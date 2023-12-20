22-летний нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев — первая зимняя покупка армейцев.

Бесшумный трансфер

Мы давно привыкли к тому, что ЦСКА не балует своих болельщиков новичками. У команды есть очевидные проблемы с глубиной состава, но усиление она получает редко. Более того, армейцы зачастую затягивают с представлением игроков: например, в летнее межсезонье команда вообще никого не приобрела — все новички пришли в ЦСКА уже после старта чемпионата. Поэтому было бы странно ставить на то, что именно армейцы зимой первыми среди клубов РПЛ объявят о приобретении футболиста.

Однако так и произошло. Трансферное окно еще даже не открылось, а красно-синие отчитались об усилении. Сделка уже заслуживает аплодисментов, потому что состоялась бесшумно: никаких слухов, никаких сливов. Поэтому она и неожиданна.

Сюрпризом стало и имя новичка: Тамерлан Мусаев, 22 года, нападающий «Балтики», контракт на 4,5 года. В сентябре новобранец армейцев даже вызывался в национальную команду России и дебютировал за нее в товарищеской встрече с олимпийской сборной Египта. Впрочем, обо всем по порядку.

Фото ФК «Балтика»

От первой лиги до сборной

Мусаев родился и рос в Дагестане. Там же, в Кизилюрте, начал играть в футбол, а в 13 лет оказался в школе ЦСКА. Правда, воспитанником армейцев Тамерлана считать сложно — он пробыл в их академии всего год и ушел в «Локомотив», где тоже не закрепился. «Торпедо», «Анжи», тульский «Арсенал» — еще до начала взрослой карьеры Мусаев успел разменять целую пачку клубов.

Путевку в большой футбол форварду подарила «Балтика», куда он перебрался в 2020 году. После аренд в ульяновскую «Волгу» и КАМАЗ Мусаева прорвало: с весны 2022-го Тамерлан стал регулярно играть и забивать за калининградцев. Его результативная игра во многом помогла «Балтике» вернуться в РПЛ — за прошлый сезон первой лиги форвард набрал 18 (9+9) очков по системе «гол плюс пас». Неудивительно, что Мусаев был признан лучшим молодым футболистом дивизиона.

В текущем сезоне Тамерлан участвовал во всех матчах «Балтики» — как в чемпионате, так и в Кубке. В каждом турнире нападающий забил по два мяча, а его бенефисом стала кубковая встреча с «Ахматом», где пара шикарных голов Мусаева позволила калининградцам выйти в плей-офф Пути РПЛ.

В сентябре сбылась маленькая мечта Тамерлана — он получил вызов в сборную России и даже сыграл за нее в обоих товарищеских матчах со сборной Египта (U-23). Правда, те встречи лишь формально считаются играми национальной команды — в Суэц летала молодежь. Но достижение все равно крутое, ведь Мусаев на тот момент только-только дебютировал в РПЛ.

Фото ФК «Балтика»

Мощный, рослый и трудолюбивый

Зачем он армейцам? Если коротко, то они играют на опережение. Хороших центральных нападающих, как и центральных защитников, на рынке найти сложно, а с российским паспортом — тем более. Безусловно, Мусаев пока еще не заявил о себе в полный голос, но потенциал у него есть.

Габаритный (рост 186 сантиметров), хорошо играет корпусом, взрывной, техничный. Среди массы его выделяет работа без мяча: Тамерлан любит и умеет прессинговать, а также никогда не выключается из эпизодов. Вынослив, о чем говорит и насыщенная игровая статистика в текущем сезоне, и ударная весна-2023, когда Мусаев почти во всех матчах обходился без замен. С «физикой» у новичка ЦСКА все хорошо — придя в «Балтику», он нарастил мышечный корсет. Может забить и головой, и с дальней дистанции, и даже со штрафного. Ролевую модель Мусаева описать тяжело — чем-то он напоминает Томаса Мюллера, а чем-то — Левандовски.

Стоит подчеркнуть, что спрос на статного нападающего был. Первые слухи об интересе к нему появились еще весной — тогда сообщалось, что за Мусаевым следит не только ЦСКА, но и «Крылья Советов». Косвенно это указывает на то, что армейцы изучали форварда давно.

Тамерлан Мусаев (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Замена Заболотному

Армейцы при Владимире Федотове всегда играют по схеме 3-4-2-1, так что позиция Мусаева ясна — он будет выходить либо на острие, либо в оттяжке. Но едва ли Тамерлан с первых же игр станет железным футболистом основы. В отличие от других линий, атака у ЦСКА укомплектована: есть Заболотный, Чалов, Давила, Обляков, Файзуллаев и несколько перспективных молодых футболистов. Кроме того, в передней тройке при необходимости могут выйти Кучаев и Мухин, что мы уже неоднократно видели по ходу текущего сезона.

Но Мусаев — это вариант не столько на сегодняшний день, сколько на перспективу. Летом истекает контракт у Заболотного, ему уже 32, и красно-синие явно искали ему замену. А она необходима: без Антона атака армейцев выглядит слишком легковесной. Мусаев — адекватная альтернатива.

Это совсем не значит, что до лета Тамерлан будет лишь изредка выходить на замену. Мусаева не просто так купили задолго до старта зимних сборов — Федотову важно, чтобы новичок прошел их полностью. В январе и феврале состоится Кубок Азии, на который уедет хавбек сборной Узбекистана Файзуллаев, и неизвестно, когда и в каком состоянии он вернется оттуда. Так что у Мусаева есть шанс зацепиться за стартовый состав уже весной.