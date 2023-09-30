Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:00

Судейский скандал в Ростове: серьезных ошибок не одна, а три! Почему молчал только Гончаренко?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой эпизод в матче «Ростов» — «Урал».
Фото ФК «Урал»
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
1/8
Telegram Дзен
Во время и после матча 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2) основное внимание было уделено пенальти в ворота гостей. Но у бригады Романа Галимова были ошибки в других ключевых эпизодах. О них почему-то не говорили.

Эксперт «СЭ» разобрал несколько решений судей, а также вспомнил другой скандальный матч — между этими же командами год назад.

Ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

На 31-й минуте арбитр Роман Галимов после вмешательства ВАР Алексея Амелина и просмотра видеозаписи ошибочно назначил пенальти в ворота гостей.

Фото Скриншот из трансляции

В том моменте контакту мяча с рукой Кики предшествовал фол Хорена Байрамяна, который толкнул соперника в спину.

Фото Скриншот из трансляции

Именно это решение судейской бригады вызвало бурную реакцию. Именно из-за него так повел себя главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, в знак протеста молчанием отреагировавший после матча на вопросы журналистов.

Офсайд Егорычева

Но почему тогда не молчал Валерий Карпин? Ведь основания возмутиться вердиктами арбитров были и у «Ростова».

На 17-й минуте первый ассистент Хамид Талаев не успел за развитием атаки «Урала» и ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Андрея Егорычева, который удвоил счет. В момент паса Эрика Бикфалви автор гола находился за линией офсайда. Взятие ворот следовало отменить. Но этого сделано не было.

Фото Скриншот из трансляции

Фолы Егорычева

Удивительно, но два одинаковых фола Егорычева судья трактовал по-разному. Оба раза футболист гостей толкал двумя руками соперников. Но на 78-й минуте было зафиксировано нарушение правил и последовало удаление Егорычева с показом красной карточки. За лишение соперника явной возможности забить гол.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Фото Скриншот из трансляции

А вот толчок Алексея Миронова в штрафной площади «Урала» на 23-й минуте Галимов не квалифицировал как фол и продолжил игру, не назначив 11-метровый удар в пользу «Ростова». Посмотрите на стоп-кадр — нарушение Егорычева произошло на глазах у рефери.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

Скандал в прошлом сезоне

Год назад, 14 октября 2022-го, матч «Ростов» — «Урал» (1:2) тоже завершился судейским скандалом. Но тогда недовольство выражали ростовчане.

Фото Скриншот из трансляции

На 10-й минуте арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.

Незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию. Произошло это в штрафной площади.

На 45-й минуте Турбин принял другое неверное решение — он не показал красную карточку и не удалил с поля Ибраима Сиссе. Футболист гостей сыграл агрессивно против Николая Комличенко, ударил соперника в правую ногу чуть ниже колена. Удар был нанесен шипами почти прямой ногой.

Главный тренер &laquo;Урала&raquo; Виктор Гончаренко. Уникальное интервью Гончаренко! Он молчал в ответ на все вопросы из-за скандального судейства

Рефери оставил Сиссе в игре и после вмешательства видеоассистентов. Посмотрев видеозапись, судья наказал нарушителя желтой карточкой.

На 65-й минуте Турбин ошибочно не вынес второе предупреждение Алексею Миронову и не удалил его с поля. Ростовчанин получил первую желтую карточку минутой ранее за грубый фол против Мингияна Бевеева. А когда игра возобновилась, снова пошел в стык с соперником и умышленно нарушил правила, не попытавшись сыграть в мяч и совершив безрассудный фол. Судья ограничился устным внушением.

Судья

У Галимова непростая судейская карьера. Он надолго выбыл из РПЛ в 2018-м и вновь получил назначение на игру чемпионата России только через четыре с лишним года. Вернулся вроде бы уверенно — получал один матч за другим. Пока не случилась апрельская встреча «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).

Ошибки, скандалы, расследования... Будущее рефери опять оказалось под вопросом. Но он получил еще один шанс уже в этом чемпионате. И два назначения в качестве арбитра. Почему-то оба раза на матч с участием ростовчан. Словно их больше некому судить.

И вот новый скандал...

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Роман Галимов
18
16
Читайте также
«Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:6
Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе
Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР
Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Бывший премьер-министр Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Матчи «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА: онлайн-трансляция дня в РПЛ
Голенков: «В последних трех играх удача не на стороне «Ростова»
Матч тура «Крылья» — «Спартак», проблемы «Зенита» и страсти по Джикии. Анонс 10-го тура от Рабинера
Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, придумаем мем про Деограсию и Густаво Фринга»
КДК не накажет Гончаренко за поведение после игры с «Ростовом»
Уникальное интервью Гончаренко! Он молчал в ответ на все вопросы из-за скандального судейства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч тура «Крылья» — «Спартак», проблемы «Зенита» и страсти по Джикии. Анонс 10-го тура от Рабинера

«Въехали с Радимовым в тоннель — и наш автомобиль стало затягивать под фуру». Истории от легенды «Локо»