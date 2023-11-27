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Сегодня, 16:30

Рейтинг игроков РПЛ: смена лидера, Осипенко врывается в топ-10, Файзуллаев — в топ-3

Отдел футбола «СЭ»
Вендел и Аббосбек Файзуллаев
Вендел и Аббосбек Файзуллаев.
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Лучшие футболисты премьер-лиги — в еженедельном материале «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 10 матчей.

По итогам 16 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Вендел («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

По итогам тура «Зенит» впервые в текущем чемпионате вышел на первое место, а Вендел захватил лидерство в нашем рейтинге. Бразилец традиционно прилично провел матч с «Сочи».

2. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50

Колумбиец пропускал последнюю игру из-за травмы, поэтому и потерял первое место в рейтинге «СЭ».

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,40

Узбекский хавбек провел очередной шикарный матч, но его гола и результативной передачи не хватило ЦСКА даже для ничьей.

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4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34

Лидер черно-зеленых, как и вся команда, слабо сыграл в Екатеринбурге и уступил третье место Файзуллаеву.

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,31

Вытащил безнадежный матч против «Локомотива»: реализовал пенальти и отдал голевую передачу, которые помогли «Крыльям» вырвать ничью.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Прекрасно начал матч против «Урала» и открыл счет, но ужасно его закончил — красной карточкой за неприличный жест.

7. Клаудиньо («Зенит») — 6,28

Нельзя сказать, что бразилец ярко отыграл матч против «Сочи», но «Зенит» победил.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

В последнее время не всегда выходил в стартовом составе и долго не забивал, но в матче с «Динамо» отличился.

9. Максим Осипенко («Ростов») — 6,22

Машина: забил в шестой раз в чемпионате и в третьем матче подряд. В списке бомбардиров выше защитника «Ростова» идут лишь шесть футболистов.

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10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан «Зенита» стабильно полезен. В матче с «Сочи» его подача с углового на Родригао оказалась победной для сине-бело-голубых.

Максим Осипенко
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
3
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