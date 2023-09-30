30 сентября чемпиону России-2004 в составе «Локомотива» Сергею Гуренко исполняется 51.

Для болельщиков «Локомотива» Гуренко действительно легенда. И не только потому, что отдал клубу в общей сложности десять лет, завоевав с ним много трофеев. А именно — золото-2004, серебро-1995, три бронзы и три Кубка России.

Скромный, коренастый белорус, в январе 1995-го переехавший в Москву из гродненского «Немана», мгновенно стал в «Локо» своим. Быстрый, цепкий, выносливый, к тому же способный закрыть сразу две позиции на фланге — слева и справа. Меткую характеристику ему дал Борис Игнатьев, помогавший Юрию Семину в «Локомотиве»: «С такими, как Гуренко, можем не выиграть, но уж точно не проиграем».

Со временем его надежность, стабильность и универсальность оценил Фабио Капелло, который тогда тренировал «Рому», и летом 1999-го Сергей отправился покорять Вечный город.

Жар-птица

Годы спустя обозреватель «СЭ» Александр Кружков спросил Гуренко:

— Не раз в беседах с футболистами, когда речь заходила о везении или удачном зарубежном контракте, в пример приводили именно вас. Играл себе, дескать, белорус в «Локомотиве», звезд с неба не хватал, но блеснул на глазах у синьора Капелло в двух матчах — в сборной Белоруссии против Италии, да в «Локомотиве» в полуфинале Кубка кубков с «Лацио». И на тебе — приглашение в «Рому», солидный контракт на пять лет. Поймал человек за хвост жар-птицу.

— Знаю, знаю... И до меня доходили подобные разговоры. Андрей Соломатин как-то в интервью о том же говорил. Некоторых игроков действительно задело: «Как это «Рома» купила Гуренко? А я чем хуже?!» Конечно, о таком контракте, как у меня, можно было только мечтать. Но везет, считаю, тем, кто больше этого хочет. Не на словах — на деле. Тут еще журналисты подлили масла в огонь, написав, что Капелло увидел меня всего в двух играх и сразу решил купить. За границей такое невозможно в принципе! Там, прежде чем подписать футболиста, за ним долго и внимательно наблюдают. Уже в Италии узнал, что к скаутам «Ромы», оказывается, я на карандаш попал давно, еще в середине 90-х, вскоре после дебюта в сборной Белоруссии. Однако события до поры до времени они предпочитали не форсировать.

Пробиться в римскую основу было очень тяжело и в сезоне-2000/01, когда до победы команды Фабио Капелло в серии А оставалось полгода, Гуренко ушел в аренду в «Сарагосу», с которой той же весной выиграл Кубок Испании. А летом получил факс от бывшего одноклубника и легенды «Ромы» Франческо Тотти: «Не забывай, что ты — тоже чемпион».

Дальше были «Парма», «Пьяченца» и возвращение в «Локомотив», за который отыграл еще пять с половиной лет. В общей сложности Гуренко провел за «Локо» 352 матча и по этому показателю занимает первое место среди легионеров клуба за всю историю (вратарь Гильерме не в счет, поскольку давно получил российский паспорт).

В 2008-м объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth признало Сергея лучшим футболистом года, вручив приз «Стальной рельс». Тогда же, в конце 2008-го Гуренко спросили в «Разговоре по пятницам»:

— Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?

— Многие считают, что я ошибся, отказав в прошлом году «Рубину». Рванул бы в Казань — выиграл бы золотую медаль. Но я не жалею, что остался в «Локомотиве». Главное — российскую карьеру заканчиваю в «Локомотиве». Для меня это важно.

Капелло

А вот еще яркий отрывок из того интервью.

— Случалось, что собственный организм вас удивлял?

— С годами стал лучше понимать смысл слов Фабио Капелло: «Вы все великолепно готовы. Усталость, нежелание бегать от головы. Важно разобраться в ней...» Сейчас вспоминаю белоруса, который тест Купера пробегал с громадным запасом. А потом выходил на поле — больше десяти минут не выдерживал. Точно так же себя показал недавно один парень в «Локомотиве» в матче на Кубок. Отыграли десять минут — и с места двинуться не может. У всех в команде вопрос: он что, плохо тренируется? А я понял, в чем проблема. Мальчишка так настраивался на игру, что в организме произошел срыв. Отказали все органы.

— У вас такого не было?

— Было другое. Первое время в «Роме» безумно хотел себя проявить. И проявил — на полгода отключил голову совершенно. Знал только, что мне надо бегать — еще больше, быстрее... Перестал играть в футбол. Это была ошибка. Думал: купили за огромные деньги, в меня поверил такой тренер! Я должен его удивить!

— Капелло понимал, что с вами творится?

— Да. Поэтому никуда не отпускал, держал при себе. Говорил: «Подожди, все наладится...» Но я терпеть не мог. Я и в детском футболе не сидел на лавке. А тут в 28 лет уселся. Даже не осознавал, что мои конкуренты — Кафу с Кандела. Чемпион мира и чемпион Европы. Этим краям в Европе равных не было. Вытеснить невозможно.

— Один наш тренер побывал на стажировке в «Роме». Увидел, как жестко Капелло воспитывал Кассано, заставлял наматывать бесконечные круги вокруг поля.

— При мне Капелло воспитывал Кандела. Зашли всей командой в ресторан. Кандела объясняет, что хочет курицу, а не рыбу. Официант не понимает. Тогда он начал изображать петуха, кукарекать, размахивать руками. И Капелло взорвался. Вскочил, подбежал к этому столику: «Ты что, клоун?! Объясняй нормально!» Я прежде не видел, чтобы Фабио настолько завелся. Впрочем, это было для Капелло характерно — негодовать из-за мелочи. Которую другой не заметит.

Юрий Семин и трансеферы «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семин

— А с Семиным у вас вспыхивали конфликты?

— Была стычка после моего возвращения из Италии. Играли на тренировке в баскетбол, и Паркс засветил мне локтем в лицо. Нарочно! Я ответил — что оставалось? Семин отправил меня в раздевалку. Еще и наговорил всякого — на поле я не отдаюсь, ноги в борьбе убираю... Все грехи вспомнил. Было очень обидно. Все-таки немало сделал для клуба. В отличие от того же Паркса. Я тогда чуть не ушел из «Локомотива».

— Что удержало?

— Эштреков удержал. Подошел, успокоил. Тем более на следующей тренировке Семин уже оторвался на Парксе. Пихал ему как никогда в жизни. Бедный Паркуля не мог ничего понять. В этом весь Палыч.

Авария

— Владислав Радимов рассказывал, как вы расколотили его автомобиль в Сарагосе.

— Я сидел за рулем его «Мерседеса», а Влад дремал рядом. Как обычно, не пристегнувшись. Гололед, сильный снег. На машине мало того что летняя резина, еще и лысая. Сколько Владу повторял, чтобы поменял колеса! В тот день предложил: «Поехали на моем «Лексусе»?» — «Тебе что, страшно на моей ехать? Ты не мужик?» Вы же Влада прекрасно знаете...

— Так что произошло?

— Въехали в тоннель — и наш автомобиль стало затягивать под фуру. Будто пылесосом. Ничего не сделаешь, хоть скорость 50 километров в час. Ехали бы быстрее — может, проскочили. А так — стал притормаживать и полетел в отбойник. Мы опустились на крышу и некоторое время еще скользили в таком положении.

— Необычные ощущения?

— Как мартышка, болтающаяся на хвосте. Никакого страха. Думал только об одном: чтобы никакая фура в нас не врезалась. Потом вылезли с Владом — у обоих ни царапины. Повезло.

Владислав Радимов и Сергей Гуренко. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Драка

— Это самый опасный случай в вашей жизни?

— Опаснее всего было в Америке. Совершенно неправдоподобная история. В 1999 году приехал с «Ромой» в Нью-Йорк. Играли товарищеский матч с «Бенфикой». После получили два дня — гулять по городу.

— Славно погуляли?

— Еще как! Вернулся с переломом руки. Местные нелегалы, белорусы из Гродно, решили меня немного пощипать. На деньги развести. Я этим ребятам организовал билеты на матч, в ресторан с ними ходил, в баньку...

— Закончилось все дракой?

— Да. Их налетело много, я остался в одиночестве. Хоть до этого был с другом. Бывшим другом.

— Сбежал?

— Во время драки, раз получив, отошел в сторонку. Дескать, не бейте, я ни при чем.

— Как перелом заработали?

— Кувырок делал. Другого выхода не было — пришлось поначалу махаться с тремя. Что в такой ситуации делать, вы знаете?

— Что?

— Бьешь центрального ногой в печень и начинаешь кувыркаться. Уходишь от кулаков остальных. Так я сломал руку — камушек какой-то на асфальте подвернулся. За всю жизнь на поле — ни единого перелома, тьфу-тьфу. А на улице — на тебе.

— Боевая подготовка, судя по кувыркам, у вас была на уровне.

— Не поверите — никакой! Только инстинкт!

— Человек из «Ромы» бьется с белорусами на нью-йоркской окраине. Чудеса!

— Там живут люди по своим законам. Насмотрелись боевиков. Даже не понимали, что достаточно звонка в полицию — и все они оказались бы как минимум в Белоруссии. А до меня позже дошло, насколько печально история могла завершиться. Я в гостиницу в разодранной рубашке к пяти утра приковылял — вся команда ржала! Руководству рассказал, что вышел из ресторана и на меня бандиты налетели. Они руку изувечили. Я даже страховку получил за перелом.

— Капелло как отреагировал?

— Тоже ржал.

— Вы могли бы в Америке остаться?

— Ни за что. Белорусы, которые там остаются работать на стройке, часто скатываются к наркотикам. В 1995-м в Штатах остался близкий друг. Когда-то был свидетелем на свадьбе, крестил моего сына. С того года в Белоруссии не появлялся, ни семьи у него, ни детей. Отец умер в Минске — даже на похороны приехать не смог. В чем счастье?

Сергей Гуренко. Фото Никита Успенский

Удостоверение

— Есть еще эпизоды, за который благодарны ангелу-хранителю?

— (После паузы.) Никому об этом не рассказывал. Незадолго до подписания контракта с «Ромой» возвращался на машине из Белоруссии. На пустой дороге навстречу выскочила «девятка» — водитель, видимо, заснул за рулем. В темноте видел только фары автомобиля, выписывающего зигзаги...

— Не столкнулись?

— Повезло, ехал я не быстро. Резко вывернул руль вправо, на мокром асфальте меня занесло и швырнуло в кювет. А та «девятка» через пятьсот метров езды по встречной нашла фуру. Потом грузовик мимо ехал, остановился, помог машину вытащить. Шофер говорит: «Что за дела? Там «девятка» с фурой лоб в лоб столкнулись, здесь ты валяешься». «Да я, — говорю, — от этой «девятки» чудом увернулся». С тех пор сторонюсь левой полосы. Когда навстречу вылетает автомобиль — шансов нет. Справа проще. Точно знаю.

— Раньше в «Локомотиве» особо отличившимся игрокам присваивали звание «почетный железнодорожник». Это позволяло бесплатно кататься в поездах и электричках. Пользовались?

— Разок попробовал. Прибежал на вокзал и увидел огромную очередь. Выхватил удостоверение «почетного железнодорожника». Очереди говорю — извините, дескать, опаздываю на поезд. Кассирша на мою книжечку посмотрела, потом на лицо — только фыркнула: «Зачем в дедовское удостоверение фотографию вклеил? Я на дороге 35 лет работаю — такого не заработала...»

***

Тренерскую карьеру Гуренко начал в 2009-м. В родной Белоруссии успел поработать с разными клубами, а в «Краснодаре», «Амкаре», бельгийском «Стандарде» и сборной Сербии был ассистентом Славолюба Муслина. В июне 2023-го Сергей вернулся в Россию — в качестве главного тренера «Уфы». Но там не задержался. В конце августа после восьми официальных матчей, в которых команда одержала две победы и трижды сыграла вничью, Гуренко покинул клуб.