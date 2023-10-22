«Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?

Чемпион сократил отставание от лидера до пяти очков.

Результаты первого после перерыва на матчи сборных тура зачастую почти не поддаются логике. Нет никаких гарантий, что после паузы команде удастся продолжить в заданном ранее темпе. Как и наоборот — у андердогов есть шансы покусать фаворита.

В эти выходные отчасти так и произошло — лидер РПЛ «Краснодар» потерял очки в выездной встрече с новичком лиги «Балтикой» и позволил конкурентам приблизиться к себе. Но вряд ли тут стоит искать какие-то глубинные подтексты. Во-первых, в Калининграде просто не приходится никому. Во-вторых, «быки» зачастую слабо выступают после международных пауз. В-третьих, отрыв от ближайшего конкурента — солидные пять очков. Хотя пара моментов болельщиков южан должна напрягать. Клуб во второй раз подряд пропустил два мяча (в то время как за 10 стартовых игр чемпионата в графе «Пропущенные» значилось три). При этом впереди, до зимнего перерыва, очень жесткий график: ЦСКА (г), «Крылья Советов» (д), «Зенит» (г), «Урал» (г), «Оренбург» (д) и снова ЦСКА (д). Есть где терять очки, особенно с учетом копящихся вопросов к обороне.

Главный претендент на включение в золотую гонку — «Зенит», подвинувший «Крылья Советов» со второй строчки уверенной домашней победой (3:1). Но говорить о том, что чемпион набрал крейсерский ход и сейчас-то начнет сминать всех подряд, кажется, все же рано. Совсем недавно была серия из двух поражений подряд, в которых питерцы вели, но затем внезапно на глазах рассыпались. Победа над «Крыльями» получилась убедительной, но не стоит забывать о нестабильности «Зенита» — оборона может устроить шоу привозов, как случалось с «Оренбургом», а в атаке даже при наличии крепких бойцов Сергеева и Кассьерры заменить способного решать исходы матчей в одиночку Малкома так и не удается, что признает главный тренер Сергей Семак.

Очень многое в раскладах решит очный матч сине-бело-голубых с «Краснодаром» 11 ноября. В остальном же у питерцев в первой части сезона встречи, за исключением выезда в Москву к «Локомотиву», вполне удобоваримые — «Ахмат» (д), «Балтика» (г), «Сочи» (д), «Пари НН» (д). А зимой должен приехать Педро, и в весенней части РПЛ, если получится в ближайшие месяцы сократить отставание от «быков» еще хотя бы на несколько очков, как минимум поджать действующего лидера наверняка удастся.

Плюс остается пул из еще трех команд, которые отстают серьезнее, но в теории вклиниться в борьбу могут.

«Крылья Советов» (21 очко) потерпели два поражения подряд, но остаются одним из самых ярких коллективов с высоким потенциалом. Однако перспективы самарцев зависят от двух факторов. Первый — как они пройдут труднейший отрезок до зимней паузы: «Оренбург» (д), «Краснодар» (г), «Урал» (д), «Локомотив» (д), «Сочи» (г), «Спартак» (г). Второй — не начнут ли конкуренты уводить лидеров в зимнее трансферное окно.

«Спартак» (20 очков) по-прежнему нестабилен. Состав позволяет красно-белым бороться за золото, но подводных камней хватает. Это и вопросы к Гильермо Абаскалю по выбору состава, и непонятная ситуация с Соболевым, и в целом, судя по всему, неоднозначная обстановка в раздевалке. Пока не похоже на то, что клуб готов к резкому преображению как минимум до паузы в чемпионате. А мощных соперников до нее хватает: «Факел» (г), «Локомотив» (г), «Ростов» (д), «Балтика» (г), «Ахмат» (г), «Крылья Советов» (д). Победа над «Пари НН» дарит болельщикам надежду, что ситуация пошла на поправку, но параллельно с этим понятно, что к зиме может дойти и до того, что клуб поменяет главного тренера.

У «Локомотива» (20 очков) — ситуация схожая. Стабильностью тут и не пахнет. Хотя, в отличие от «Спартака», железнодорожники хотя и регулярно теряют очки, но за 12 туров потерпели всего два поражения, причем последнее, домашние 0:2 от «Оренбурга», было скорее аномалией, чем индикатором уровня красно-зеленых. В любом случае до перерыва в чемпионате придется поднажать, но это не так просто: «Ростов» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (г), «Зенит» (д) и «Урал» (д).

Пока не складывается ощущения, что в ближайшее время «Краснодар» может резко дать по тормозам и позволить нагнать себя. Да и ресурса на это в первой части РПЛ хватить может разве что у «Зенита», хотя и у того есть свои проблемы. Какую картину мы увидим весной — напряженную борьбу за золото или лишь попытки обойти мчащегося к историческому чемпионству лидера, — должно стать понятно в течение ближайшего месяца.