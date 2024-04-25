Непомнящий: «Крупная победа «Спартака»? «Ростов» наошибался на 10 игр вперед»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий не спешит петь дифирамбы «Спартаку» после крупной победы над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

— Как вам «Спартак» при Слишковиче? Ожидали, что команда так преобразится после отставки Абаскаля?

— Ой, «Спартак» крайне сложно анализировать и что-то предсказывать. Эту команду, как говорится, не просчитать.

— Почему?

— Во-первых, после ухода Абаскаля красно-белые провели всего два матча. Не та выборка. Так что по-прежнему не понимаю, чего стоит ждать от подопечных Слишковича. В какой момент они блеснут, а в какой провалятся.

— Матч с «Ростовом» вас не убедил?

— Считаю, москвичи сыграли на своем уровне. Тут дело не только в «Спартаке». «Ростов» наошибался на 10 матчей вперед! Столько «подарков» на ровном месте! Пока рано говорить о психологической и игровой стабильности красно-белых.