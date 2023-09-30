Судейский скандал в Ростове: серьезных ошибок не одна, а три! Почему молчал только Гончаренко?

Во время и после матча 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2) основное внимание было уделено пенальти в ворота гостей. Но у бригады Романа Галимова были ошибки в других ключевых эпизодах. О них почему-то не говорили.

Эксперт «СЭ» разобрал несколько решений судей, а также вспомнил другой скандальный матч — между этими же командами год назад.

Ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

На 31-й минуте арбитр Роман Галимов после вмешательства ВАР Алексея Амелина и просмотра видеозаписи ошибочно назначил пенальти в ворота гостей.

Фото Скриншот из трансляции

В том моменте контакту мяча с рукой Кики предшествовал фол Хорена Байрамяна, который толкнул соперника в спину.

Фото Скриншот из трансляции

Именно это решение судейской бригады вызвало бурную реакцию. Именно из-за него так повел себя главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, в знак протеста молчанием отреагировавший после матча на вопросы журналистов.

Офсайд Егорычева

Но почему тогда не молчал Валерий Карпин? Ведь основания возмутиться вердиктами арбитров были и у «Ростова».

На 17-й минуте первый ассистент Хамид Талаев не успел за развитием атаки «Урала» и ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Андрея Егорычева, который удвоил счет. В момент паса Эрика Бикфалви автор гола находился за линией офсайда. Взятие ворот следовало отменить. Но этого сделано не было.

Фото Скриншот из трансляции

Фолы Егорычева

Удивительно, но два одинаковых фола Егорычева судья трактовал по-разному. Оба раза футболист гостей толкал двумя руками соперников. Но на 78-й минуте было зафиксировано нарушение правил и последовало удаление Егорычева с показом красной карточки. За лишение соперника явной возможности забить гол.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Фото Скриншот из трансляции

А вот толчок Алексея Миронова в штрафной площади «Урала» на 23-й минуте Галимов не квалифицировал как фол и продолжил игру, не назначив 11-метровый удар в пользу «Ростова». Посмотрите на стоп-кадр — нарушение Егорычева произошло на глазах у рефери.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Скандал в прошлом сезоне

Год назад, 14 октября 2022-го, матч «Ростов» — «Урал» (1:2) тоже завершился судейским скандалом. Но тогда недовольство выражали ростовчане.

Фото Скриншот из трансляции

На 10-й минуте арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.

Незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию. Произошло это в штрафной площади.

На 45-й минуте Турбин принял другое неверное решение — он не показал красную карточку и не удалил с поля Ибраима Сиссе. Футболист гостей сыграл агрессивно против Николая Комличенко, ударил соперника в правую ногу чуть ниже колена. Удар был нанесен шипами почти прямой ногой.

Рефери оставил Сиссе в игре и после вмешательства видеоассистентов. Посмотрев видеозапись, судья наказал нарушителя желтой карточкой.

На 65-й минуте Турбин ошибочно не вынес второе предупреждение Алексею Миронову и не удалил его с поля. Ростовчанин получил первую желтую карточку минутой ранее за грубый фол против Мингияна Бевеева. А когда игра возобновилась, снова пошел в стык с соперником и умышленно нарушил правила, не попытавшись сыграть в мяч и совершив безрассудный фол. Судья ограничился устным внушением.

Судья

У Галимова непростая судейская карьера. Он надолго выбыл из РПЛ в 2018-м и вновь получил назначение на игру чемпионата России только через четыре с лишним года. Вернулся вроде бы уверенно — получал один матч за другим. Пока не случилась апрельская встреча «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).

Ошибки, скандалы, расследования... Будущее рефери опять оказалось под вопросом. Но он получил еще один шанс уже в этом чемпионате. И два назначения в качестве арбитра. Почему-то оба раза на матч с участием ростовчан. Словно их больше некому судить.

И вот новый скандал...