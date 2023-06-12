Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:03

Бабаев заявил, что ЦСКА стал лучше переламывать даже не самые удачно складывающиеся матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил нынешний состав армейцев с легендарной командой времен Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Та команда годами доказывала свое величие. Нам пока еще немножко рано об этом говорить, но предпосылки есть. Видим, что ЦСКА стал похож на ту команду с точки зрения характера, умения переламывать даже не самые удачно складывающиеся матчи», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-babaev-tsska-stal-luchshe-perelamy-vat-dazhe-ne-samy-e-udachno-sklady-vayushhiesya-matchi/
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зделар назвал Акинфеева легендой ЦСКА

Зделар — о победе над «Краснодаром»: «На нас было большое давление»