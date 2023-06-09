Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Сперцяна снова сватают в Европу — на этот раз в «Аякс». Нужен ли таланту РПЛ переезд в Амстердам

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Уезжать надо, но не туда.

Новый день — новый слух о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна в Европу.

De Telegraaf пишет, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение. Предполагаемая сумма трансфера — 9 миллионов евро. Правда, на запрос «СЭ» в пресс-службу «Аякса» о возможном трансфере 23-летнего армянина ответ из клубного офиса в Амстердаме был получен лаконичный: «Мы не будем отвечать на такие слухи. О дальнейших трансферах сообщим в соответствующих пресс-релизах».

Тем не менее те самые слухи об отъезде Сперцяна появляются в последнее время очень регулярно. Зимой Эдуарда настойчиво сватали в ПСВ (писали даже про интерес «Реала»!), сейчас пишут про варианты с «Марселем», «Фиорентиной» и гладбахской «Боруссией». Сам футболист не скрывает — он мечтает играть в Европе, и хоть пока о своем будущем говорит подчеркнуто завуалированно и размыто, очевидно, что в РПЛ до конца карьеры сидеть не собирается.

Мы уже описывали, чем уникален Сперцян для РПЛ. Если вкратце, то это молодой и креативный атакующий игрок с большим арсеналом технических приемов (например, дальними ударами или штрафными), динамичный, работоспособный, результативный и при этом постоянно прогрессирующий.

Эдуард Сперцян. Какого игрока упустила сборная России! В чем уникальность Сперцяна, который разрывает РПЛ

Юрий Семин в интервью «СЭ» говорил: «Сперцян, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим». Эдуард сам говорил, что Мхитарян для него — идол. Потому неудивительно, что на Генриха армянские юноши равняются не только в плане футбольных качеств, но и человеческих. Да и в сборной Сперцян после ухода Мхитаряна — главная звезда и надежда. Тем более по игровым характеристикам они весьма схожи. Ожидания — соответствующие.

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуживает ли Сперцян больше других уехать в серьезную европейскую лигу? Вопрос спорный, учитывая, что на трансферную политику в отношении российских клубов влияет политический контекст. Показательно, что слухи об отъезде Эдуарда в Европу начали появляться после того, как он объявил, что будет выступать за сборную Армении. Карпин тогда сказал: «Хороший игрок, но ничего такого, с ним мы чемпионат мира не выиграем». В одиночку Сперцян ЧМ, конечно, не выиграет, но все же Эдуард — лучший ассистент сезона РПЛ (12 результативных передач), а по гол + пас уступает только Малкому, Промесу и Чалову. И это притом что после отъезда легионеров качество состава «Краснодара» сильно просело и сейчас это команда иного уровня, нежели полтора года назад.

Сперцян как будто находится в тени звезд РПЛ — про «Краснодар» просто говорят меньше, чем про «Зенит» или столичные клубы. Но статистика и оценки его игры (например, Промес в голосовании для «СЭ» именно его назвал лучшим футболистом сезона) говорят о том, что он уже один из сильнейших игроков лиги, пусть его и не обсуждают так часто, как Промеса, Захаряна или Дзюбу. В любом случае для европейского покупателя найти сейчас в России более удачный и безопасный трансферный актив весьма затруднительно.

Зелимхан Бакаев и&nbsp;Антон Зиньковский. РПЛ, таблица переходов лета: «Аяксу» нужен Сперцян, «Локо» хочет Бакаева, а кого подпишет «Спартак»?

Насколько реален вариант с «Аяксом»? Честно, пока не кажется, что из этого что-то выйдет. Да, амстердамцы играют по тем же 4-3-3, что и «Краснодар», и Сперцяну не пришлось бы долго адаптироваться к тактическим деталям. Но с другой стороны — на этой же позиции мощный сезон провел ветеран Дэви Классен. Плюс недавно «Аякс» выписал из «Тулузы» Бранко ван ден Бумена — тоже полузащитника и тоже левшу, хорошо знакомого со схемой 4-3-3. Зачем при таких раскладах амстердамскому гранду еще и Сперцян — загадка.

Тем не менее уезжать Эдуарду для выхода на новый уровень все же надо, если такая возможность есть. Важно здесь другое — не просто уехать, а правильно подобрать команду, где у него будет игровое время, стилистическая совместимость и главное — возможность прогрессировать дальше. Определенно, Сперцян — один из самых талантливых представителей своего поколения на территории постсоветского пространства. Но получится ли исполнить мечту и хотя бы попытаться приблизиться к уровню героя нации Мхитаряна, зависит от его ближайшего выбора.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
7
24
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
«Спартак» подал апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации Соболева по итогам матча с ЦСКА
Ковтун считает, что у «Спартака» есть варианты составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне
Гаджиев — о поведении Соболева и Джикии: «Футболисты как дети, с ними надо разговаривать каждый день»
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
Попов заявил, что Соболев и Комличенко могли бы взять премию «Симулянт года»
Зиньковский рассказал, за что на него разозлился главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Надеюсь, Абаскаль не покинет нас и останется в команде! С ним интересно работать». Интервью Зиньковского