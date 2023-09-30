Судейский скандал в Ростове: серьезных ошибок не одна, а три! Почему молчал только Гончаренко?

Судейство
Сегодня, 09:00
Эксперт «СЭ» разобрал несколько решений судей, а также вспомнил другой скандальный матч — между этими же командами год назад.
На 31-й минуте арбитр Роман Галимов после вмешательства ВАР Алексея Амелина и просмотра видеозаписи ошибочно назначил пенальти в ворота гостей.
В том моменте контакту мяча с рукой Кики предшествовал фол Хорена Байрамяна, который толкнул соперника в спину.
Именно это решение судейской бригады вызвало бурную реакцию. Именно из-за него так повел себя главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, в знак протеста молчанием отреагировавший после матча на вопросы журналистов.
Но почему тогда не молчал Валерий Карпин? Ведь основания возмутиться вердиктами арбитров были и у «Ростова».
На 17-й минуте первый ассистент Хамид Талаев не успел за развитием атаки «Урала» и ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Андрея Егорычева, который удвоил счет. В момент паса Эрика Бикфалви автор гола находился за линией офсайда. Взятие ворот следовало отменить. Но этого сделано не было.
Удивительно, но два одинаковых фола Егорычева судья трактовал по-разному. Оба раза футболист гостей толкал двумя руками соперников. Но на 78-й минуте было зафиксировано нарушение правил и последовало удаление Егорычева с показом красной карточки. За лишение соперника явной возможности забить гол.
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А вот толчок Алексея Миронова в штрафной площади «Урала» на 23-й минуте Галимов не квалифицировал как фол и продолжил игру, не назначив 11-метровый удар в пользу «Ростова». Посмотрите на стоп-кадр — нарушение Егорычева произошло на глазах у рефери.
Год назад, 14 октября 2022-го, матч «Ростов» — «Урал» (1:2) тоже завершился судейским скандалом. Но тогда недовольство выражали ростовчане.
На 10-й минуте арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.
Незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию. Произошло это в штрафной площади.
На 45-й минуте Турбин принял другое неверное решение — он не показал красную карточку и не удалил с поля Ибраима Сиссе. Футболист гостей сыграл агрессивно против Николая Комличенко, ударил соперника в правую ногу чуть ниже колена. Удар был нанесен шипами почти прямой ногой.
Рефери оставил Сиссе в игре и после вмешательства видеоассистентов. Посмотрев видеозапись, судья наказал нарушителя желтой карточкой.
На 65-й минуте Турбин ошибочно не вынес второе предупреждение Алексею Миронову и не удалил его с поля. Ростовчанин получил первую желтую карточку минутой ранее за грубый фол против Мингияна Бевеева. А когда игра возобновилась, снова пошел в стык с соперником и умышленно нарушил правила, не попытавшись сыграть в мяч и совершив безрассудный фол. Судья ограничился устным внушением.
У Галимова непростая судейская карьера. Он надолго выбыл из РПЛ в 2018-м и вновь получил назначение на игру чемпионата России только через четыре с лишним года. Вернулся вроде бы уверенно — получал один матч за другим. Пока не случилась апрельская встреча «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).
Ошибки, скандалы, расследования... Будущее рефери опять оказалось под вопросом. Но он получил еще один шанс уже в этом чемпионате. И два назначения в качестве арбитра. Почему-то оба раза на матч с участием ростовчан. Словно их больше некому судить.
И вот новый скандал...