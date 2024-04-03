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Сегодня, 01:46

Точилин: «Пусть и с «Ростовом» сыграли неудачно, но «Динамо» еще может побороться за чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (2:1) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Игра была не самого высокого уровня, — цитирует «РБ Спорт» Точилина. — «СКА-Хабаровск» понравился больше. Если бы у них было чуть больше мастерства, результат мог быть другим. У «Динамо» произошла большая ротация состава. При такой невзрачной игре бело-голубые смогли добиться победы.

— Сегодня в старте вышли футболисты, которые получают мало игрового времени в чемпионате. Кто из этого состава «Динамо» мог бы заиграть в основе?

— Возьмем того же Смолова, который играл раньше в основе. Сегодня он неплохо показал себя, впереди вел игру. Тот же Фомин недавно был капитаном команды. У «Динамо» есть глубина состава.

— «Динамо» может выиграть Кубок?

— Сейчас у команды борьба на два фронта. В чемпионате бело-голубые ставят высокие цели. Пусть и с «Ростовом» сыграли неудачно, но «Динамо» еще может побороться за чемпионство. Для «Динамо» выиграть трофей — это уже успех.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. «Динамо» остановило намечавшееся падение. И сохранило лидеров для матча со «Спартаком»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-ska-habarovsk-ponravilsya-bol-she-chem-dinamo/
Александр Точилин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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