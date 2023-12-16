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Сегодня, 11:00

«В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

Олег Иванов подвел итоги первой части сезона РПЛ-2023/24
Олег Иванов
Колумнист
Футболисты «Спартака»
«Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Еще недавно казалось, что очередному чемпионству «Зенита» ничего не угрожает. Но укатил в Саудовскую Аравию Малком — и все разладилось.

В прошлом сезоне бразилец не просто стал лучшим бомбардиром РПЛ, наколотив 23 мяча и отдав 8 голевых. На нем держалась атака «Зенита». Даже если у Малкома вдруг не шла игра, он все равно приносил пользу. Хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для Клаудиньо и Вендела.

Полузащитник «Аль-Хиляля» Малком (справа) и нападающий «Мумбаи Сити» Грег Стюарт.
Фото AFP

Плюс летом потеряли Кузяева, системообразующего игрока в середине поля. Ни Ду Кейрос, ни Коваленко не смогли заменить Далера, и Сергей Семак в центр передвинул Клаудиньо. Что тоже ударило по атакующему потенциалу команды. Не знаю, насколько комфортно бразильцу на этой позиции, но на фланге он смотрелся интереснее и острее.

Не отличается надежностью и оборона, где явно не хватает такого столпа, как Иванович. Ни Родригао, ни тем более Алип с Эраковичем до этого уровня недотягивают. Почти в каждом матче у ворот «Зенита» соперники создают довольно много моментов.

Словом, уже после первых туров стало понятно, что легкой жизни у нашего гегемона больше не будет. Правда, тогда его основным конкурентом я считал не «Краснодар». А «Спартак», который впервые за десять лет стартовал с трех побед подряд. Впечатляла не только игра красно-белых, но и мощный состав, в который влились три качественных легионера — Бонгонда, Медина и Бабич.

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Однако надежды быстро сменились разочарованием. «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Джикию, то про Соболева... Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той «химии», что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку.

Да, есть прописные истины — тренер не враг себе, будет выпускать тех, кто лучше готов... Но если сегодня ты в составе, неплохо себя проявляешь, а завтра просыпаешься и узнаешь, что ни с того ни с сего тебя усадили в запас, это не может не сказаться на атмосфере в команде. Игроки начинают копаться в себе, теряют уверенность. Абаскаль слишком импульсивный, в его решениях часто нет логики. В итоге ротация оборачивается хаосом и чехардой.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зато у Владимира Ивича никаких шараханий. Стабильный состав, четко выстроена игровая схема, каждый знает свой маневр. «Краснодар» играет в современный футбол — интенсивный, комбинационный, с быстрым переходом из обороны в атаку и контрпрессингом при потере мяча. Былая искрометность сменилась прагматичностью, но ничего плохого в этом не вижу. Результат на табло.

Когда заходит речь о «Краснодаре», все начинают нахваливать Сафонова и Сперцяна, Кордобу и Алонсо. А я хочу отметить Черникова, который по манере игры напоминает мне Игоря Денисова. Такой же заводной, немногословный, выполняет сумасшедший объем черновой работы. Отбирает мяч — и сразу отдает. Не назад или поперек — только вперед! Ничего лишнего. «Краснодар» с Черниковым и без него — большая разница.

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Если на старте сезона я не воспринимал «быков» как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул. Давно не приходилось видеть на «Газпром Арене» такую уверенную и даже наглую команду. «Зенит» она абсолютно не боялась. Играла смело, от себя.

Потом было сенсационное поражение в Екатеринбурге и глупейшее удаление Кордобы. Но «Краснодар» не рассыпался. Наоборот, парни доказали, что с характером у них порядок. Дома хладнокровно дожали и «Оренбург», и ЦСКА.

Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский Кубок над головой. Так что в золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее.

В первом круге РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Впрочем, весной многое будет зависеть еще и от того, как в Питере проведут трансферную кампанию. Если купят игрока уровня Малкома и сохранят Вендела — шестое чемпионство подряд снова станет реальностью. Если Вендел уедет, а из Бразилии привезут второго Ду Кейроса — шансы «Краснодара» на золото резко возрастут.

Да и «Динамо» я бы не сбрасывал со счетов. Там отличный подбор футболистов, есть лидеры в каждой линии. Бителло — классное приобретение, сразу начал отрабатывать потраченные на него миллионы. А Лаксальта вообще считаю лучшим игроком первой половины сезона! Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел.

Сейчас в «Динамо» вся игра идет через Лаксальта. Он забетонировал опорную зону, создает баланс между обороной и атакой. Раньше таких называли «волнорез». Цепкий, шустрый, выносливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает.

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Вот встречались мы в позапрошлом туре с «Динамо». На 65-й минуте Лаксальт получил травму и попросил замену. Едва он ушел, как у хозяев тут же просела середина поля. Никто не мог атаку начать.

Из новичков, помимо Бителло, мне еще понравился Файзуллаев. Интересный мальчишка. «Физики» пока не хватает, надо мускулами обрасти. Но голова светлая, здорово работает с мячом, все время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев — главное открытие РПЛ.
Ну и напоследок моя версия символической сборной по итогам первой половины чемпионата. Среди полузащитников выбор как никогда огромный, поэтому остановлюсь на схеме 4-5-1. Итак: Сафонов — Ненахов, Алонсо, Вуячич, Тикнизян — Кабутов, Черников, Лаксальт, Вендел, Глушенков — Кассьерра.

Олег Иванов (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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