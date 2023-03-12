0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:15

«Зенит» — «Химки»: арбитр-дебютант «перегорел». Риск судейских боссов не оправдался

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Артур Федоров в матче «Зенит» — «Химки».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче РПЛ «Зенит» — «Химки».
Фото Скриншот из трансляции
1/6
Telegram Дзен
Вслед за Сергеем Чебаном первый матч в чемпионате России провел Артур Федоров. Ему досталась более сложная игра, в которой возникли вопросы по судейству

Удар Хубулова

На 34-й минуте Владимир Хубулов на скорости приблизился к штрафной площади «Зенита», нанес удар по воротам, а следующим движением ударил Родригао шипами, едва не сломав сопернику ногу.

Скриншот из трансляции
Артем Дзюба. В список имени Комличенко и Соболева судьи добавят Дзюбу

Несчастный случай. Но как должен поступить судья в такой ситуации? Федоров не зафиксировал фол и продолжил игру. Я опросил многих судей, бывших и действующих, — некоторые согласились с коллегой, что это не нарушение правил. Мол, такая сегодня трактовка.

Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче РПЛ «Зенит» — «Химки».
Скриншот из трансляции

Другие считают, что Хубулова следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. То есть это фол. Вот такой разброс мнений.

Но все согласились, что удалять игрока за подобные действия не нужно.

Игрок &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов и&nbsp;судья Виталий Мешков. Со следующего тура РПЛ гонорары судей возрастут почти в два раза. Улучшится ли судейство?

Пенальти

На 82-й минуте Федоров не рискнул указать на 11-метровую отметку. Возможно, не видел всех деталей столкновения Михаила Кержакова с Александром Руденко. Или сказалось напряжение матча — при счете 2:1 пришлось наказывать «Зенит». Для дебютанта РПЛ очень непростое решение.

Скриншот из трансляции

Пенальти все равно был назначен. После вмешательства видеоарбитра Павла Шадыханова и просмотра видеозаписи на мониторе. И правильно.

Скриншот из трансляции

Но вот следовало ли выносить предупреждение зенитовскому вратарю? Его фол в протоколе оценен как «лишение соперника очевидной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади». А была ли у Руденко такая очевидная возможность? Он подбросил мяч — тот отлетел очень далеко. Да, Кержаков сфолил, но не достаточно ли ограничиться в таком моменте назначением 11-метрового удара и не показывать желтую карточку?

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Дисциплинарные санкции

Было заметно, что судье непросто управлять игрой. Пока не хватает опыта и авторитета. Бросились в глаза несколько эпизодов, когда он не решился вынести предупреждения или же неверно оценил фолы. Перечислю некоторые примеры:

— 6-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок»;

— 53-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Зенита»;

— 68-я минута, не наказал желтой карточкой игрок «Химок»;

— 90-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок».

Густаво Мантуан празднует победный гол. Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

Если сравнить работу дебютантов Сергея Чебана и Федорова, а также Романа Галимова, вернувшегося после долгого перерыва, то очевидно, что преимущество у судьи из Улан-Удэ. Галимов — сложившийся арбитр, которому некоторое время назад откровенно не повезло. А Чебана и Федорова бросили в пекло весеннего футбола. К тому же рефери из Петрозаводска достался матч, результат которого влияет на чемпионскую гонку.

Конечно, им будет непросто, придется набивать шишки. А команды РПЛ вынуждены терпеть их ошибки в надежде, что через какое-то время на смену шишкам придут уверенность и правильные решения.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
50
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует