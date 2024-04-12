Мушкетерство «Краснодара» vs опыт «Зенита». Нас ждет главный матч чемпионата

Обозреватель «СЭ» — о матчах предстоящего тура РПЛ.

Какой Сарри в «Спартаке» ? Вы с дуба рухнули ?

Пока я почему - то не чувствую ажиотажа , который по всем неписаным законам футбола должен сопутствовать этому туру и его главному матчу . Потому что когда за восемь туров до конца первенства второе место принимает первое , наш «Байер» — нашу «Баварию» , российский Неверкузен — чемпиона страны последних пяти лет , то все вокруг ( в футбольном , естественно , измерении ) должно кипеть . И обсуждаться вплоть до мельчайших деталей тактики , не говоря уже о том , кто заменит и возможно ли в принципе заменить «Зениту» дисквалифицированного Вендела . Тем более что на его месте может появиться осенний еще краснодарец Ильзат Ахметов ...

Но что вместо этого мы читаем во всех медиа ? Совет директоров «Спартака» по вопросу увольнения Гильермо Абаскаля якобы назначается , а потом якобы отменяется . Спортивный директор красно - белых Томаш Амарал проводит закрытый брифинг с группой журналистов — для понимания , но не для цитирования . Якобы он собирается привести в команду очередного европейского тренера - ноунейма Патрика Янсена , а еще звучат более громкие фамилии — Курбан Бердыев и даже Маурицио Сарри.

Ребята , вы чего , издеваетесь ? Какой Сарри — вы с дуба , извините , рухнули ? Где Сарри и где нынешний российский футбол ? Чуть - чуть очнитесь , бога ради . Вы бы еще Гвардиолу с Анчелотти сразу после матча «Реал» — «Ман Сити» в Москву на чартере вместе виртуально доставили — для собеседований с господами Матыцыным ( поймал себя на мысли , что впервые встречаю в одном слове три буквы «ы» ) и Ждановым . А то должна же быть конкуренция .

А Бердыев ? Может , он загадочно ушел из махачкалинского « Динамо» , зная , что через пару месяцев его позовет «Лукойл» ? И все это время копал под Абаскаля ? Надо проверить , кстати , — никто из нынешних спартаковцев у него в «Ростове» или «Рубине» не играл . Если играл — все понятно , цепочка будет ясна .

В первой половине 1990- х годов в еженедельнике «Футбольный курьер» , где я какое - то время работал , а затем в «Футбол -REVIEW » выходила сатирическая колонка «Наоборот» за авторством очень авторитетного журналиста Александра Горбунова , биографа и друга Валерия Лобановского . Я сейчас неумело попытался спародировать , как он изгалялся над тогдашними нашими футбольными нравами , в том числе медийными . Александр Аркадьевич жив , и очень жаль , что давно не пишет . Тема Сарри в нынешнем «Спартаке» — это был бы для него роскошный источник вдохновения .

Когда спартаковская тема на целую неделю перед матчем «Краснодар» — «Зенит» перехватывает всю информационную повестку — мне , при всей нескрываемой любви к красно - белым , это кажется чем - то категорически нездоровым . Тем более глядя на таблицу . Тем более вспоминая , что последний матч с «Динамо» команда Абаскаля каким угодно безумным способом , но выиграла . Это не говорит ничего хорошего об испанце , потому что игру эту мы помним . Но момент не кажется самым естественным для того , что сейчас творится в СМИ .

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поражение Абаскаля от «Сочи» в дерби испанских тренеров меня бы не удивило

А вот если в очередном дерби испанских тренеров ( их в РПЛ сейчас , в нынешнее - то время , аж трое — отчего не повод пристальнее вглядеться в этот феномен и понять его корни ?) «Спартак» в субботу проиграет в Сочи — созревший плод наверняка уже упадет со спартаковского дерева . А то , что такое может произойти , я не то что не исключаю , а вполне допускаю .

Вообще - то «барсы» под руководством экс главного тренера сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, которого непонятно какими ветрами занесло в РПЛ , не проиграли ни одного матча из четырех , хотя и не выиграли тоже . Но игру они показывают очень симпатичную и в последнем туре сыграли 2:2 в Ростове , притом что Валерий Карпин не отдал весной соперникам ни очка . Еще одну ничью сочинцы сделали с ЦСКА , который с восемью очками делит с «Зенитом» и — неожиданно — «Оренбургом» второе место по очкам весной после «Ростова» . Тогда как «Спартак» с пятью очками делит 6-9 -е места за этот отрезок . «Сочи» в этих четырех матчах забил шесть , «Спартак» — два .

Так что , если вам еще не доводилось видеть «Сочи» по весне , не смотрите в таблицу , где он по - прежнему на последнем месте , — она лжет . Если посмотреть , к примеру , на теперешний футбол «Сочи» и «Урала» , то это команды из разных лиг . И не в пользу екатеринбуржцев , у которых , однако , на пять очков больше .

Но если у «Урала» , в весенней таблице идущего на последнем месте с одним очком , дела и дальше пойдут таким же образом ... В этом туре он принимает «Динамо» , которое прилетит на Урал в непонятном настроении — играло - то большую часть дерби со «Спартаком» с большим преимуществом , но уступило . Поддастся ли оно греху уныния или , напротив , взбесится и разорвет аутсайдера в клочья — вот в чем вопрос . Ставку можно уверенно делать на одно — Антона Шунина в воротах бело - голубых . При условии , что он будет здоров , конечно .

Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА — фаворит дерби с «Локо» , но к концовке ему надо выигрывать больше чем в мяч

Вслед за «Динамо» — «Спартак» случится еще одно столичное дерби — «Локомотив» — ЦСКА . Армейцы Владимира Федотова и прошлой весной здорово прибавили и доскакали до серебра и Кубка России , и сейчас с ними , кажется , происходит схожий процесс . Да , способность упускать победы в концовках от них никуда не делась , тем не менее — две победы , две ничьих , соотношение мячей 9-4, выход на четвертое место лишь с двумя очками отставания от третьего . И в качестве свежего эликсира для поднятия настроения — переподписание , пусть и краткосрочное , контракта с Федором Чаловым, что даст менеджменту красно - синих немножко лишнего времени для поиска вариантов продажи за рубеж , куда Чалов после успешной командировки в «Базель» снова рвется .

Кстати , тому самому менеджменту нельзя не отдать должное за приобретение у «Балтики» форварда Тамерлана Мусаева . В первый момент это мало кто понял , а габаритный нападающий стартовал с гола «Оренбургу» в чемпионате , продолжил мячом «Ростову» в Кубке — и вот теперь , впервые выйдя в стартовом составе , открыл счет с «Факелом» . Три гола за первые 177 минут в новом клубе !

«Локомотив» после эмоциональной вспышки Михаила Галактионова, вслед за вылетом от «Урала» из Кубка России явившегося к руководству с просьбой об отставке , но не получившего ее , выиграл в Грозном первый свой матч весной ( в одном туре с первыми победами «Краснодара» и «Спартака» ). Но пока это ни о чем не говорит — сам «Ахмат» перед тем поменял главного тренера , что действует на команды непредсказуемо .

В дерби ЦСКА выглядит фаворитом , но армейцам стоит к концу матча выигрывать больше чем в один мяч , поскольку упускать победы они в этом сезоне наловчились , как никто другой , а «Локо» как раз на поток поставил их кражу у других команд . Собственно , кроме характера и довольно частых вспышек таланта Максима Глушенкова , предъявить красно - зеленым особо нечего . Кстати , что касается матча в Грозном , я нигде так и не увидел четкого повтора , который убедил бы меня в том , что Дарко Тодорович в своей штрафной действительно сыграл рукой и пенальти с красной карточкой , решившие исход встречи , ВАР усмотрел по делу .

Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Главный шанс «Краснодара»

И все же главное событие тура ждет нас не в Черкизове и тем более не на «Фиште» ( несмотря на все околоспартаковские информационные бури ), а в Краснодаре . Недавно в парке Сергея Галицкого зацвела потрясающая японская вишня , и под ее благоухание «быки» имеют шанс во всей своей недолгой истории . И если еще тур - два назад ничего хорошего матч с «Зенитом» им не сулил , то сейчас — по крайней мере с эмоциональной точки зрения — вряд ли перевес на стороне чемпиона пяти последних лет . Хотя и не скажу , что он у «Краснодара» .

Яркая и драматичная победа «быков» в Нижнем Новгороде , 4:3, должна придать команде Мурада Мусаева уверенности и страсти , ведь « Пари НН» в чемпионате до того в гостях обыгрывал как раз только «Зенит» . Но матч этот в очередной раз показал несбалансированность краснодарцев , которые слишком много позволили сделать сопернику — достаточно вспомнить 11 ударов нижегородцев в первом (!) тайме , да и после перерыва ситуация не сильно изменилась .

Не вполне понимаю , почему Мусаев ( а до него в еще большей степени Владимир Ивич ) весной предпочитает Никиту Кривцова колумбийскому новичку Кевину Кастаньо. М не кажется , именно эта перемена в полузащите «быков» способна стать переломной для команды . И в том числе в матче с петербуржцами , в котором , как я уже говорил , из - за перебора карточек не сыграет Вендел , и «Краснодару» надо во что бы то ни стало этим воспользоваться . И соперничество двух полузащитников из Колумбии , Кастаньо и Вильмара Барриоса , может получиться захватывающим . Тем более что в сборной краснодарец играет гораздо чаще представителя « Зенита» .

Заочная ( вряд ли на поле они будут часто пересекаться , только если на стандартах ) дуэль двух других колумбийцев , форвардов Джона Кордобы и Матео Кассьерры, двух лучших на сегодня снайперов первенства , — еще одна интрига . Как и конкуренция творцов с разных континентов — краснодарца из сборной Армении Эдуарда Сперцяна и бразильца Клаудиньо . Остается понять , что в этом матче хозяевам пригодится больше — оставленный в наследство Ивичем прагматизм или проповедуемая Мусаевым атакующая романтика . Ради которой Галицкий его , собственно , и возвращал . И в Нижнем можно было увидеть первые плоды этого камбэка .