей — шикарный показатель!

В «Зените» Малком уже четыре года. Но если раньше его КПД не впечатлял, то теперь наконец-то стало понятно, почему в 2019-м парня купили у «Барселоны» за 40 миллионов евро. Специально посмотрел статистику — за три предыдущих сезона он забил в РПЛ всего 15 мячей. И вдруг резкий всплеск результативности. С чем это связано? Думаю, в том числе с тем, что просел общий уровень нашего чемпионата после отъезда топовых легионеров. Вот «Зениту» удалось их сохранить. Отсюда и тотальное превосходство над конкурентами.

В то же время надо отметить, что Малком забивал не только безнадежным аутсайдерам вроде «Торпедо», «Химок», «Пари НН», но и соперникам посерьезнее. При этом стал по-настоящему командным игроком. Больше не тянет одеяло на себя, не передерживает мяч, охотно делится им с партнерами. Еще и сзади успевает отрабатывать.

Сейчас многие задаются вопросом — если Малком отправится в Европу, заиграет в топ-клубе или это он лишь в РПЛ такой красавчик? У меня однозначного ответа нет. Возьмем Промеса. Который в России по-прежнему один из лучших. Но на пике карьеры уехал в «Севилью» и выяснилось — не тянет. А Хвича Кварацхелия в «Рубине» последний сезон провел так, что казалось — о Европе можно забыть. Но перешел в «Наполи» и сразу произвел фурор.

В «Барселоне» тот же Малком появлялся на поле эпизодически. Да и в «Зените» первые два сезона, мягко говоря, не блистал. В общем, тут все зависит не только от мастерства футболиста, но и от множества других факторов. Из которых главный — доверие тренера. Кто-то готов ждать, пока ты адаптируешься в новом клубе, а кому-то не хватает терпения, результат нужен здесь и сейчас. Не вытягиваешь — до свидания.

Лучший тренер

Сергей Семак

Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

На премии, посвященной итогам сезона, лучшим тренером РПЛ-2022/23 признали Владимира Федотова, который второй год подряд взял со своей командой серебряные медали. Сначала с «Сочи», теперь с ЦСКА. Возможно, в ближайшее воскресенье и Кубок выиграет — если армейцы в финале одолеют «Краснодар». Но даже если этого не произойдет, Федотов все равно заслуживает самых добрых слов. В ЦСКА он провел отличную работу.

Валерий Карпин с Сергеем Ташуевым, хоть и не добрались до медалей, тоже выдали прекрасный сезон. В их распоряжении не такие мощные составы, как у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо» — тем не менее «Ростов» и «Ахмат» в таблице выше, чем эти клубы.

И все-таки для меня тренер номер один — Сергей Семак, который в пятый раз подряд сделал «Зенит» чемпионом. Это очень круто!

Не понимаю тех, кто на полном серьезе говорит: мол, да с таким подбором игроков любой возьмет золото. Нет! Миллион примеров, когда в распоряжении тренера были ярчайшие футболисты — и ничего не получалось. А Сергей Богданович здорово управляет разношерстным коллективом, где собраны и звездные иностранцы, и наши ребята. Все они мотивированы, не сбавляют обороты. В команде классная атмосфера — ни склок, ни конфликтов. В этом колоссальная заслуга Семака.

Лучшая команда

«Зенит»

«Зенит» празднует чемпионский титул. Фото ФК «Зенит»

Ну а кто еще? Клуб из Санкт-Петербурга снова выиграл чемпионат. На первом месте — с отрывом! — по количеству побед и забитых мячей. Меньше всех пропустил. Так что тут без вариантов.

При этом не скажешь, что «Зенит» — команда без слабых мест. Семаку необходим центрфорвард уровня Азмуна или Дзюбы. Если Сергеев в Питере не затерялся, то Кассьерра надежд не оправдал. То ли после первых неудачных матчей, когда загубил несколько стопроцентных моментов, надломился психологически, то ли не хватает Нобоа, с которым у него в «Сочи» была прямо магия. В любом случае тот Кассьерра и нынешний — два разных игрока.

Вторая проблемная позиция «Зенита» — центр обороны. Родригао неплохой футболист, но до Ивановича и Ракицкого ему далеко. Ярослав, на мой взгляд, вообще сильнейший защитник РПЛ последних лет — по игре на мяче, умению отдать первый пас. 19-летний Ренан, хоть и вызывается уже в сборную Бразилии, не всегда отличается надежностью. Как и Чистяков с Алипом.

Впрочем, главный козырь «Зенита» — Малком, Клаудиньо, Барриос и Вендел. Когда эта четверка на поле, у остальных клубов шансов нет. По крайней мере, в России. Если хочешь обогнать «Ламборгини», нужен и автомобиль соответствующий. На «Приоре» или УАЗ-«Патриоте» это нереально.

Команда-разочарование

«Динамо»

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Накануне сезона «Динамо» казалось железобетонным претендентом на медали. Да, часть легионеров разъехалась, но все равно оставался сыгранный костяк. Пришел опытный тренер, поработавший с тремя английскими клубами. Но если в первой половине чемпионата динамовцы фрагментами смотрелись неплохо, то во второй посыпались. Девятое место для такого клуба, да еще в год столетия — провал!

Говорят, Славиша Йоканович допустил просчеты на зимних сборах. По одной версии — перегрузил команду. По другой — наоборот. Как бы то ни было, к весеннему отрезку она подошла не в оптимальных кондициях. Это бросалось в глаза. Ну и как набирать очки, если ноги не бегут?

Вот при Сандро Шварце такой проблемы не было. Он фанат высокоинтенсивного футбола и прессинга. Йоканович от этого стиля отошел, а свой не создал. В итоге ни внятной игры, ни результата. Регресс Захаряна, Фомина, Тюкавина, Макарова... И логичная отставка сербского тренера за три тура до финиша.

Прорыв сезона

Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В прошлогодней колонке, посвященной итогам чемпионата, я написал: «Дзюбе предлагали остаться в «Зените» в качестве игрока ротации. Артема это не устроило. Он очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если, вдохновившись примером Златана Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!»

В турецкой «Адане» этого сделать не удалось. Возможно, получится в «Локомотиве», где Дзюба сразу зафеерил. За 11 матчей забил 8 и отдал 5 голевых! Думаю, он и сам теперь понимает, как ему повезло, что не договорился зимой с «Пари НН» и «Торпедо». Там бы точно столько не наколотил. А в «Локо» и классных исполнителей больше, и тренер в него поверил.

Уверен, Артем и в следующем сезоне будет эффективен. Да, в августе ему стукнет 35, стиль игры стал более размеренным. Но Дзюба по-прежнему приносит пользу.

Михаил Галактионов не требует от него постоянно прессинговать защитников, пробегать за матч по 13-14 километров. Артем на поле делает то, что умеет лучше всего. Он из тех форвардов, кто может в штрафной одним касанием решить судьбу матча. Замкнуть прострел или за счет габаритов выиграть воздух и сбросить мяч под удар партнеру. Плюс отлично вписался в коллектив. Такой дядька-лидер всегда нужен.

Весной Артем успел проявить себя не только на поле, но и в шоу-бизнесе — имею в виду совместную программу с Леонидом Слуцким. Отзывы о ней противоречивые. Кому-то нравится, кто-то не в восторге. Жалуются, что мата многовато. Но русского человека этим не напугаешь.

Я с интересом посмотрел несколько выпусков, посмеялся. Лишний раз убедился, что с чувством юмора и у Леонида Викторовича, и у Артема все в порядке. Участие в шоу совершенно не мешает Дзюбе хорошо играть в футбол. Это главное.