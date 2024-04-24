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Сегодня, 16:13

Ещенко: «За третье место в РПЛ «Спартаку» можно будет поаплодировать»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко надеется, что красно-белые сумеют занять третье место по итогам сезона РПЛ.

«Если «Спартак» сумеет занять третье-четвертое место со всеми передрягами, то это будет положительный результат. Несмотря на все разные минусы и интриги, которые были в течение года, такой результат можно будет считать удачным. За третье место можно им будет аплодировать», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» с 38 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет три очка.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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