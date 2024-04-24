Новосельцев рассказал, кто из российских тренеров поставил бы смелый футбол «Спартаку»

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев заявил, что хотел бы увидеть на посту главного тренера «Спартака» Игоря Осинькина.

«Кто мог бы возглавить «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля? Все говорят про Валерия Карпина или Станислава Черчесова, и я не могу не согласиться с этим. Однако, думаю, интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов», — цитирует Новосельцева «Газета.Ru».

58-летний Осинькин с июля 2020 года возглавляет «Крылья Советов». Исполняющим обязанности «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля назначен Владимир Слишкович.