Спойлер: да!

Битва «Ростова» и «Спартака» получилась исторической — красно-белые отпраздновали уверенную победу 5:1, чего не случалось уже очень давно. Так крупно ростовчан не побеждали ни Кононов и Тедеско, ни Витория и Ваноли, ни Абаскаль — но внезапно это получилось у Слишковича, который только-только подхватил команду.

С антигероем матча тоже определились быстро — Песьяков серией ошибок точно повлиял на игру. И если одну из них — плохой вынос кулаком и последовавший вскоре пенальти — можно спихнуть на невезение или технический брак, то голевой пас на Медину — это уже практически болезнь Сергея.

В итоге кипера заменили прямо перед 11-метровым (позднее выяснилось, что из-за травмы), и в соцсетях закипело. Ему припомнили все, вплоть до цитаты Карпина 11-летней давности, когда тренер называл его лучшим в России по игре ногами. Разумеется, утверждение высмеяли, а миф о Песьякове быстро развенчали.

Безусловно, вратарь «Ростова» виноват. И да, у него действительно есть уязвимое место — это не первый, не второй и даже не третий подобный ляп. Сергей в принципе не идеальный кипер — по данным РУСТАТ, только в текущем сезоне у него уже семь голевых ошибок. Это прилично.

Но если уж и оценивать Песьякова, то делать это надо глобально — потому что ситуация на самом деле сложная, да к тому же федерального масштаба. Ведь те же люди, которые просят вратаря «Ростова» играть ногами и внедряют эту тактику, руководят сборной России. И ставят Песьякова в пример голкиперам национальной команды. Значит, изучить их мотивацию (а заодно и игру Сергея) нужно тщательно.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто из вратарей РПЛ качественно играет ногами?

Для начала разберемся: хорош ли в игре ногами сам Песьяков? Да, хорош. Опять обратимся к данным РУСТАТ — у Сергея 884 передачи в этом сезоне, из них 640 — это пасы ногами, то есть типичный розыгрыш низом. При этом у «Ростова» не 640 пропущенных мячей, значит, пасует голкипер сносно. Это доказывает точность его передач — 90%, что уже очень даже прилично.

То есть в подавляющем большинстве случаев Песьяков разыгрывает мяч низом качественно. И делает это очень часто — у него шестое место в команде по количеству передач. Для сравнения: у вратаря в «Ростове» больше пасов, чем у левого защитника Чернова (которого Карпин постоянно отправляет в атаку), универсального Хорена Байрамяна или вингера Мохеби. По сути, Песьяков — надежный полевой игрок.

Лучший ли он в России? Карпин в июне 2023-го повторил свой тезис: «Самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч».

По итогам прошлого сезона так, скорее всего, и было. В этом сезоне однозначно лучший — Матвей Сафонов. У него чуть ниже точность (87%), но больше количество передач (944) и больше передач низом (662). По их количеству Сафонов в «Краснодаре» седьмой и оставляет позади, к примеру, Батчи, Кривцова и Олусегуна.

Что еще объединяет Песьякова и Сафонова? Ожидаемо — голевые ошибки при активном включении в перепасовку. У вратарей их по две в этом сезоне — Матвей привозил в обоих матчах с «Ростовом», Сергей — в обоих матчах со «Спартаком». То есть и «Краснодару», и «Ростову» трансформация своих голкиперов в полевых исполнителей стоила двух пропущенных голов. Это много.

Сергей Песьяков и тренер вратарей Виталий Кафанов перед матчем сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если это риск, зачем заставлять вратаря играть ногами?

Логичный вопрос, который возник после воскресного разгрома: оправданно ли нагружать вратаря сверхзадачами, если это приводит к таким последствиям?

Отвечает форвард «Ростова» Егор Голенков:

«Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему. Это у нас подразумевается в играх».

А вот это уже интересное заявление — ведь если тренер задействует вратаря в перепасовке, то кроме риска должна быть и польза? Подсчитать ее достаточно тяжело, но есть, например, такая цитата Виталия Кафанова из сентября 2023-го:

«Нам забили два гола, если начинать с февраля — один раз Сергей ошибся, один раз — полевой игрок. Мы забили семь мячей после того, как выходили через Сергея в атаку под прессингом соперника. Когда Песьяков правильно начинал атаку, до ворот соперника — от Сергея до гола — было всего четыре-пять передач. Я сам раньше сомневался в такой манере игры, а сейчас свое мнение поменял — очень много атак проводим, голевых моментов создаем, забиваем».

Получается, в «Ростове» (а значит, и в сборной России) видят выгоду от подобной тактики. Более того, по итогам личных бесед можно сказать, что специалисты относятся к результативным ошибкам вроде тех, что периодически совершают Песьяков и Сафонов, как к «сопутствующему ущербу», заранее включенному в стоимость. Да, если просить вратаря действовать за пределами штрафной и участвовать в передачах, некоторое количество раз он ошибется. Ни для кого из тренеров это не секрет. Но и выгода будет — команда забьет больше, чем пропустит, играя подобным образом.

Песьяков же выполняет то, что от него требует тренерский штаб. И, судя по общей статистике, а не частным случаям, делает это неплохо, ошибаясь в допустимых пределах. Казнить голкипера в такой ситуации не совсем корректно — естественно, он виноват; но это лишь «сопутствующий урон».

И, похоже, болельщикам нужно привыкать к такому стилю — во всяком случае пока Валерий Карпин возглавляет сборную России. Ведь там требования к вратарям абсолютно идентичные, что и в «Ростове».