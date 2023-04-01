Сергеев вернулся и спас «Зенит» от конфуза с «Уралом»

Тяжелая победа действующего чемпиона — 2:0.

Другая «Газпром Арена»

Первые домашние матчи года в чемпионате «Зенит» выиграл. Результаты для чемпиона были привычными, а вот антураж на «Газпром Арене» — наоборот. Без «виража» и с паспортом болельщика на трибунах было тихо, а доносящиеся из колонок записи фанатских зарядов только угнетали атмосферу.

Но клуб нашел выход — неординарный, неоднозначный, но выход. На неделе пресс-служба «Зенита» призналась «СЭ», что распространяет билеты на матчи команды, а на каждом кресле зрителей ждала картонка со словами клубного гимна. Кроме того, на бывшем секторе активных болельщиков построили полноценную сцену, на которой во время игры танцевали чирлидерши и размахивали флагами специально обученные люди. Над шумовой поддержкой тоже поработали: в нескольких частях стадиона находились группы людей, которые активно исполняли кричалки и заводили стадион. В общем, в чаше хотя бы было не уныло, а уровень децибел приближался к привычному. В итоге матч собрал 27 тысяч человек — рекорд нового времени.

Опорник Вендел

«Зенит» вообще серьезно подошел к возвращению футбола — провел еще и социальную акцию, по которой люди с ментальными нарушениями в день игры работали в клубных магазинах и пресс-центре. Подготовился и тренерский штаб: после поражения от ЦСКА сине-бело-голубым непременно требовалась победа над «Уралом», и кое-какие сюрпризы хозяева припасли.

Перед игрой в заявку вернулись Сергеев и Мостовой, но вот Барриос все еще лечит плечо. Заменить колумбийца некем, ведь у «Зенита» банально нет другого чистого опорника в обойме. Отсюда и эксперименты: мы уже видели на этой позиции Кузяева и Дугласа Сантоса, а в субботу настала очередь Вендела. Бразилец играл ниже всех полузащитников и регулярно опускался к обороне для начала атак, как обычно делает Барриос.

Нервный первый тайм чемпиона

В целом, Вендел справился с обязанностями, и в середине поля у «Зенита» был порядок. Но что с атакой? У «Урала» был дисквалифицирован Виктор Гончаренко, но и без главного тренера гости понимали, что надо делать. Екатеринбуржцы предсказуемо оборонялись низким блоком, как делали почти все команды Гончаренко в Санкт-Петербурге.

Это вынуждало «Зенит» регулярно бить издали: в первом тайме один только Клаудиньо нанес три удара из-за штрафной, причем все были опасными. Плотно со средней дистанции приложился и Вендел, а ближе всех к голу подошел Кассьерра — ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Мостового.

Эти 45 минут во многом напоминали первые таймы «Зенита» в матчах с соперниками, глубоко опускающими линию обороны. У невской команды всегда так: либо она забивает быстрый гол, а потом доводит дело до разгрома, либо до последних минут нервно ищет дыры в защите противника.

Сергей Семак. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Поздние замены Семака

Здесь мы увидели второй сценарий, но до долгожданного гола болельщикам «Зенита» пришлось потерпеть. После перерыва хозяева вообще выглядели хуже — почти прекратили угрожать воротам, а основная опасность исходила со стандартов. К примеру, Кассьерра неплохо бил после подачи с углового, а Малком мог реализовать штрафной.

Нулевая ничья явно давила на игроков. «Урал» редко подбирался к воротам Кержакова, но в одном из эпизодов «Зениту» повезло: Ренан ошибся на ровном месте и подарил Ранджеловичу момент, однако тот упустил свой шанс.

Семак явно тянул с заменами, как и в матчах с «Динамо» и ЦСКА. Но если тогда тренерский штаб можно было оправдать кадровыми трудностями, то сейчас вся атака была доступна. Первые перестановки Семак сделал лишь на 68-й минуте, и они сыграли.

Заслуженные три очка

Выздоровевшему Сергееву понадобилось всего восемь минут, чтобы стадион выдохнул — Клаудиньо прострелил, а Иван забил первый мяч в РПЛ с октября. Следом путь к воротам нашел и Мантуан, только его гол был отменен из-за офсайда. Но переживать из-за этого хозяевам долго не пришлось: вскоре Сергеев оформил дубль.

Под конец встречи «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и спокойно довел игру до победы.

Ее можно назвать заслуженной и даже убедительной, но обеспечить себе три очка лидер премьер-лиги мог гораздо раньше.