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Сегодня, 19:40

Супердебют Глушенкова в «Зените»: два матча — два дубля!

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 1-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
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Команда Семака разгромила «Крылья» — 4:0.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:4
Зенит

В Самару «Зенит» приехал без Клаудиньо. Естественно, первой реакцией было связать его отсутствие с вероятным трансфером во «Фламенго». Тема с переходом Соболева на этой неделе как-то совсем затухла, поэтому отъезд бразильца на родину — главное в текущей зенитовской трансферной повестке. Впрочем, официальная версия от клуба была куда более прозаичной — мышечные проблемы. В тройке центральных полузащитников Клаудиньо заменил Глушенков, что открыло место на правом фланге атаки для Артура.

Игорь Осинькин (&laquo;Крылья Советов&raquo;) и&nbsp;Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в Самаре. Онлайн-трансляция матча

Перед выходом на поле случилось большое «братание» в подтрибунке. Пересечений тут очень много: Горшков только-только переехал из Самары в Петербург, Глушенков был здесь совсем недавно. А ведь есть еще Коваленко с Сергеевым. И они, кстати, могут вернуться в «Крылья». Но это пока просто разговоры.

Для «Зенита» в этом матче все сложилось очень легко. Глушенков забил бывшим уже на шестой минуте. «Крылья» большими силами пошли вперед и тут же получили в свои ворота. Барриос перекусил эту атаку в центре, Вендел моментально бросил в прорыв Глушенкова, который спокойно разобрался с обороной хозяев. Праздновать не стал — извинился перед трибунами, подняв руки.

Второй гол — уже через 10 минут: Артур выверенно подал справа, и Кассьерра спокойно головой скинул мяч в угол.

Перед перерывом Глушенкову пришлось еще раз извиняться: на этот раз он забил головой, а ассистировал ему вновь Вендел. Буквально за полтора матча у «Зенита» образовалась суперсвязка.

3:0 в пользу «Зенита» после первого тайма — это было очень похоже на Суперкубок. С той разницей, что «Крылья» смотрелись лучше «Краснодара». Самарцы забирали инициативу, напрягали Латышонка, но забить не получалось. В соцсетях «Крыльев» в одной фразе передали содержание первого тайма: «У нас огромное количество моментов, а забивает «Зенит». И это правда: по xG хозяева в первом тайме вообще превзошли соперника, по этой метрике «Зенит» даже на один гол не наиграл. Но забил три — убийственная реализация.

Во втором тайме «Зенит» сыграл строго, и впереди у «Крыльев» вообще перестало что-то получаться. Из интересных моментов — выход Горшкова, причем не на фланг обороны, а в центр поля. Глушенков номинально ушел на фланг атаки, но по факту действовал свободно — практически как в «Локо» в прошлом сезоне. Правда, на хет-трик он так и не наиграл. «Крылья» по инерции пытались забить свой заслуженный гол, но Латышонок все же оформил первый матч на ноль за новую команду. А «Зенит» в компенсированное время вонзил четвертый — отличился вышедший на замену Педро.

Команда Семака произвела сильное впечатление в Суперкубке, в первом туре чемпионата — точно не хуже. Чемпион играет результативно и с большим запасом. Глушенкову вообще не понадобилось время на адаптацию: два матча — два дубля! Их связка с Венделом впечатляет. Никто в этот вечер и не вспомнил, что питерцы играли без Клаудиньо.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Глушенков
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