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Судейство

Сегодня, 20:15

Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минуты

Судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» в конце матча с «Краснодаром»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото ФК «Краснодар»
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Матч лидеров РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (1:2) дал повод говорить о влиянии арбитров на исход встречи. В самом конце игры рефери не наказал вратаря гостей Михаила Кержакова пенальти. Эксперт «СЭ» — о судействе бригады Сергея Иванова.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит

Кержаков снова ударил соперника по голове

Пойду не в хронологическом порядке — начну с конца матча в Краснодаре. На 90+7-й минуте судья Сергей Иванов ошибочно не наказал вратаря гостей Михаила Кержакова 11-метровым ударом, когда он, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Валерий Данченко в действия рефери не вмешались.

Михаил Кержаков бьет по голове Хуниора Алонсо.

Такой же фол зенитовский голкипер совершил в августе 2021 года. Тогда на 32-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко в действия судьи не вмешались.

Фол Михаила Кержакова против Николая Комличенко.

Решение бригады ЭСК тогда признала ошибочным.

Кроме того, ошибочными признали тогда и действия Павла Шадыханова в игре 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте судья не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

Потом этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.

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Не было причин удалить Мостового

На 4-й минуте на поле возникла конфликтная ситуация с участием Лукаса Оласы и Андрея Мостового, в которой судья Сергей Иванов принял верное решение, не применив красную карточку.

Конфликт Лукаса Оласы и Андрея Мостового.

Краснодарцу не понравилось поведение соперника, упавшего на газон. Он начал что-то высказывать зенитовцу и дотронулся до его головы. Мостовой сделал движение левой рукой и едва коснулся оппонента. Но Оласа упал и стал изображать сильнейшую боль, словно он получил удар в область шеи.

Конфликт Лукаса Оласы и Андрея Мостового.

У судьи не было оснований для удаления Мостового — он и не стал показывать красную карточку.

В первом тайме не наказаны предупреждениями Сперцян и Клаудиньо

На 20-й и 45+2-й минутах Иванов ошибочно фиксировал нарушения правил против Эдуарда Сперцяна и назначал штрафные удары. В обоих случаях у арбитра не было оснований для такого решения — краснодарец обманывал рефери и незаслуженно получал преимущество. Его действия можно было оценить как неспортивное поведение и наказать предупреждениями.

Клаудиньо и резервный судья Артем Чистяков.
Клаудиньо и резервный судья Артем Чистяков.
Клаудиньо и резервный судья Артем Чистяков.

По традиции уже наговорил на желтую карточку Клаудиньо. Он ошибочно не был наказан предупреждением на 45+2-й минуте за эмоциональный наезд на резервного судью Артема Чистякова.

Олусегун ошибочно не получил предупреждения и избежал дисквалификации

На 54-й минуте Иванов ошибочно оценил единоборство Олакунле Олусегуна с Андреем Мостовым. Судья решил, что сфолил зенитовец, хотя правила нарушил краснодарец, заваливший соперника руками. При этом игрок хозяев избежал и предупреждения, которое стало бы для него четвертым в этом чемпионате. Он заработал бы автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы следующую игру.

Иванов правильно удалил Тормену и пожалел Черникова

На 90-й минуте арбитр поступил правильно, вынеся второе предупреждение Витору Тормене и удалив его с поля с показом красной карточки. Краснодарец грубо сыграл против соперника, ударив его шипами в голеностоп.

Александр Черников в прыжке сбивает Вильмара Барриоса.
Александр Черников в прыжке сбивает Вильмара Барриоса.
Александр Черников в прыжке сбивает Вильмара Барриоса.

На 87-й минуте повезло Александру Черникову и Вильмару Барриосу: краснодарцу — в том, что его фол в центре поля арбитр оценил только желтой карточкой, а зенитовцу — в том, что он избежал перелома ноги.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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