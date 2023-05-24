«Соболев — главный клоун дерби! А Рошу удалили ни за что». Быстров — о победе «Спартака» над ЦСКА

«СЭ» поговорил с экс-футболистом «Зенита» и «Спартака».

«Если человек так себя ведет в таком матче, он просто не достоит быть в команде»

— Владимир, какие эмоции после матча «Спартак» — ЦСКА?

— Эмоции великолепные, но, как обычно, все обгадили судьи, которые работали ВАР!

— Вы про удаление Соболева и Роши? Каким увидели этот эпизод?

— Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к «Спартаку». Дальше Соболев может оправдываться, но в дерби он облажался. Не понимаю Абаскаля — он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте.

— Такие эмоции чем-то можно объяснить?

— Если идиот не слушается и делает то, что считает нужными, то о чем с ним говорить? Все его нырки, падения — это полная клоунада. Это главный клоун дерби!

— Абаскаль предупредил, что в следующий раз накажет Соболева за такое поведение и выведет его из состава.

— Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус, и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби.

— Вы поняли, за что удалили Рошу?

— Рошу удалили ни за что! Он побежал к ассистенту и показал то, что произошло в эпизоде с Соболевым. Футболист объясняет, почему должен включиться ВАР, — если арбитр думает, что его таким образом оскорбили, то он просто дебил.

— В протоколе матча указано, что Рошу удалили за непристойный жест в адрес арбитра и болельщиков.

— Это отмазки. Все, кто видел эпизод, понимают, что именно показывал Роша. Еще раз: он просто продемонстрировал то, что сделал Соболев. Это нормальное действие игрока, который на эмоциях указывает на то, чем он недоволен.

— При этом ВАР, кажется, не вмешался в эпизод.

— Это сказочный... В эпоху ВАР, где можно все посмотреть, оценить и сделать правильные выводы, у нас происходит такое! В том же моменте с пенальти на Мозесе мне в прямом эфире тоже показалось, что был фол. Но я посмотрел повтор и поменял мнение. На мой взгляд, это симуляция. Так почему тот осел, который работал ВАР, не может подозвать Карасева к монитору? Загадка.

— В эпизоде с первым пенальти Карасева подозвали.

— Да, хотя для меня это игровой момент, в который ВАР не должен был вмешиваться. Но во втором эпизоде он обязан был подозвать главного судью! Мозес сыграл в мяч, ему попали по ноге, но обе ступни он поставил на землю, а потом упал, как с вышки в воду. Это неестественное и смешное падение. В матчах такого уровня, где решается судьба команд, в дерби «Спартак» — ЦСКА не должно быть таких липовых пенальти.

Если бы ВАР пригласил главного судью и тот бы не изменил решение, то вопросов бы не было. А так он решил: касание было достаточным, чтобы человек прыгнул двумя ногами из штрафной площади.

— За наступ Дивеева не нужно было ставить пенальти?

— Да это игровой эпизод! Такой же, как, например, в матче «Крылья Советов» — «Зенит», а также еще в 3-4 встречах. Дивеев сыграл в мяч — ему ногу на весу остановить, чтобы не наступить никому? То, что там оказалась стопа Зобнина — не проблема защитника ЦСКА.

«Уровень Заболотного должен соответствовать классу армейцев»

— Если отойти от темы судейства, как вам игра?

— «Спартак» выбрал схему, которая приносит результат и дает качество. Как ни крути, он хорош именно с четырьмя защитниками. Красно-белые были лучше, ЦСКА не реализовал свои моменты. Но снова мы должны признать, что на итоговый результат повлиял ВАР.

— Показалось, что ЦСКА не хватило свежести впереди во втором тайме.

— Потому что многие заблуждались в том, что ЦСКА играл лучше в последних матчах и что у него якобы есть стиль.

— При этом ЦСКА хватило атакующей силы, чтобы обыграть «Зенит», у которого сильнейший состав в лиге.

— Но сейчас дерби, а это совершенно другое. Не знаю, что Федотову нужно требовать в плане трансферов — это его проблемы. Но в эпизодах, когда Заболотный мог решать, качество и уровень нападающего все-таки должны соответствовать классу команды...

— То есть для матчей уровня дерби Заболотный не подходит ЦСКА?

— Заболотный устраивает Федотова. Вот и все.

— Показалось, что после удалений «Спартак» начал играть лучше.

— Нет, конечно. Просто повезло, что судья поставил такой пенальти. Никаких моментов не было. Проблема Абаскаля в том, что он не смог заменить нападающего. Я бы в перерыве объяснил Соболеву: «Так играть нельзя. У тебя есть 10-15 минут во втором тайме, чтобы исправиться». Но что сделал Соболев за это время? Играешь в «Спартаке» — выкладывайся и бейся, а не подводи команду.

— Вы озвучили претензии к работе ВАР. А как оцените судейство Карасева?

— Он — молодец. Все, что нужно было, свистнул. Да, случился сложный эпизод с пенальти. Но повторю: мне поначалу тоже показалось, что был фол, только на повторах появились сомнения. Подошел бы Карасев к монитору — считаю, его авторитет позволил бы такой 11-метровый отменить. Несмотря на то, что я болел за «Спартак».

— Согласны с мнением, что «Спартак» стали лучше судить после разговора с Павлом Каманцевым?

— Это бред. Результативные ошибки были и до встречи с главой департамента судейства. Как против «Спартака», так и в его пользу. Просто трактовка эпизодов разная, хотя должна быть одинаковая. Поэтому на это и смешно смотреть.