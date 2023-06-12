Бабаев заявил, что ЦСКА стал лучше переламывать даже не самые удачно складывающиеся матчи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил нынешний состав армейцев с легендарной командой времен Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Та команда годами доказывала свое величие. Нам пока еще немножко рано об этом говорить, но предпосылки есть. Видим, что ЦСКА стал похож на ту команду с точки зрения характера, умения переламывать даже не самые удачно складывающиеся матчи», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.