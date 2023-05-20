«Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука

Вратарь «Динамо» — о кризисе, новом тренерском штабе и нереализованном потенциале.

— «Динамо» разгромило «Торпедо», играя с колоссальным преимуществом. Иногда футболисты даже пижонили...

— Это плохо, что пижонили! Должны были играть намного энергичнее и доводить до более разгромного счета. Могли показать более привлекательный футбол.

— Как на команде отразился уход Славиши Йокановича?

— В целом стало чуть проще. Все раскрепостились, понимают требования нового тренерского штаба. Мы с ним работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем был при Йокановиче. В последних матчах сказывалось напряжение. Новый тренер всегда придает эмоции. Все выдохнули.

— Выдохнули, потому что понимаете — летом будет новый тренер, а сейчас можно получать удовольствие от игры без привязки к результату?

— После увольнения Йокановича в руководстве сказали, что нам нужно выиграть три оставшиеся матча. Не надо думать об отпуске, нужно работать и до конца довести сезон. Тем более, придет новый тренер — каждому нужно проявить себя.

— Как прошло прощание с Йокановичем?

— Мы узнали о его уходе из СМИ. К нам никто не подошел — ни в раздевалку, ни на следующий день. Он написал в чате одно сообщение: «Я ухожу». И все.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Для вас такое поведение удивительно?

— Это неуважение к игрокам. Мы проработали год вместе. Можно было прийти, пожать руку, сказать: «Я ухожу». Видимо, у них были к нам претензии.

— Правильно понимаем, что игроки «Динамо» не понимали футбол Йокановича?

— На протяжении года мы делали одни и те же упражнения. Футбол вы видели на поле — скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играть. Сейчас за неделю нам объяснили требования — стало более понятно, что делать: как двигаться, открываться, куда бежать.

— Вас это удивляло? Все-таки Славиша работал в Европе...

— Думаю, что он больше заточен под возрастную команду. У нас-то молодая — здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать. А было больше так: «Как можете, так и играйте». Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.

— Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?

— С самого начала были разговоры, что происходит что-то не то. Думали, он доведет свое видение футбола. Но так и не получилось. Наверное, с нашей стороны тоже было неправильным сравнивать Йокановича с прошлым тренером. А сравнения с Шварцем начались сразу.

— В последнее время сложилось впечатление, будто команда бросила играть.

— Я тоже читал о том, что Йокановича сливали. В моей практике ничего такого не было. Это надуманный журналистами и болельщиками стереотип. Наверное, где-то такое и есть, но у нас такого никогда не было. Просто никто не понимал, как играть, каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия.

— Мы больше про то, игроки не выкладывались на максимум.

— Не было понимания, как играть. Не знали, что делать. А когда ты не знаешь, что делать, как ты можешь во что-то играть? Кто-то расстраивался, кто-то психовал.

— Что произошло за неделю?

— Во всех командах, когда меняют тренера, появляются новые эмоции. Потому что нужно доказывать, заслужить место в составе. У Йокановича же было очевидно: есть основной состав, поэтому не важно, как там тренируются другие ребята — плохо или хорошо. Состав был примерно один и тот же всегда. Отсюда и сложилось впечатление, что все бросили весла.

— Какой реальный потенциал у нынешнего состава?

— В нынешних реалиях чемпионата «Динамо» спокойно может быть в тройке. Не говорю про второе или первое место, но в тройке — точно.

— Как бы вы предварительно оценили итоги сезона?

— Наверное, это потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ждали положительный результат. А мы и из Кубка вылетели, и в РПЛ в тройку не попали.