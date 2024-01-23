Леонид Волотко — о самом нелогичном трансфере зимы.

Громкие трансферы внутри РПЛ — исторически большая редкость. Да, в условиях международных санкций, которые сильно сузили европейский рынок, рано или поздно лига должна была к этому прийти. Но удивительно, что ситуацию взорвал уход Данила Кругового — игрока ротации «Зенита», который в классических условиях вызвал бы минимальный резонанс.

Питер вообще пугает активностью в это окно — таких условий, как у Сергея Семака, в «Зените» не было в самое жирное время: стоило уйти на перерыв на втором месте, как тренеру сразу обновили полкоманды. При этом последние сделки генерируют больше вопросов, чем восхищения.

Например, потенциал трансфера Ахметова не понял даже Андрей Аршавин — фраза «с лавки на лавку» от заместителя гендиректора клуба по спортивному развитию очень показательна. Но это точно лучше, чем «на лавку из основы», что, вероятно, ждет другого новичка.

Покупка Наира Тикнизяна у «Локомотива» — очень дорогой (по данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о 8 миллионах евро), по-спортивному мощный и статусный выход из ситуации с потерей Кругового. В теории «Зенит» доукомплектовывает левый фланг и делает слабее конкурента (пусть и не прямого), но в реальности ситуация очень неоднозначная.

Во-первых, Тикнизян не самый надежный защитник в схеме 4-3-3, на которую перестраивается «Зенит». Да, Наир — одно из главных открытий сезона и самый результативный игрок «Локомотива» (8+5 в 23 матчах), но проблемы при игре в обороне признает сам игрок. И подтверждает Михаил Галактионов, который осенью переводил Тикнизяна на позицию левого вингера. В «Зените» это вряд ли актуально, учитывая, что слева в атаке есть Мостовой, Педро, Мантуан и, возможно, Изидор.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второй момент — и самый необъяснимый — это желание самого Наира сделать шаг, который может перечеркнуть реально качественный скачок в карьере. Увеличение зарплаты ровно в два раза — по данным «Чемпионата», с 600 тысяч евро в год до 1,2 миллиона — важный фактор, но не когда речь идет о конкуренции с Дугласом Сантосом. Неделю назад мы респектовали Круговому за выбор в пользу карьеры, а не денег. И теперь то, от чего отказался Данил, забирает Тикнизян. Который столько говорил про желание уехать в Европу и выйти из зоны комфорта. А в итоге соблазняется на условия с «Зенитом», но с перспективой надолго загреметь в запас — в конкуренции с одним из лучших левых защитников в истории РПЛ шансов немного.

Как на это можно было пойти? Допускаю, что при переговорах Наира убеждали: летом Сантоса будут стараться продать, поэтому его подписывают с прицелом под основу. Но мы же понимаем — это слишком тонкая грань и огромный риск. Дуглас — ключевой игрок, лидер и капитан команды. Не подверженный травмам и за уход которого попросят очень много денег.

В итоге «Зенит» платит огромную сумму за защитника, в котором нет острой необходимости прямо сейчас. А сам игрок отказывается от Европы и игровой практики ради двукратного увеличения зарплаты. В 24 года и в лучшей форме в карьере. Классика РПЛ, которая до сих пор актуальна.

Единственная сторона, которая в этой истории гарантированно в выигрыше, — это «Локомотив». 2,5 года назад, еще при Ральфе Рангнике, клуб явно переплатил за Тикнизяна ЦСКА и уже вряд ли рассчитывал отбить те 5,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Про выйти в плюс речи наверняка не шло.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансфер за 8 миллионов плюс бонусы, а также погашение 10% армейцам от перепродажи — сделка, на которую нужно соглашаться сразу. Очень сомневаюсь, что за неключевого защитника с хорошим потенциалом, но и очевидными минусами когда-нибудь предложат больше.

Наиру — удачи, но как этот трансфер скажется на карьере — пока главная загадка.