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Сегодня, 09:00

«Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

Полузащитник ЦСКА Зделар поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился мнением о старте сезона ЦСКА в РПЛ, изменениях при Марко Николиче, о чемпионских амбициях клуба и о величии теннисиста Новака Джоковича.

«Один удар Тикнизяна по воротам привел к голу. Как это объяснить?»

— Как оценишь старт сезона в РПЛ?

— Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка. У «Локомотива» был всего лишь один удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были пятьдесят на пятьдесят.

— Как тебе работа под руководством Марко Николича?

— Очень нравится работать под руководством Марко. Считаю, что команда будет только прогрессировать по ходу этого сезона.

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— Но некоторые не видят различия между ЦСКА Федотова и Николича. Схема и проблемы одни и те же. В чем же все-таки разница?

— Когда приезжает новый тренер, то изменения всегда происходят, это неизбежно. В России короткое межсезонье, поэтому времени было не так много. Разница есть, если мы говорим о построении в атаке и в обороне. Добавились новые задания, например, стандарты. Мы уже забили несколько важных мячей после розыгрышей угловых.

— А как решать проблему с пропущенными мячами на последних минутах?

— Пропуская мяч на последних секундах, думаешь — почему так? Но надо показать характер, двигаться дальше и переламывать эту тенденцию. Вспомним последний матч против «Локомотива». Один удар Тикнизяна по воротам привел к голу. Как это объяснить? Надо учиться на ошибках, не допускать опасных моментов у своих ворот. В прошлом сезоне мы упустили очень много очков из-за пропущенных мячей в концовках. Может быть, мы могли бы претендовать на чемпионство с Федотовым, если бы не эта проблема.

Саша Зделар.
Фото Global Look Press

«Два месяца назад было предложение от клуба с Ближнего Востока»

— Перед этим сезоном сменился тренер. Как ты попрощался с Федотовым?

— Поблагодарил его за проведенные два года в ЦСКА. Именно при нем я переехал в Россию, завоевал Кубок страны, занял второе место в РПЛ и вышел на новый уровень. Меня даже снова вызвали в сборную Сербии. Это был прекрасный отрезок, за что я очень благодарен Владимиру Валентиновичу. Между нами были отличные отношения.

— Насчет сборной. Три из пяти матчей за сборную Сербии ты провел против России. Совпадение?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, Сербии нужно провести следующий товарищеский матч с Россией, чтобы меня снова вызвали, и я вышел в футболке национальной команды.

— Грустно, что не попал на Евро-2024?

— Я очень хотел поехать на крупный турнир, ждал вызова в национальную сборную. Провел весь сезон без травм до самого конца, поэтому был в хорошей форме. Но тренер принял другое решение, опубликовав итоговый список футболистов, которые поехали в Германию.

— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.

— Два месяца назад, действительно, было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это не важно. Я — игрок ЦСКА.

— Почему эта сделка не состоялась?

— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением контракта.

— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?

— Чувствую себя, как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем.

— Веришь, что этот сезон для ЦСКА станет успешнее предыдущего?

— Конечно, так считает каждый игрок. Нужно работать и тренироваться больше, чтобы забраться как можно выше в турнирной таблице и не повторить результаты прошлого года.

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— В нашей лиге «Зенит» стоит особняком. С ним можно бороться?

— Мы в прошлом сезоне показали, что играть против «Зенита» можно, мы его обыгрывали в РПЛ в Санкт-Петербурге. С питерцами тяжело играть, у них хорошие футболисты, но побеждать все же можно, мы это уже демонстрировали.

— Это в личных встречах, а на дистанции конкурировать с «Зенитом» реально?

— Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре.

— Какие ожидания от предстоящего матча с «Зенитом»?

— Соперник показывает отличный футбол, Глушенков — невероятную результативность. Но мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против «Химок», то я готов.

— Учитывая силу «Зенита», становятся ли встречи против него принципиальнее, чем, например, со «Спартаком»?

— Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака». Это главное противостояние в России. У нас в Сербии есть одно вечное дерби «Партизан» — «Црвена Звезда». Конечно, у ЦСКА также дерби против «Динамо», «Локомотива», но «Спартак» — самый принципиальный соперник и по накалу, и по эмоциям.

Саша Зделар (слева) против полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда Россию вернут в еврокубки, то клубы там смогут достойно выступать»

— Ты два года в ЦСКА. Можешь себя назвать лидером?

— Во всех своих командах я отдавал все, что мог. В ЦСКА есть единственный капитан — это Игорь Акинфеев. Он для нас лидер, пример для всех и легенда всего российского футбола. Наверное, могу назвать себя лидером на поле, так как могу подсказывать партнерам, общаться на русском, английском и испанском, что помогает. Могу показать пример всем остальным, подсказать молодым ребятам в каких-то эпизодах.

— Заявлял даже, что мечтаешь стать капитаном.

— После Игоря Акинфеева будет очень сложно найти капитана такого масштаба. Для него это 22-й сезон в карьере. В «Партизане» я стал капитаном сразу же после Саши Илича — легенды клуба. После него выводить команду на поле очень сложно. Конечно, для меня будет честью, если дадут капитанскую повязку в ЦСКА.

Игорь Акинфеев. Акинфеев будет играть минимум до 40 лет! Еще два года мы сможем видеть легенду в деле

— В ноябре 2022 года ты сказал: «Чемпионат России настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков не ощущается». Как ты оценишь уровень РПЛ спустя два года?

— Уровень РПЛ не упал. Качественные легионеры приезжают сюда, здесь играют хорошие футболисты. Думаю, когда Россию вернут в еврокубки, то клубы там смогут достойно выступать и добиваться результата. Это относится к каждой большой команде из РПЛ.

— Сербские игроки, приезжающие в РПЛ, говорят, что российский чемпионат выше сербского, даже в период изоляции. С чем это связано?

— В Сербии меньше больших, хороших команд. У нас их 3-4, а в России 7-8. У нас есть сильные игроки в национальной сборной — Влахович, Милинкович-Савич, Дмитрович, Павлович, но такие футболисты в очень молодом возрасте покидают Сербию, в 20-22 года и прогрессируют в топ-чемпионатах.

— Валерий Карпин говорил, что и российским игрокам нужно уезжать в Европу.

— Конечно, если российский футболист востребован в Европе, то он должен в молодом возрасте покидать РПЛ. Согласен с мнением Валерия Георгиевича. Яркий пример — Александр Головин. Лучший игрок России прямо сейчас, а уехал в «Монако» он в 22 года, где дальше прогрессировал и рос.

— Федор Чалов уехал в чемпионат Грецию, где ты играл. Что-то рассказал ему о стране, лиге?

— Мы с ним общались на этот счет. Он выбрал хорошую команду, это братский клуб ЦСКА и «Партизана», поэтому выбор правильный.

— Какой уровень греческого чемпионата?

— Приблизительно такой же, как в РПЛ. Главная разница — это борьба за еврокубки, которая там ожесточенная. Для Феди переезд в Грецию — отличный опыт себя попробовать в Европе.

Новак Джокович после победы на Олимпиаде-2024.
Фото Global Look Press

«Джокович — номер один, самый популярный спортсмен в мире»

— Ты несколько раз высказывался про Новака Джоковича. Он кумир всей Сербии?

— Он — номер один, самый популярный спортсмен. Никто в мире не может достичь в теннисе таких же результатов, как он. С точки зрения спорта он для меня — кумир и пример в том, как правильно тренироваться, держать себя в форме и достигать высот.

— И недавно взял золото Олимпийских игр в Париже.

— Да, он показал, что в 37 лет чувствует себя, как 20-летний парень. Надеюсь, что будет держать такой уровень еще несколько лет.

— С точки зрения спорта Джокович — твой кумир?

— Я в теннис не играю, и в принципе в основном слежу только за Джоковичем. Знаком с одним из тренеров Новака, очень сильно уважаю всю его команду.

— Может быть, знаешь российских теннисистов?

— Знаю про Рублева и Медведева. А один раз даже встретил Карена Хачанова в Сербии. Мы с ним познакомились, пообщались. В Москве мы даже рядом живем, он мой сосед.

— Какие эмоции от победы Джоковича на Олимпиаде?

— Он всем еще раз доказал, что он лучший. Кто-то в него не верил, а он взял это золото. Новак выиграл вообще все. Не знаю, что ему нужно сделать, чтобы еще повысить планку. В Сербии все площади были забиты после его победы на Олимпийских играх. Люди обожают его.

Новак Джокович с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Париже. Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

— В тот момент Джокович был самым популярным человеком в Сербии.

— Однозначно. Мое мнение, что он за последние пятнадцать лет самый популярный человек в Сербии, даже выше президента. Таких спортсменов, как Джокович, очень мало, не у каждой страны есть такой.

— А кто для тебя кумир в футболе?

— Стивен Джеррард. Когда я был молодым, то очень любил за ним наблюдать. Помню финал Лиги чемпионов-2005 года в Стамбуле, смотрел его с отцом и дедушкой, который, к сожалению, умер в 2019 году. «Милан» вел 3:0, но «Ливерпуль» все перевернул за шесть минут, а потом победил в серии пенальти. После этого мне понравился еще и английский футбол. Конечно, после «Партизана».

— Ты смотрел футбол с отцом и дедушкой. Кто из них привел тебя на футбол?

— Там, где я родился и вырос, а это был пригород Белграда, всегда играли в футбол. У детей не было гаджетов, поэтому они всегда гуляли на улице и играли во что-то. Нет народа для футбола, значит, можем поиграть в баскетбол три на три. А в футбол меня привел одноклассник — пригласил на тренировку в футбольную секцию.

— За кого болел твой дедушка?

— У него не было любимого клуба. Когда я был молодым, он меня поддевал, говорил, что победит наш ближайший соперник. А в 2019 году перед вечным дерби с «Црвеной Звездой» он умер, это было очень тяжело в эмоциональном плане. Поэтому после победы в дерби я расплакался, эмоции были запредельные. Тогда я играл за своего дедушку.

— Как прошло твое детство? Не было никаких трудностей после распада Югославии?

— У меня было прекрасное девство без телефона. Когда ты молодой, тебе не нужен экран, можно спокойно жить и расти без него. Что касается спокойствия после распада Югославии, то никаких проблем у меня не было, все было отлично. Наверное, у родителей возникали трудности с работой, тем более, в семье был не только я, но и старшая сестра.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар (в центре) в матче против «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«На данный момент у меня две работы — футболист и отец»

— Как изменилась твоя жизнь после рождения ребенка?

— Изменилось все. Жизнь с ребенком и без него — это совершенно разные вещи. После тренировки я быстрее хочу попасть домой и поиграть с сыном. Раньше такого не было, больше думал о себе. Приоритеты сейчас поменялись.

— Федор Смолов рассказывал, что иногда спит в отдельной комнате, чтобы восстановиться. У тебя также?

— Есть отдельная комната, где спит маленький сын с женой, а есть комната, где сплю иногда только я один. У нас есть такой договор с женой на этот счет. Понимаю, что на данный момент у меня две работы — футболист и отец, чувствую на себе ответственность.

— После рождения ребенка ты стал чаще гулять по Москве?

— Мне очень нравится этот город. Я посетил много мест, мне нравится Речной вокзал — сидеть на набережной и наблюдать за Москвой-рекой. Нравится бывать в Лужниках со своей семьей, со своим маленьким ребенком. Еще гуляю по центру города, но иногда возникают большие пробки, которые я не люблю.

— Что тебе больше всего понравилось в Москве?

— Здесь везде чисто, это поражает.

— Ты рассказывал, что тебе понравилась русская баня. Как часто ее посещаешь?

— Мне очень нравится, посещаю ее каждые два дня. Собираюсь у себя в Сербии на участке построить баню, но пока не получилось. Это отличный способ восстановления мышц после тренировок. Не замерял температуру, но бывает очень жарко. Каждый игрок ЦСКА любит русскую баню.

Сауль Гуарирапа, Данил Круговой и&nbsp;Рифат Жемалетдинов. ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета

— В России есть не только любители бани, но и любители рыбалки. Как ты к ней относишься?

— Мне очень нравится рыбалка. Любил, когда был ребенком, да и сейчас, когда приезжаю в Сербию, то с папой хожу каждые два-три дня на нее. Наверное, когда закончу профессиональную карьеру, то рыбалка будет отличным занятием и отдыхом.

— Может быть, с одноклубниками выбирался?

— В России на рыбалку не ходил, но если будет возможность пойти, например, с Акинфеевым или Жемалетдиновым, любителями рыбалки, то с удовольствие приму приглашение.

Футбол
РПЛ
Сборная Сербии по футболу
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Саша Зделар

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