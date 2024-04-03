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Кубок России

Сегодня, 01:24

Шунин: «Для «Динамо» каждый матч важен, каждая победа важна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (2:1) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Из-за проблем с полем хабаровской команды встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

«Тут синтетическое поле. Понимали, что матч будет непростой. Мы хотели забить первыми. Хорошо, что это получилось. У нас еще было несколько хороших моментов. Во втором тайме пропустили, но хорошо, что достаточно быстро забили. Еще раз повторюсь, что соперник непростой. Рад, что довели матч до победы. Для нас каждый матч важен, каждая победа важна. Конечно, всегда приятно выигрывать. Двигаемся дальше», — цитирует «РБ Спорт» Шунина.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. «Динамо» остановило намечавшееся падение. И сохранило лидеров для матча со «Спартаком»

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-shunin-vsegda-priyatno-vy-igry-vat-dvigaemsya-dal-she/
Кубок России
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