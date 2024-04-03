Гусев: «Играли на равных с «Динамо», но так получилось, что соперник забил больше»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев оценил игру команды с московским «Динамо» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Из-за проблем с полем хабаровская команда проводила матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

«Играли на равных с «Динамо», но так получилось, что соперник забил больше. Я считаю, что углового не было, с которого забили. Наш стадион не может принимать матчи по техническим причинам. Играли здесь, потому что в Москве заняты стадионы были. Единственный бюджетный вариант был в Петербурге, здесь и сыграли», — цитирует ТАСС Гусева.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.