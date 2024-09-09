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Сегодня, 11:00

«Спартак» и «Краснодар» интересуются Даку. Насколько хорош форвард «Рубина»?

«Спартак» и «Краснодар» интересуются форвардом «Рубина» Даку
Оскар Финк
Приглашенный автор
Мирлинд Даку.
Фото ФК «Рубин»
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Сравниваем Мирлинда с лучшими нападающими лиги.

Форточка трансферного окна в России практически закрылась, но интриги только нарастают. Неожиданно на первый план вышли разговоры о трансфере Мирлинда Даку. Лидера «Рубина» рассматривают в качестве новичка «Спартак» и «Краснодар». Конечно, многое зависит от будущего Джона Кордобы, но игнорировать возросший спрос на албанца невозможно. Чем он так хорош?

Большая часть фурора, который произвел Мирлинд, пришлась на этот год. В 2024-м у албанца 11 голов — лучший показатель в лиге. Прибавим к этому пять голевых передач и получаем самого результативного центрфорварда лиги. В новом сезоне у Даку 5+2 за семь туров. Больше голевых действий только у Глушенкова, Вендела и Батракова (по восемь).

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Но одно дело горячая форма — ее достаточно для успешной игры в середняке. Но чтобы стать успешным в топ-клубе, необходимы стабильно высокий уровень на длинной дистанции и польза не только в виде результативных действий. Потому что, если ты Холанн или Кейн, тебе достаточно просто забивать, потому что ты делаешь это больше всех в мире. Но в РПЛ таких супербомбардиров нет, поэтому важен и вклад в командную игру.

Даку сватают в «Спартак» и «Краснодар». Интерес неслучаен: Мирлинд правда перерос уровень «Рубина». Но дорос ли до уровня грандов РПЛ? Для ответа на этот вопрос сравним албанца с топ-форвардами лиги.

Для полноты картины учтем не только этот, но и прошлый сезон целиком. Важно: все показатели представлены в пересчете на 90 минут, чтобы не дать преимущества тем, кто попросту отыграл больше матчей.

Сравнение статистики Даку с другими топ-форвардами РПЛ

Даку уступает в результативности, но благодаря сильному старту в этом сезоне разрыв несущественный. Более важно, что Мирлинд идет вровень с топами по созданию и реализации голевых моментов. В случае перехода в сильный клуб, албанец получит более качественных партнеров. Они смогут компенсировать сравнительное небольшое количество голевых моментов Даку (Кассьерра, Кордоба и Тюкавин получают в два раза больше шансов).

В нескольких аспектах игры Мирлинд и вовсе превосходит конкурентов по цифрам. Например, чаще отдает ключевые передачи (для справки: Рустат считает ключевым «пас в результате которого создается потенциальный голевой момент (выход один на один, положение перед пустыми воротами и т.п.), а также пас партнеру, «отрезающий» целую линию обороны соперника (5 и более футболистов), совершенный в активной фазе атаки»).

Алексис Дуарте, Мирлинд Даку, Данил Пруцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Цифры подтверждают и другую сильную сторону албанца — единоборства. Даку забирает воздух на уровне Кордобы, хотя вступает в верховые дуэли в два раза чаще. Впечатляют и общие показатели: албанец идет в единоборства под 30 раз за матч и выдает топовые для лиги проценты по выигранным дуэлям. Эти качества непременно пригодятся большим клубам — и для выхода из-под прессинга, и для навала против низко обороняющихся соперников.

Еще одна суперсила Мирлинда — дриблинг. Для своих габаритов Даку очень техничен: совершает 4,66 попытки обводок с успешностью в 56%. В этом плане он лучше Кассьерры, Кордобы и Тюкавина. То же самое и по оборонительным показателям. Албанец чаще и успешнее вступает в отбор, совершает больше перехватов и подборов. Хорошее подспорье для прессинга и контрпрессинга.

Мирлинд Даку. «Это ужасный поступок, он меня не красит. Такое просто недопустимо». Интервью Даку — о скандале на Евро-2024

Очевидно, если Даку перейдет в «Краснодар», то на замену Кордобе. Джону 31 год, албанцу — всего 26 лет. Цифры подтверждают — Мирлинд может стать классной заменой колумбийцу на годы вперед.

А если в «Спартак»? Напрашивается сравнение с Соболевым. По типажу и статистическому профилю они и правда похожи. Александр посильнее в единоборствах и доказал свой уровень на более длительном отрезке, но Даку держит отличную форму уже несколько месяцев. А учитывая проблемы Виллиана Жозе, создается ощущение, что «Спартаку» нужен большой нападающий уже сейчас. Как минимум для конкуренции с Манфредом Угальде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Мирлинд Даку

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