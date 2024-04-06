Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Два форварда «Спартака» играют в Европе. Стоит ли рассчитывать на возвращение Николсона и Бальде

Шамар Николсон забил 4 гола в чемпионате Франции
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Шамар Николсон и Кейта Бальде.
Фото Global Look Press, Соцсети
Telegram Дзен
Рассказываем, как нападающие проводят этот сезон.

В конце лета «Спартак» отдал в аренду сразу двух форвардов — Шамара Николсона и Кейта Бальде (с правом выкупа). Ямаец отправился играть за аутсайдера чемпионата Франции «Клермон», а сенегалец — помогать «Эспаньолу» выбраться в элиту испанского футбола.

«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — говорил Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ».

Сейчас у красно-белых есть большие проблемы в атаке, особенно из-за ситуации с Промесом. Безголевая серия в РПЛ составляет уже три матча. Если взглянуть на статистику команд топ-10, то ниже «Спартака» по забитым мячам только «Пари НН» и «Рубин».

Зимой у Абаскаля была возможность вернуть Бальде и Николсона из аренды, но все остались на своих местах. Как нападающие проводят этот сезон?

Кейта Бальде.
Фото из соцсетей Кейта Бальде

Бальде: все очень плохо

Кейта родился в Каталонии, поэтому был счастлив вернуться в родные края, пусть и не в главную команду Барселоны. В «Эспаньоле» ожидали, что форвард будет результативен, а сам Бальде выглядел предельно мотивированным. Ради переезда в Испанию он даже согласился на существенное понижение зарплаты.

Сенегалец дебютировал за бело-синих в начале сентября, выйдя на замену в матче с «Аморебьетой» (3:2). Он не отметился результативными действиями, но вписал свое имя в протокол, получив желтую карточку.

Следующие пять туров Кейта пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, а потом принял участие еще в 19 матчах сегунды, лишь в одном из них сыграв больше тайма. Сейчас Бальде — 22-й в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате (405). Результативных действий на его счету нет.

Кейта Бальде, Алекс Крал. Бальде — запасной, Крал забивает «Реалу». Как дела у игроков «Спартака» в арендах?

В Кубке Испании дела получше — два выхода в основе в двух встречах и голевая передача в игре против «Вальядолида» (3:1).

У Кейта есть проблемы не только на поле, но и за его пределами. Перед Новым годом неизвестные ограбили его дом и взяли в заложники мать (к счастью, все обошлось). А в феврале от него ушла супруга.

Вояж нападающего в Испанию, очевидно, не удался. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года, но шансы на его возвращение в Москву, пока у руля красно-белых Абаскаль, равны нулю. Да и в «Эспаньоле» на Кейта не рассчитывают — в 28 лет тот проводит свой худший сезон в карьере, хотя должен был выходить на пик.

Шамар Николсон.
Фото Global Look Press

Николсон — один из лучших в худшей команде Франции

«Клермон» находится на дне турнирной таблицы лиги 1, проиграв 15 раз в 27 турах. Отставание от «Лорьяна» из переходной зоны — шесть очков. Шансов на спасение катастрофически мало, команда идет последней практически по всем показателям.

Николсон же вполне неплох: за 22 матча набрал 4+3 и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров «Клермона» — выше него только Мухамед Шам Сарачевич (4+4). Хотя статистика Шамара могла бы быть и еще лучше, если бы не плохая реализация — у него 5,9 xG.

Квинси Промес. «Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева

В «Клермоне» ямаец — одна из главных звезд, но в случае вылета он вряд ли останется в таком скромном клубе. При Абаскале место в «Спартаке, видимо, ему не светит. А вот при новом тренере он наверняка получит еще один шанс показать себя в России. В любом случае, Николсону удалось перезапустить карьеру.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
Шамар Николсон
7
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина уступил «Питтсбургу» в принципиальном матче
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай