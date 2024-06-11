Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Эта встреча на страницах «СЭ», уважаемые друзья, должна была, как планировалось, состояться в начале месяца. Но помешало печальное событие: Олег Иванович потерял своего безвременно ушедшего брата Валерия. И по вполне понятным причинам общение с вами пришлось отложить. Думаю, вы с пониманием отнеслись к случившемуся. Надеюсь, что ответы Романцева вновь вернут вас к самым разным событиям этого интересного, полного неожиданностей и теперь уже минувшего сезона.

РПЛ обеднела из-за чемпионства «Зенита»? Это обычное нытье скептиков

Олег Рогозин: — Олег Иванович, позвольте вас поздравить с уверенной победой сборной России в Минске еще и потому, что к матчу ее готовили ваши воспитанники — Валерий Карпин, Виктор Онопко, Юрий Никифоров и Николай Писарев. Особенно порадовало то, что наши ребята провели встречу легко, с настроением, моментами показывая игру, в которой угадывался тот стиль, который очень напоминал «Спартак» 90-х.

— Спасибо, тезка, на добром слове! Приятно слышать от болельщиков слова благодарности в адрес своей сборной. Ведь, что греха таить, были моменты, когда находились те, кто искал во всем только негатив. А некоторые «умники» вовсе заявляли, что, оказавшись вне международного календаря, она не нужна, как и ее встречи с проходными соперниками.

Обратил внимание, что после победы в Минске о сборной заговорили с уважением, которое вызвала не только ее игра и настрой. А еще и отношение к ней футболистов, откликнувшихся на приглашение сыграть с белорусами в разгар своего отпуска. Да еще и рискуя получить травму в рядовом спарринге. Жаль, конечно, что по уважительным причинам не приехали Головин, Осипенко, Баринов, Сильянов и приболевший Захарян. Но их готовность сделать это означает — у Карпина есть кем усилить команду. А пока он дал шанс для дебюта Максименко и Вахании, которые не подвели. Как и все, кто выходил в тот вечер на поле минского стадиона «Динамо», на котором в молодые годы довелось поиграть и мне.

Глядя на сборную России, вспоминаю слова незабываемого Николая Николаевича Озерова, восторженно кричавшего в микрофон: «Вот такой футбол нам нужен!» А нам нужна такая сборная!

Денис Дронов: — Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

— Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо». Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире. А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате — не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив.

Егор Трубицын: — Говоря о работе Семака в прошедшем сезоне, Виктор Булатов заметил, что любому тренеру трудно управлять командой, пять лет становившейся чемпионом. Согласен ли с этим Олег Романцев, которому доводилось побеждать в шести чемпионатах подряд?

— Уважаю мнение Виктора. Но думаю, что он говорит о ситуации, когда тренеру каждый год приходится работать с одними и теми же футболистами. Это действительно непросто. Но если команда регулярно обновляется, то здесь уже приходится что-то менять в тактике, составе, тренировочной работе. И Семак со всем этим сталкивается, поскольку в плане ротации «Зенит» старается не стоять на месте. Вот и в минувшем сезоне, потеряв Малкома, раздевалка пополнилась очередными новичками — Педро, Артуром, Нино... И нужно было, чтобы в кратчайшие сроки они вошли в коллектив, стали в нем своими, почувствовали игру. Вот здесь и проявляется искусство тренера. И Семак владеет им так же, как талантливый художник, способный из разноцветной мозаики выкладывать яркие картины. Судя по тому, как моментами лихорадило «Зенит», можно сделать вывод: из шести победных сезонов прошедший стал для Сергея самым непростым.

Борис Родин: — Когда для победы в чемпионате достаточно ничьей, как было у «Динамо», тренер обязан делать ставку на игру вторым номером, которую выбрал Личка? Какое решение в этой ситуации приняли бы вы?

— Начну с того, что, выбирая игровую стратегию на матч, тренер никому и ничем не обязан. Это сугубо его личное дело. Тем более в ситуации, когда на кону золотые медали. Здесь все зависит от знания сильных и слабых сторон соперника, с учетом которых подбирается состав и определяется тактика. Ясно, что заманчиво заполучить ничью и стать чемпионом. Но давно и хорошо известно: если хочешь сыграть вничью, делай ставку на атаку. А об этом «Динамо» вспомнило лишь после того, как Кордоба пробил Лещука. Что касается моего выбора, то в такой ситуации я бы прежде всего вспомнил о том, что лучшая защита — нападение. Да и «Спартак» моих времен никогда не использовал тактику игры вторым номером, которую мы не обкатывали на тренировках. Ведь даже защитники Онопко с Никифоровым, а потом и Ковтун всегда поддерживали атаку и частенько забивали. «Динамо» же до пропущенного гола отдало предпочтение осторожности, лишив возможности использовать лучшие качества Тюкавина. Не зря в народе говорят: кто не рискует, тот не пьет победное шампанское!

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я только за, чтобы Тюкавин попробовал себя в Европе!

Геннадий Трошин: — Недавно Андрей Аршавин заявил, что в «Арсенале» Арсен Венгер больше любил работать с молодыми футболистами, поскольку ему было проще находить с ними общий язык. А для вас в этом плане имел значение возраст игрока?

— Имел, поскольку в моих командах разница в возрасте футболистов была очень приличной. Например, в «Красной Пресне» самому молодому Александру Мостовому было 18, а Андрею Якубику — 35. При этом в «Спартаке» — 97 разница между Максимом Бузникиным и Дедом, как звали в команде Сергея Горлуковича, которому было 36, составляла аж 20 лет! Поэтому я всегда старался в работе использовать опыт и знания тех, кто был постарше. И в этом плане мне везло. Якубик с Горлуковичем были образцом трудолюбия на тренировках, всегда подсказывали молодежи, как вести себя в разных игровых ситуациях. А при случае могли и одернуть, призвать к порядку. Образцово относились к делу Черенков, Родионов, Аленичев, Титов... Всех и не перечислишь! И все игроки были для меня равны. Как и требования, по которым они жили и вели себя в команде. При этом зная, что, независимо от возраста и заслуг, поблажек в «Спартаке» ни для кого из них никогда не будет. Это давняя и прочная традиция клуба.

Мирон Асланов: — Сейчас много обсуждают возможный отъезд Тюкавина в Европу. Одни считают, что парню уже пора, а другие, напротив, уверены, что он еще слишком молод. А что думаете вы? В ваше время Владимир Бесчастных уезжал в бундеслигу в 20 лет и сразу стал одним из лидеров «Вердера».

— За Володю с его бесстрашным характером в жизни и на поле я был спокоен. Потому и отпустил в Германию без всяких сомнений. Если у Тюкавина такой же характер, то пусть едет. Рискнуть стоит еще и потому, что при любом раскладе он ничего не потеряет. А в плане житейского и футбольного опыта может многое приобрести. Бесчастных повезло, что он попал в команду, которую возглавлял мой хороший друг Отто Рехагель, обладающий редким даром раскрывать игроков и создавать команду из ничего. Неслучайно его победу на Евро-2004 со сборной Греции восприняли как футбольное чудо. Словом, я за то, чтобы такой интересный форвард, как Тюкавин, проверил себя в Европе, не откладывая эту возможность на потом. Удачи и здоровья тебе, Константин!

Лев Доронин: — Ожидали, что французские болельщики признают Александра Головина лучшим игроком сезона в «Монако»?

— Искренне рад за этого упорного парня, сумевшего заявить о себе в чемпионате страны, воспитавшей таких звезд, как Копа, Фонтен, Платини, Зидан... Головин — пример не только для того же Тюкавина, но и для многих молодых футболистов, которые должны стараться выйти на такой же уровень! И это не только стимул для их роста. Ведь каждое новое появление россиян в Европе — лучшее доказательство того, что, несмотря ни на какие запреты, наш футбол растет и двигается вперед. И за это огромное спасибо Саше Головину!

Ольга Тюрина: — Я армейская болельщица, и мне очень интересно знать, как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

— Не хочу даже произносить имя это гастарбайтера. А вам, Ольга, советую вычеркнуть его из памяти. Он не достоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни. Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому — по-русски говоря — пошел бы он!..

Криштиану Роналду. Фото Reuters

На Евро-2024 буду следить за Португалией и Роналду

Леон Гарин: — Не удивились тому, что ЦСКА продлил контракт с 38-летним Акинфеевым?

— Не удивился. Во-первых, это дело клуба: с кем продлевать сотрудничество, а с кем расставаться. Во-вторых, были случаи, когда вратари и постарше Игоря продолжали выступать. Вон Березовский с Филимоновым не покидали ворота и в 40 лет. Яшин оставил их в 41, а англичанин Шилтон навсегда снял перчатки и вовсе в 47! Так что 38 годков для Игоря — не предел. Тем более он профессионал высочайшего уровня.

Егор Гранин: — Как думаете, сильно ли рискует Роберто Мартинес, вызвавший на Евро 39-летнего Криштиану Роналду?

— Сразу скажу: если португальцы на Евро ничего не добьются, то Криштиану и Мартинес точно окажутся крайними. В свою очередь восхищен тем, что, несмотря ни на какие препятствия, тренер берет на себя ответственность и включает в состав почти списанного ветерана. А тот, несмотря на годы, обещает оправдать доверие. Конечно, оба рискуют. Но в футболе без этого нельзя. Именно поэтому у меня сразу же подскочил интересу к тому, как проведет турнир сборная Португалии. Теперь буду следить за ней с особым вниманием и интересом. Так же как следил за Марадоной, когда после паузы в карьере он все-таки сумел вернуться в футбол. А поскольку характером Роналду в чем-то напоминает великого Диего — значит, и он не сдастся и будет биться!

Олег Костин: — В мае КДК дисквалифицировал Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной за «действие, направленное на унижение человека по половому признаку». Странное обвинение, поскольку до этого Тихонов объяснял, что он не против женщин-арбитров, если их квалификация соответствует хотя бы уровню ФНЛ. Не кажется ли вам, что тренера наказали за то, что он осмелился дать нелестную оценку судейству Опейкиной? И не удивляет ли, что ей вообще доверили судить, несмотря на ряд ошибок?

— Уникальная история! Хотя у нас почти в каждом туре без критики судей не обходилось. Но на сей раз Тихонову не повезло — матч «Енисея» в Хабаровске почему-то доверили женщине. Да еще арбитру ФИФА! А сказанное Андреем Валерьевичем ясно дало понять, что ее квалификация не соответствует столь высокому статусу. Но это, как и ошибки в качестве видеоарбитра госпожи Опейкиной, осталось безнаказанным. А вот Тихонову прилетела дисквалификация и денежный штраф «за унижение человека по половому признаку»?! Хотя именно он несколько лет назад после скандального финала на Кубке легенд публично выступил в защиту провалившей тот матч судьи Пономаревой.

В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду! Видимо, решили не отставать в этом вопросе и мы. Отсюда и девушки со свистком в руках, которые уже на подступах к премьер-лиге. И упаси Господь им что-то неприятное сказать — они ведь представительницы слабого пола. А их надо оберегать любыми способами! Что и подтвердила история с абсурдным наказанием Тихонова. Поэтому не удивлюсь, если скоро в метро услышу, что теперь надо уступать места не только беременным женщинам, но и женщинам-арбитрам. А что касается тренеров, то с ними можно не церемониться — они ведь народ железный!

В завершении этой несуразной истории рискну посоветовать сначала навести порядок в нашем мужском судейском корпусе, у которого дамам со свистком, к сожалению, пока нечему поучиться. Кстати, на этом чемпионате Европы к услугам арбитров, представляющих слабый пол, решено не обращаться...

Марат Груздев: — Был на финале кубка в «Лужниках», который прошел в праздничной обстановке и с боевой игрой «Зенита» с «Балтикой». Но слышал и то, что не всем нравится новая сетка, по которой проводится этот турнир. А какое мнение у вас?

— Уже как-то говорил и для вас повторюсь: такой формат розыгрыша кубка мне не по душе. И прежде всего потому, что потерялась идея прежней кубковой непредсказуемости, которая сразу оставляла за бортом проигравшие клубы: уступил — на выход! Именно это придавало борьбе остроту и возможность кому-то из участников хоть раз прыгнуть выше головы. Вот и случалось, что команда из низшей лиги, обыгрывая именитого соперника, шла дальше и даже доходила до финального матча. Как, к примеру, было с выступавшим в классе Б «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, который обыгрывал «Спартак» во главе с Игорем Нетто! Я не знаю, что заставило поменять формат кубка, но в нынешнем виде он тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира: проигравший выбывает! Вот и получается, что обладателем трофея может стать даже тот, кто на пути к нему успел дважды потерпеть поражение. Наконец, такая схема перегружает календарь чемпионата, что при нынешних сложностях передвижения по стране создает командам дополнительные трудности.

Так что я за прежнюю формулу проведения кубка. А организаторам турнира было бы неплохо провести опрос болельщиков и поинтересоваться, какой вариант им больше по душе.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!