«Зенит» — «Химки»: арбитр-дебютант «перегорел». Риск судейских боссов не оправдался

Вслед за Сергеем Чебаном первый матч в чемпионате России провел Артур Федоров. Ему досталась более сложная игра, в которой возникли вопросы по судейству

Удар Хубулова

На 34-й минуте Владимир Хубулов на скорости приблизился к штрафной площади «Зенита», нанес удар по воротам, а следующим движением ударил Родригао шипами, едва не сломав сопернику ногу.

Скриншот из трансляции

Несчастный случай. Но как должен поступить судья в такой ситуации? Федоров не зафиксировал фол и продолжил игру. Я опросил многих судей, бывших и действующих, — некоторые согласились с коллегой, что это не нарушение правил. Мол, такая сегодня трактовка.

Скриншот из трансляции

Игровой момент в матче РПЛ «Зенит» — «Химки». Скриншот из трансляции

Другие считают, что Хубулова следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. То есть это фол. Вот такой разброс мнений.

Но все согласились, что удалять игрока за подобные действия не нужно.

Пенальти

На 82-й минуте Федоров не рискнул указать на 11-метровую отметку. Возможно, не видел всех деталей столкновения Михаила Кержакова с Александром Руденко. Или сказалось напряжение матча — при счете 2:1 пришлось наказывать «Зенит». Для дебютанта РПЛ очень непростое решение.

Скриншот из трансляции

Пенальти все равно был назначен. После вмешательства видеоарбитра Павла Шадыханова и просмотра видеозаписи на мониторе. И правильно.

Скриншот из трансляции

Но вот следовало ли выносить предупреждение зенитовскому вратарю? Его фол в протоколе оценен как «лишение соперника очевидной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади». А была ли у Руденко такая очевидная возможность? Он подбросил мяч — тот отлетел очень далеко. Да, Кержаков сфолил, но не достаточно ли ограничиться в таком моменте назначением 11-метрового удара и не показывать желтую карточку?

Дисциплинарные санкции

Было заметно, что судье непросто управлять игрой. Пока не хватает опыта и авторитета. Бросились в глаза несколько эпизодов, когда он не решился вынести предупреждения или же неверно оценил фолы. Перечислю некоторые примеры:

— 6-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок»;

— 53-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Зенита»;

— 68-я минута, не наказал желтой карточкой игрок «Химок»;

— 90-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок».

Если сравнить работу дебютантов Сергея Чебана и Федорова, а также Романа Галимова, вернувшегося после долгого перерыва, то очевидно, что преимущество у судьи из Улан-Удэ. Галимов — сложившийся арбитр, которому некоторое время назад откровенно не повезло. А Чебана и Федорова бросили в пекло весеннего футбола. К тому же рефери из Петрозаводска достался матч, результат которого влияет на чемпионскую гонку.

Конечно, им будет непросто, придется набивать шишки. А команды РПЛ вынуждены терпеть их ошибки в надежде, что через какое-то время на смену шишкам придут уверенность и правильные решения.