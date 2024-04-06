Два форварда «Спартака» играют в Европе. Стоит ли рассчитывать на возвращение Николсона и Бальде

Рассказываем, как нападающие проводят этот сезон.

В конце лета «Спартак» отдал в аренду сразу двух форвардов — Шамара Николсона и Кейта Бальде (с правом выкупа). Ямаец отправился играть за аутсайдера чемпионата Франции «Клермон», а сенегалец — помогать «Эспаньолу» выбраться в элиту испанского футбола.

«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — говорил Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ».

Сейчас у красно-белых есть большие проблемы в атаке, особенно из-за ситуации с Промесом. Безголевая серия в РПЛ составляет уже три матча. Если взглянуть на статистику команд топ-10, то ниже «Спартака» по забитым мячам только «Пари НН» и «Рубин».

Зимой у Абаскаля была возможность вернуть Бальде и Николсона из аренды, но все остались на своих местах. Как нападающие проводят этот сезон?

Кейта Бальде. Фото из соцсетей Кейта Бальде

Бальде: все очень плохо

Кейта родился в Каталонии, поэтому был счастлив вернуться в родные края, пусть и не в главную команду Барселоны. В «Эспаньоле» ожидали, что форвард будет результативен, а сам Бальде выглядел предельно мотивированным. Ради переезда в Испанию он даже согласился на существенное понижение зарплаты.

Сенегалец дебютировал за бело-синих в начале сентября, выйдя на замену в матче с «Аморебьетой» (3:2). Он не отметился результативными действиями, но вписал свое имя в протокол, получив желтую карточку.

Следующие пять туров Кейта пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, а потом принял участие еще в 19 матчах сегунды, лишь в одном из них сыграв больше тайма. Сейчас Бальде — 22-й в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате (405). Результативных действий на его счету нет.

В Кубке Испании дела получше — два выхода в основе в двух встречах и голевая передача в игре против «Вальядолида» (3:1).

У Кейта есть проблемы не только на поле, но и за его пределами. Перед Новым годом неизвестные ограбили его дом и взяли в заложники мать (к счастью, все обошлось). А в феврале от него ушла супруга.

Вояж нападающего в Испанию, очевидно, не удался. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года, но шансы на его возвращение в Москву, пока у руля красно-белых Абаскаль, равны нулю. Да и в «Эспаньоле» на Кейта не рассчитывают — в 28 лет тот проводит свой худший сезон в карьере, хотя должен был выходить на пик.

Шамар Николсон. Фото Global Look Press

Николсон — один из лучших в худшей команде Франции

«Клермон» находится на дне турнирной таблицы лиги 1, проиграв 15 раз в 27 турах. Отставание от «Лорьяна» из переходной зоны — шесть очков. Шансов на спасение катастрофически мало, команда идет последней практически по всем показателям.

Николсон же вполне неплох: за 22 матча набрал 4+3 и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров «Клермона» — выше него только Мухамед Шам Сарачевич (4+4). Хотя статистика Шамара могла бы быть и еще лучше, если бы не плохая реализация — у него 5,9 xG.