ЭСК признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем в лицо

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о решениях ЭСК по матчам 12-го тура РПЛ.

В частности, функционер отметил, что решение главного арбитра встречи «Зенит» — «Крылья Советов» Артема Чистякова не удалять полузащитника самарцев Амара Рахмановича за удар нападающего петербуржцев Клаудиньо локтем в лицо было неверным.

«Все решения ЭСК будут предельно предсказуемые. ЭСК признала ошибочным неудаление в Оренбурге (Маркова), неудаление в Санкт-Петербурге (Рахмановича), момент с Дзюбой. Мы также хотели понять причину, почему ВАР не вмешался в каждой отдельной ситуации», — сказал Каманцев.

Инцидент между Рахмановичем и Клаудиньо произошел на 41-й минуте матча «Зенит» — «Крылья Советов». Судья оставил эпизод без внимания, ассистенты и видеоассистенты не вмешались в ситуацию.