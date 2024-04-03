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Кубок России

Сегодня, 01:07

Гусев: «Играли на равных с «Динамо», но так получилось, что соперник забил больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев оценил игру команды с московским «Динамо» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Из-за проблем с полем хабаровская команда проводила матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

«Играли на равных с «Динамо», но так получилось, что соперник забил больше. Я считаю, что углового не было, с которого забили. Наш стадион не может принимать матчи по техническим причинам. Играли здесь, потому что в Москве заняты стадионы были. Единственный бюджетный вариант был в Петербурге, здесь и сыграли», — цитирует ТАСС Гусева.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. «Динамо» остановило намечавшееся падение. И сохранило лидеров для матча со «Спартаком»
Источник: https://tass.ru/sport/20424549
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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